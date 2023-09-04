الشباب السعودي يضم كاراسكو نجم أتلتيكو مدريد

أعلن الشباب المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تعاقده مع الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو قادما من أتليتيكو مدريد الاثنين.

ونشر الشباب فيديو عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر للاعب وهو يرتدي القميص رقم 23 ويقول "مهما كثرت الأقاويل لا تصدقوها لأن كاراسكو يريد أن يصبح أسدا".

وأضاف الشباب في بيان أن عقد اللاعب مع الفريق يمتد لثلاثة مواسم.

وسبق لكاراسكو (30 عاما) اللعب مع موناكو كما خاض تجربة مع داليان الصيني ومثّل منتخب بلجيكا في 66 مباراة سجل خلالها تسعة أهداف وصنع 15 أخرين.

وخاض 423 مباراة في مسيرته مع الأندية أحرز خلالها 91 هدفا وصنع 86 أخرين.

وساهم كاراسكو في فوز أتليتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني موسم 2020-2021 والدوري الأوروبي موسم 2017-2018.

ولم يبرم الشباب تعاقدات ضخمة في سوق الانتقالات الحالية على عكس أغلب أندية الدوري السعودي واكتفى بضم جوستافو كويار لاعب وسط الهلال والمهاجم السنغالي حبيب ديالو.

ولم ينجح الشباب، رابع الدوري الموسم الماضي، في تحقيق أي فوز بعد خمس جولات من المسابقة وجمع نقطتين فقط ليحتل المركز قبل الأخير.





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