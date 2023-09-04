اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬5‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وفيه‭ ‬يحتفل‭ ‬العالم‭ ‬باليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للعمل‭ ‬الخيري‭.. ‬تحية‭ ‬لكافة‭ ‬الداعمين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬والجمعيات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الخيرية‭ ‬والمبادرات‭ ‬الفردية‭.. ‬وتحية‭ ‬خاصة‭ ‬للدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬‮«‬مهندس‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬المؤسسي‭ ‬وسفير‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬التنموي‮»‬‭.‬

للعلم‭ ‬فقط‭:‬

تجربة‭ ‬جميلة‭ ‬ومبادرة‭ ‬فاعلة‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬الكويتية‭ ‬بإلزام‭ ‬جميع‭ ‬الأسواق‭ ‬والمراكز‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬تزويد‭ ‬الوزارة‭ ‬بقائمة‭ ‬الأسعار‭ ‬شهريا‭.. ‬كما‭ ‬أطلق‭ ‬اتحاد‭ ‬الجمعيات‭ ‬التعاونية‭ ‬الكويتي‭ ‬منصة‭ ‬خاصة‭ ‬للإفصاح‭ ‬عن‭ ‬أسعار‭ (‬139‭ ‬ألف‭ ‬صنف‭ ‬وبضاعة‭).. ‬وكل‭ ‬تلك‭ ‬التحركات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الغلاء،‭ ‬وكبح‭ ‬جماح‭ ‬التلاعب‭ ‬بالأسعار‭.. ‬وهي‭ ‬فكرة‭ ‬تستحق‭ ‬التجربة‭.‬

عن‭ ‬الكوبونات‭ ‬المدرسية‭ ‬المخفضة‭:‬

صحيح‭ ‬أن‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬الكوبونات‭ ‬المدرسية‭ ‬المخفضة‮»‬‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬جاءت‭ ‬متأخرة‭ ‬نسبيا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قام‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بشراء‭ ‬المستلزمات‭ ‬المدرسية‭.. ‬وصحيح‭ ‬أن‭ ‬التطلعات‭ ‬والطموحات‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬كانت‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬مثلما‭ ‬سبق‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭.. ‬وصحيح‭ ‬أن‭ ‬النسبة‭ ‬المتفاوتة‭ ‬للتخفيض‭ ‬غير‭ ‬مؤثرة‭ ‬بشكل‭ ‬مُغر‭ ‬وكبير‭.. ‬وصحيح‭ ‬أن‭ ‬المؤسسات‭ ‬المشاركة‭ ‬ليست‭ ‬كثيرة‭ ‬جدا‭ ‬وتتيح‭ ‬للناس‭ ‬الخيارات‭ ‬المتعددة‭ ‬والمناسبة‭.. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬جوانب‭ ‬إيجابية،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نذكرها‭ ‬ونتوقف‭ ‬عندها،‭ ‬ونعمل‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭.‬

ذلك‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬المبادرة‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬المشاركة،‭ ‬وهي‭ ‬تشكر‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬والمساهمة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬متسعا‭ ‬لاستكمال‭ ‬شراء‭ ‬باقي‭ ‬الأدوات‭ ‬المدرسية،‭ ‬ولأن‭ ‬الطلبات‭ (‬ما‭ ‬راح‭ ‬تخلص‭) ‬لأننا‭ ‬مازلنا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭.‬

ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬تبادر‭ ‬باقي‭ ‬المؤسسات‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة،‭ ‬وخاصة‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تبيع‭ ‬الأجهزة‭ ‬الالكترونية،‭ ‬تماما‭ ‬مثل‭ ‬محلات‭ ‬الخياطة‭ ‬والتفصيل‭ ‬ومحلات‭ ‬بيع‭ ‬الثياب‭ ‬الرياضية،‭ ‬لأن‭ ‬شريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬اشتكت‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الثياب،‭ ‬وكذلك‭ ‬الأدوات‭ ‬الالكترونية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬التعليم‭ ‬الإلكتروني‭.‬

ربما‭ ‬قد‭ ‬ينظر‭ ‬البعض‭ ‬إلى‭ ‬الأمر‭ ‬أن‭ ‬فيه‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬الدعاية‭ ‬لتلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المبادرة،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬الاعتقاد‭ ‬غير‭ ‬موفق‭.. ‬لأن‭ ‬المؤسسة‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬هكذا‭ ‬خدمة‭ ‬مجتمعية‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تستحق‭ ‬الشكر‭ ‬والدعاية‭ ‬ولا‭ ‬ضرر‭ ‬في‭ ‬ذلك‭.. ‬ثم‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬مؤسسة‭ ‬تجارية‭ ‬تقوم‭ ‬بالدعم‭ ‬والتعاون‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تجد‭ ‬أي‭ ‬مقابل،‭ ‬ولو‭ ‬كان‭ ‬مقابلا‭ ‬معنويا،‭ ‬وكلمة‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭..‬؟؟‭ ‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬بدأت‭ ‬الجمعيات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والصناديق‭ ‬الخيرية‭ ‬مشكورة‭ ‬في‭ ‬تدشين‭ ‬مشروع‭ ‬الحقيبة‭ ‬المدرسية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬لاحظ‭ ‬الناس‭ ‬تأخرها‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وهناك‭ ‬مجال‭ ‬للمساهمة‭ ‬والمشاركة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التبرع‭ ‬لصالح‭ ‬المشروع‭ ‬والفئة‭ ‬المستفيدة‭ ‬منه‭.‬سيبقى‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬جدا‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أن‭ ‬تسعى‭ ‬مشكورة‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬مبادرة‭ ‬الكوبونات‭ ‬المدرسية‭ ‬المخفضة،‭ ‬عبر‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وغرفة‭ ‬التجارة،‭ ‬مع‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬وتقييم‭ ‬المبادرة‭ ‬الحالية،‭ ‬ومعالجة‭ ‬الملاحظات‭ ‬التي‭ ‬ستحصل‭ ‬خلال‭ ‬تطبيقها‭. ‬

ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

بالأمس‭ ‬أطلقت‭ ‬جمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬،‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬أطفالنا‭ ‬كالذهب‭ ‬10‮»‬‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬بمرض‭ ‬سرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬لدى‭ ‬مختلف‭ ‬الشرائح‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬المخصص‭ ‬للتوعية‭ ‬بمرض‭ ‬سرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬عالميا‭.. ‬تحية‭ ‬لكافة‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬للحملات‭ ‬الخيرية‭ ‬والمبادرات‭ ‬الشبابية‭ ‬والمشاريع‭ ‬المجتمعية‭.. ‬وكل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للأخ‭ ‬صباح‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬وكافة‭ ‬أعضائها‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

برنامج‭ ‬‮«‬صحافتكم‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعرض‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين،‭ ‬صباح‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬شهد‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬متميزة،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬ذكرى‭ ‬مرور‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬البث‭ ‬التلفزيوني‭.. ‬تحية‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬لفريق‭ ‬عمل‭ ‬البرنامج،‭ ‬بقيادة‭ ‬الإعلامي‭ ‬المتميز‭ ‬‮«‬بسام‭ ‬البدوي‮»‬‭ ‬مشرف‭ ‬البرنامج،‭ ‬والمبدعة‭ ‬الموهوبة‭ ‬الرائعة‭ ‬‮«‬هالة‭ ‬سلمان‮»‬،‭ ‬والمذيعة‭ ‬المتألقة‭ ‬عبير‭ ‬مفتاح،‭ ‬والمعدة‭ ‬النشطة‭ ‬‮«‬نور‭ ‬الهدى‭ ‬السبت‮»‬،‭ ‬والأستاذ‭ ‬الفاضل‭ ‬‮«‬محمد‭ ‬شكري‮»‬‭.‬