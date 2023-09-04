تحذير من خطر حقيقي يهدد أوروبا

عبرت المفوضية الأوروبية عن رغبتها في مراجعة الوضع الحمائي للحفاظ على الذئاب في الاتحاد الأوروبي، وذلك بإطلاق دراسة في هذا الشأن الاثنين، حيث تسعى ألمانيا إلى خفض عدد الذئاب عبر قتل المزيد منها.





وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان، إن أعداد قطعان الذئاب في بعض أجزاء أوروبا "أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الماشية وربما أيضا على البشر".

وحثت فون دير لاين "السلطات المحلية والوطنية على التحرك إذا لزم الأمر"، مشددة على أن قوانين الاتحاد الأوروبي الحالية تسمح لها بالفعل بالقيام بذلك.

وقالت فون دير لاين: "حيثما يكون هناك خطر واضح، يُسمح للسلطات المحلية بإجازة الصيد.. أعتقد أن هذا حق مطلق".

وطالبت المفوضية، العلماء والمجتمعات المحلية وكل الأطراف المعنية في جميع أنحاء التكتل، بتقديم بيانات عن أعداد الذئاب وتأثيراتها بحلول الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري.

وقالت فون دير لاين إن الهدف هو معرفة الأماكن التي تشكل فيها الذئاب "خطرا" واستخدام المعلومات المجمعة من أنحاء أوروبا لمراجعة الوضع الحمائي للحيوانات.

وقالت رئيسة المفوضية، إن مراجعة البيانات المجمعة ستكتمل بنهاية العام.

وتتمتع الذئاب حاليا في قانون الاتحاد الأوروبي بوضع حماية صارمة مع وجود تدابير تسمح للسلطات المحلية بالتدخل مثل إطلاق النار عند نشوب صراعات مع المجتمعات الريفية والمزارعين.

وتعد السيطرة على أعداد الذئاب في ألمانيا، موضوعا هاما، حيث تؤيد وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكه، القواعد التي تسهل إطلاق النار على الذئاب، لحماية حيوانات الرعي الأخرى، مثل الأغنام.



وقالت ليمكه لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، يوم الاثنين، إن "إطلاق النار على الذئاب بعد قتلها يجب أن يحدث بشكل أسرع مع قدر أقل من الببيروقراطية".



وأضافت "عندما يتم قتل عشرات الأغنام، فهذا بمثابة مأساة لكل مربي للماشية ، وبمثابة عبء كبير جدا على المتضررين. ولذلك، فإنهم بحاجة إلى مزيد من الدعم والأمن ".



وتعتزم وزيرة البيئة الألمانية، تقديم خطط جديدة بحلول نهاية سبتمبر الجاري، بيد أن تنفيذها قد يكون معقدا، لأن حكومات الولايات الألمانية، مسؤولة عن إدارة مجموعات الذئاب