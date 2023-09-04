

مع تزايد التكهنات حول مستقبله مع ليفربول ، نشر نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد

صلاح صورة لنفسه وهو يحتفل بهدفه في فوز ليفربول 3-0 على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، لكن - بشكل غامض - لم يقدم أي تعليق يرافق الصورة على حسابه

في منصة "إكس".

وحظيت الصورة بآلاف الإعجابات والتعليقات وخاصة من جمهور اتحاد جدة السعودي التي مازالت تمني النفس بانضمام الفرعون المصري إليها .

وطالب جمهور الاتحاد " أبو مكة "بالانضمام إلى العميد السعودي مؤكدين أنهم أحبوا ليفربول بسبب صلاح

الذي وصفوه بالأسطورة.

ويحاول اتحاد جدة السعودي

الحصول على

خدمات النجم المصري بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني والاستفادة من فترة الانتقالات في الدوري السعودي للمحترفين التي سوف تغلق يوم الخميس المقبل .

ورفض الريدز عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني الأسبوع الماضي، لكن ذلك لم يمنع النادي السعودي من محاولة أخيرة عبر رفع المبلغ إلى 200 مليون جنيه استرليني عبر وفد وصل إلى لندن للتفاوض ومحاولة حسم الصفقة.

وسجل صلاح 30 هدفا في جميع المسابقات لليفربول الموسم الماضي، ووقع عقدا جديدا لمدة ثلاث سنوات الصيف الماضي، مما جعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول.

وشهد ليفربول بالفعل مغادرة عدد من اللاعبين إلى المملكة العربية السعودية، حيث تخلى جوردان هندرسون عن قيادة النادي لينضم إلى ستيفن جيرارد في الاتفاق، فيما ذهب فابينيو إلى اتحاد جدة وروبرتو فيرمينو

إلى الأهلي.

وحقق صلاح مع ليفربول بطولات:

دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي.

كما فاز صلاح بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، وحاز لقب أفضل لاعب في إنجلترا مرتين.









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