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الطفل البطل.. أنقذ والدته المريضة من الموت

9/4/2023 7:09:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في موقف غير متوقع من طفل صغير أنقذ رايان ريد (8 سنوات ) والدته المصابة بالربو من خلال الاتصال بالإسعاف بعد تعرضها لرد فعل تحسسي مميت . واتصل رايان بالمسعفين بعد أن لاحظ أن والدته أليسيا (27 عاما ) كانت تعاني من حالة خطرة من الحساسية المفرطة، ما جعلها غير قادرة على التحدث أو التنفس . وعانت الأم من رد الفعل التحسسي بعد أن وصف لها طبيبها مضادا حيويا لالتهاب المسالك البولية . وقالت الأم إنها شعرت أنها فقدت وعيها وتحول جلدها إلى اللون الأحمر القرمزي، وبدلا من الذعر اتصل طفلها الصغير بالإسعاف . وقالت الأم : « لقد ذهبت بعد الغداء مباشرة إلى الصيدلية للحصول على المضادات الحيوية، بعد 5 دقائق من تناولها بدأت المعاناة، حكة في الحلق وعدم قدرة على التنفس ». وأضافت : « اتصل ابني بالإسعاف وأجابهم عن كل الأسئلة المتعلقة بعنوان المنزل، عادة ما يكون الطفل بهذه المواقف قلقا للغاية، وهادئا وخجولا، لا أعرف كيف فعل ذلك ». وتابعت : « أنا فخورة للغاية، فهو ناضج جدا، لقد علمته منذ سن الرابعة أو الخامسة في حالة إصابتي بنوبة ربو أن يتصل بالرقم 999 إذا كنت بحاجة إلى ذلك ».

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