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سقوط خزان وقود من طائرة حربية تركية فوق موقف للسيارات بأنقرة

9/4/2023 7:09:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في حادثة غير مسبوقة، شهدت أنقرة سقوط خزان وقود إضافي من مقاتلة من طراز F-4 تابعة للقوات الجوية التركية، وذلك فوق موقف السيارات المكشوف لشركة البترول التركية المشتركة (TPAO). نتج عن الحادث تضرر ثلاث مركبات كانت متوقفة في الموقع .

الحادث وقع في حي سوغوتزو بالعاصمة التركية، وفور وقوعه توجهت فرق الإطفاء والشرطة إلى مكان الحادث، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات العسكرية .

وقد تم تأكيد عدم وجود أي إصابات بشرية نتيجة الحادث .

وأصدرت وزارة الدفاع الوطني التركية بيانًا حول الحادث، مؤكدةً فيه أن الطائرة المذكورة تمكنت من الهبوط بأمان في مطار اسكي شهير بعد الحادث، وأن التحقيقات الفنية لمعرفة أسباب الحادث مازالت جارية .

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