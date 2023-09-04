من ((النظام الدولي)) إلى دكتاتورية النظام العالمي الموحّد!

{ ‭ ‬ثم‭ ‬أخذت‭ ‬الحكاية‭ ‬فصولها‭ ‬اللاحقة‭ ‬بالحرب‭ ‬على‭ ‬العراق،‭ ‬بأكذوبة‭ ‬أخرى‭ ‬هي‭ ‬‮«‬أسلحة‭ ‬الدمار‭ ‬الشامل‮»‬،‭ ‬لتكبر‭ ‬الكذبة‭ ‬والخدعة‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬وسط‭ ‬هرج‭ ‬ومرج،‭ ‬بينما‭ ‬تم‭ ‬تسميتها‭ ‬كذباً‭ ‬أيضاً‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الإرهاب،‭ ‬ليسقط‭ ‬فيها‭ ‬العراق‭ ‬كأول‭ ‬الضحايا‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭!‬

فيما‭ ‬كان‭ ‬بداية‭ (‬العقد‭ ‬الثاني‭) ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الواحد‭ ‬والعشرين‭ ‬أحداث‭ ‬2011‭ ‬المعروفة‭ ‬التي‭ ‬أسقطت‭ ‬دولاً‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ (‬فوضى‭ ‬كوندليزا‭ ‬رايس‭)!‬

{ ‭ ‬هذا‭ ‬الإضعاف‭ ‬المتعمد‭ ‬للمنطقة‭ ‬العربية‭ ‬كان‭ ‬مجرد‭ ‬المنطلق‭ ‬لمواجهة‭ ‬عالمية‭ ‬أخرى‭ ‬هي‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬القصة؛‭ ‬أي‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سيطرة‭ ‬وإخضاع‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬وثرواتها‭ ‬وموقعها‭ ‬لسلطة‭ ‬المتأسلمين‭ ‬المتطرفين‭ ‬من‭ (‬إخوان‭ ‬وأتباع‭ ‬إيران‭ ‬المليشياوية‭) ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬أتباع‭ ‬أمريكا‭! ‬ولأن‭ ‬الصين‭ ‬واصلت‭ ‬اندفاعاتها‭ ‬التنموية،‭ ‬فيما‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬واصلت‭ ‬تقوية‭ ‬ذاتها‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬‮«‬بوتين‮»‬،‭ ‬وبعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬المستهدفة‭ ‬نجت‭ ‬من‭ ‬مخطط‭ ‬الفوضى‭ ‬وخاصة‭ ‬مصر‭ ‬والبحرين‭ ‬والخليج‭! ‬فإن‭ ‬الأوراق‭ ‬اختلطت‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬وأصبح‭ ‬‮«‬القطب‭ ‬الأمريكي‭ ‬الأوحد‮»‬‭ ‬يشهد‭ ‬بين‭ ‬فترة‭ ‬وأخرى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الارتحالات‭ ‬الدولية‭ ‬للفكاك‭ ‬من‭ ‬هيمنته‭ ‬واستبداده‭ ‬بالدول‭ ‬مع‭ ‬تنامي‭ (‬حراك‭ ‬دولي‭ ‬جديد‭) ‬هو‭ ‬التطلع‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فكرة‭ ‬‮«‬القطبية‭ ‬الدولية‭ ‬المتعددة‮»‬‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭! ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬التحرك‭ ‬الدولي‭ ‬يكمن‭ ‬بعض‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المخططات‭ ‬الشيطانية‭!‬

{ ‭ ‬هنا‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬التسريع‭ ‬الأمريكي‭ ‬لخارطتها‭ ‬الجيواستراتيجية،‭ ‬وهو‭ (‬التسريع‭ ‬المؤلم‭ ‬للعالم‭ ‬كله‭ ‬والبشرية‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬من‭ ‬2020‭ ‬ويُراد‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬2030‭ ‬وما‭ ‬بعده‭! ‬حيث‭ ‬دخلت‭ (‬الفيروسيات‭ ‬والأوبئة‭) ‬و«كوفيد19‮»‬‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬السياسة‭ ‬الدولية‭! ‬لقلب‭ ‬الواقع‭ ‬والمفاهيم‭ ‬وخرائط‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتجارة،‭ ‬وإعادة‭ ‬الخطط‭ ‬الدولية‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أو‭ ‬الحكومة‭ ‬الخفية‭ ‬التي‭ ‬تحكمها،‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬لتأخذ‭ ‬مفاعيل‭ ‬جديدة‭ ‬وشائكة‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الواحد‭ ‬والعشرين‭! ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬العالمي‭ ‬الموحد‮»‬‭ ‬أي‭ ‬يكون‭ ‬موحدا‭ ‬تحت‭ ‬هيمنتها‭ ‬مجدداً،‭ ‬فيتحقق‭ ‬بذلك‭ ‬‮«‬القرن‭ ‬الأمريكي‮»‬‭ ‬الموعود‭! ‬ولتكون‭ ‬فكرة‭ ‬‮«‬العصر‭ ‬الجديد‮»‬‭ ‬هي‭ ‬فكرة‭ ‬خارج‭ ‬كل‭ ‬التقسيمات‭ ‬والمفاهيم‭ ‬الآيديولوجية‭ ‬السابقة،‭ ‬بترسيخ‭ (‬عصر‭ ‬جديد‭)‬،‭ ‬يتم‭ ‬فيه‭ ‬إخضاع‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬بحسب‭ ‬حضور‭ (‬الدولة‭ ‬العالمية‭ ‬العميقة‭) ‬لهيمنتها‭! ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬أدى‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬حين‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬عالمية‭ ‬ثالثة،‭ ‬تحسم‭ ‬صراع‭ ‬القوى‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬الصين‭ ‬وروسيا‭! ‬وأزمة‭ ‬أوكرانيا‭ ‬هي‭ ‬البداية‭ ‬لها‭!‬

{ ‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬العالمي‭ ‬الموحد‮»‬‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬حقيقته‭ ‬امتداد‭ ‬وتبلور‭ ‬لما‭ ‬سبق‭ ‬وأعلنه‭ ‬بوش‭ ‬الأب‭ ‬عام‭ ‬1991‭! ‬وحتى‭ ‬يتحقق‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬البيولوجية‮»‬‭ ‬وتتابع‭ ‬مسلسل‭ ‬الأوبئة‭! ‬وضرب‭ ‬اقتصادات‭ ‬الدول‭ ‬وتقليل‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭! ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬ضرب‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ (‬زراعة‭ ‬وماء‭ ‬وحيوانات‭) ‬واستبدالها‭ ‬بأغذية‭ ‬الشركات‭ ‬المصنعة‭! ‬ليقع‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬احتياجاته‭ ‬الأساسية‭ ‬تحت‭ ‬قبضة‭ ‬تلك‭ ‬الشركات‭ ‬فتزيد‭ ‬من‭ ‬ربحيتها‭ ‬بشكل‭ ‬خيالي‭! ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬العقول‭ ‬والرقابة‭! ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬تحويل‭ ‬جميع‭ (‬التعاملات‭ ‬النقدية‭) ‬إلى‭ ‬الصورة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والبطاقات‭ ‬الذكية‭ ‬والدفع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بحجة‭ ‬‮«‬الأوبئة‭ ‬وتحوراتها‮»‬‭! ‬وبذلك‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ (‬أرشيف‭ ‬عالمي‭ ‬ضخم‭) ‬عن‭ ‬تعاملات‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬في‭ ‬العالم‭!‬

{ ‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬العالمي‭ ‬الموحد‮»‬‭ ‬هو‭ (‬دكتاتوري‭ ‬مطلق‭) ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ (‬استعباد‭ ‬كل‭ ‬البشرية‭) ‬ليكونوا‭ ‬كالموظفين‭ ‬في‭ (‬شركة‭ ‬العالم‭ ‬الموحّدة‭)! ‬ومن‭ ‬يرفض‭ ‬الانصياع‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ (‬فالأرشيف‭ ‬العالمي‭ ‬المالي‭) ‬يحقق‭ ‬إمكانية‭ ‬تجميد‭ ‬الأرصدة‭ ‬بكبسة‭ ‬زر‭! ‬ويفرض‭ ‬على‭ ‬مدن‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تسميته‭ (‬مدن‭ ‬الـ15‭ ‬دقيقة‭) ‬وكأنهم‭ ‬محجوزون‭ ‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬أماكنهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭! ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬الشريحة‭ ‬الذكية‮»‬‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬فرضها‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سيتبقى‭ ‬من‭ ‬البشرية‭! ‬و‭(‬لا‭ ‬مكان‭ ‬هنا‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أو‭ ‬الحريات‭ ‬أو‭ ‬الخصوصية‭)! ‬بل‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ (‬الكانتونات‭ ‬العالمية‭) ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭!‬

{ ‭ ‬إنها‭ ‬الدكتاتورية‭ ‬الأقسى‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬باسم‭ (‬النظام‭ ‬العالمي‭ ‬الموحّد‭) ‬أو‭ (‬الحكومة‭ ‬العالمية‭) ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬تطبيق‭ ‬نظرية‭ ‬‮«‬مالتوس‮»‬‭ ‬لتقليل‭ ‬البشر‭ ‬وكيفية‭ ‬حكم‭ ‬العالم‭! ‬ومن‭ ‬الحرب‭ ‬البيولوجية‭ ‬إلى‭ ‬العسكرية‭! ‬ومن‭ ‬فرض‭ (‬الأقليات‭ ‬الشاذة‭ ‬والمتحولين‭ ‬وتدمير‭ ‬الطبيعة‭ ‬البشرية‭ ‬على‭ ‬العالم‭)! ‬ومن‭ ‬الغذاء‭ ‬الصناعي‭ ‬والأدوية‭ ‬القاتلة،‭ ‬وتحكم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والبطاقات‭ ‬الذكية‭ ‬ذات‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود‭ ‬في‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شؤون‭ ‬الأفراد‭! ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬البشرية‭ ‬المدمّرة‭ ‬والعالم‭ ‬المدمّر،‭ ‬ليتحقق‭ ‬أبشع‭ (‬نظام‭ ‬عالمي‭ ‬موحد‭) ‬لم‭ ‬يخطر‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬بال‭ ‬إبليس‭ ‬نفسه‭! ‬

ودائما‭ ‬نقول‭ ‬‮«‬ويمكرون‭ ‬ويمكر‭ ‬الله‭ ‬والله‭ ‬خير‭ ‬الماكرين‮»‬‭!‬