تطور جديد.. وفد سعودي يصل لندن لإقناع ليفربول بضم صلاح

تطور جديد.. وفد سعودي يصل لندن لإقناع ليفربول بضم صلاح
التاريخ
9/4/2023 7:11:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
في تطور جديد بشأن مفاوضات نادي اتحاد جدة مع ليفربول الإنجليزي من أجل التعاقد مع النجم
المصري محمد صلاح وصل وفد سعودي إلى لندن يوم السبت في محاولة أخيرة لإقناع ليفربول ببيع صلاح هذا الأسبوع.
وعلى الرغم من ان الرسالة العامة من أنفيلد ويورجن كلوب، على وجه الخصوص كانت
واضحة بأن
" مو" ليس للبيع وهو سعيد في ليفربول إلا أن إدارة العميد السعودي لم تفقد الأمل للظفر بخدمات النجم المصري.
وتم رفض عرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني ليلة الخميس الماضي وأكد أداؤه ضد أستون فيلا يوم الأحد التزام اللاعب من جميع النواحي سواء داخل الملعب أو خارجه.
وأكد كلوب: "لم يكن لدي أي شك بشأن التزامه. إنه لاعبنا ويريد اللعب هنا».
وأوضح كلوب إن صلاح يلعب في ليفربول بكل تركيزه ولا ينبغي عليه أن يحضر إلى مكتبي ويقول لي بالمناسبة "أنا لن أرحل".
200
مليون جنيه إسترليني
وبحسب صحيفة ديلي ميل الانجليزية
فإن الوفد السعودي سيقدم عرضاً جدياً يقدر بنحو 200 مليون جنيه إسترليني خلال الـ 48 ساعة القادمة معتقدين أن صلاح سيكون منفتحًا على الانضمام إلى الاتحاد.
7 سبتمبر
من جهتها أكدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن فترة الانتقالات الخاصة بها ستظل مفتوحة حتى يوم الخميس 7 سبتمبر، فهل يستطيع السعوديون إقناع ليفربول بالتخلي عن نجمهم وهداف الفريق الفرعون المصري ؟
وأغلقت فترة الانتقالات في
الدوري الإنجليزي الممتاز في الأول من سبتمبر، حيث نجح ليفربول
في ضم أليكسيس ماك أليستر، ودومينيك سزوبوسزلاي، ورايان جرافينبيرش، وواتارو إندو، لكن لم يكن هناك أي تعاقدات
أخرى يمكن أن تحل محل محمد صلاح.
وسجل صلاح 30 هدفا في جميع المسابقات لليفربول الموسم الماضي، ووقع عقدا جديدا لمدة ثلاث سنوات الصيف الماضي، مما جعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول.
وشهد ليفربول بالفعل مغادرة عدد من اللاعبين إلى المملكة العربية السعودية، حيث تخلى جوردان هندرسون عن قيادة النادي لينضم إلى ستيفن جيرارد في الاتفاق، فيما ذهب فابينيو إلى اتحاد جدة وروبرتو فيرمينو
إلى الأهلي.
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