سقوط خزان وقود من طائرة حربية تركية فوق موقف للسيارات بأنقرة
التاريخ
9/4/2023 7:09:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في حادثة غير مسبوقة، شهدت أنقرة سقوط خزان وقود إضافي من مقاتلة من طراز F-4 تابعة للقوات الجوية التركية، وذلك فوق موقف السيارات المكشوف لشركة البترول التركية المشتركة (TPAO). نتج عن الحادث تضرر ثلاث مركبات كانت متوقفة في الموقع .
الحادث وقع في حي سوغوتزو بالعاصمة التركية، وفور وقوعه توجهت فرق الإطفاء والشرطة إلى مكان الحادث، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات العسكرية .
وقد تم تأكيد عدم وجود أي إصابات بشرية نتيجة الحادث .
وأصدرت وزارة الدفاع الوطني التركية بيانًا حول الحادث، مؤكدةً فيه أن الطائرة المذكورة تمكنت من الهبوط بأمان في مطار اسكي شهير بعد الحادث، وأن التحقيقات الفنية لمعرفة أسباب الحادث مازالت جارية .
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