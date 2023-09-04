الحادث وقع في حي سوغوتزو بالعاصمة التركية، وفور وقوعه توجهت فرق الإطفاء والشرطة إلى مكان الحادث، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات العسكرية .

وقد تم تأكيد عدم وجود أي إصابات بشرية نتيجة الحادث .

وأصدرت وزارة الدفاع الوطني التركية بيانًا حول الحادث، مؤكدةً فيه أن الطائرة المذكورة تمكنت من الهبوط بأمان في مطار اسكي شهير بعد الحادث، وأن التحقيقات الفنية لمعرفة أسباب الحادث مازالت جارية .