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تطور جديد.. وفد سعودي يصل لندن لإقناع ليفربول بضم صلاح

9/4/2023 7:11:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في تطور جديد بشأن مفاوضات نادي اتحاد جدة مع ليفربول الإنجليزي من أجل التعاقد مع النجم
المصري محمد صلاح وصل وفد سعودي إلى لندن يوم السبت في محاولة أخيرة لإقناع ليفربول ببيع صلاح هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من ان الرسالة العامة من أنفيلد ويورجن كلوب، على وجه الخصوص كانت
واضحة بأن
" مو" ليس للبيع وهو سعيد في ليفربول إلا أن إدارة العميد السعودي لم تفقد الأمل للظفر بخدمات النجم المصري.

وتم رفض عرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني ليلة الخميس الماضي وأكد أداؤه ضد أستون فيلا يوم الأحد التزام اللاعب من جميع النواحي سواء داخل الملعب أو خارجه.

وأكد كلوب: "لم يكن لدي أي شك بشأن التزامه. إنه لاعبنا ويريد اللعب هنا».

وأوضح كلوب إن صلاح يلعب في ليفربول بكل تركيزه ولا ينبغي عليه أن يحضر إلى مكتبي ويقول لي بالمناسبة "أنا لن أرحل".

200
مليون جنيه إسترليني

وبحسب صحيفة ديلي ميل الانجليزية
فإن الوفد السعودي سيقدم عرضاً جدياً يقدر بنحو 200 مليون جنيه إسترليني خلال الـ 48 ساعة القادمة معتقدين أن صلاح سيكون منفتحًا على الانضمام إلى الاتحاد.


7 سبتمبر

من جهتها أكدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن فترة الانتقالات الخاصة بها ستظل مفتوحة حتى يوم الخميس 7 سبتمبر، فهل يستطيع السعوديون إقناع ليفربول بالتخلي عن نجمهم وهداف الفريق الفرعون المصري ؟

وأغلقت فترة الانتقالات في
الدوري الإنجليزي الممتاز في الأول من سبتمبر، حيث نجح ليفربول
في ضم أليكسيس ماك أليستر، ودومينيك سزوبوسزلاي، ورايان جرافينبيرش، وواتارو إندو، لكن لم يكن هناك أي تعاقدات
أخرى يمكن أن تحل محل محمد صلاح.

وسجل صلاح 30 هدفا في جميع المسابقات لليفربول الموسم الماضي، ووقع عقدا جديدا لمدة ثلاث سنوات الصيف الماضي، مما جعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول.

وشهد ليفربول بالفعل مغادرة عدد من اللاعبين إلى المملكة العربية السعودية، حيث تخلى جوردان هندرسون عن قيادة النادي لينضم إلى ستيفن جيرارد في الاتفاق، فيما ذهب فابينيو إلى اتحاد جدة وروبرتو فيرمينو
إلى الأهلي.


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