عاقبت محكمة بريطانية شاباً مصرياً

التقط صور "سيلفي"

مبتسما أثناء قيادته قاربا صغيرا على متنه 50 مهاجرا عبر القناة، بالسجن 3 سنوات.

وقضت المحكمة بسجن طالب اللجوء المصري رضا حمود عبد ربه لمدة 38 شهراً بسبب قيادته قاربًا يحمل مهاجرين قادمين إلى بريطانيا بطريقة غير قانونية .. حيث تمت إدانته بصور التقطت له وهو يقود القارب كدليل على مساعدته في تهريب البشر داخل الأراضي البريطانية "رغم أنه لم يتقاض أي أموال لقيادة القارب".

وعبر رضا حمود عبد ربه إلى بريطانيا في يوليو من العام الماضي، ولكن تم اعتراضه من قبل قوة الحدود وتم اعتقاله، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وحكم على الشاب البالغ من العمر 25 عامًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهرين في محكمة سالزبوري كراون بتهمة المساعدة في الهجرة غير الشرعية ومحاولة دخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.

وخلال مقابلة مع الشرطة، أقر عبد ربه بأنه كان يقود القارب لمدة ساعة ونصف تقريبًا، لكنه ادعى أن آخرين على متن القارب قاموا أيضًا بدور قيادي خلال رحلتهم.



وأخبر الضباط أيضًا أنه قام سابقًا بمحاولات فاشلة لدخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، بما في ذلك في شاحنة.



وقال المدافع فيليب هيل إن المشروع كان "مشروعًا مشتركًا" وأنهم جميعًا "أرادوا تحقيق نفس الشيء".



وقال للمحكمة إنهم جميعًا "ساعدوا في حمل القارب إلى الماء، وكان هناك أشخاص آخرون شاركوا في قيادة الملاحة"، لكن لم يتم توجيه التهم إلا إلى عبد ربه.



وقال كريس فوستر، نائب مدير التحقيقات الجنائية والمالية في وزارة الداخلية البريطانية: "لقد شعر هذا المدعى عليه بالشماتة لأنه خاطر بحياة العشرات من خلال عبور القناة بشكل غير قانوني".

وبعد إلقاء القبض عليه، تمت مصادرة الهاتف المحمول الخاص بالمصري، واكتشفت السلطات صورًا ورسائل نصية على الجهاز توضح خطط التهريب.

تُظهر بعض الصور ركاب عبد ربه المهاجرين معلقين على حافة القارب أو جالسين على أرضية القارب.

وقال وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك:“لقد حاول هذا الشاب انتهاك قوانيننا، وقد تم تقديمه إلى العدالة اليوم بحق.

"لن يتم التسامح مع تعريض حياة الناس للخطر من خلال توجيه الرجال والنساء والأطفال عبر القناة في قوارب واهية، وسنواصل العمل بلا هوادة لوقف عمليات العبور غير الضرورية هذه على الإطلاق وضمان وضع المسؤولين عنها خلف القضبان".