الطفل البطل.. أنقذ والدته المريضة من الموت

الطفل البطل.. أنقذ والدته المريضة من الموت
التاريخ
9/4/2023 7:09:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في موقف غير متوقع من طفل صغير أنقذ رايان ريد (8 سنوات ) والدته المصابة بالربو من خلال الاتصال بالإسعاف بعد تعرضها لرد فعل تحسسي مميت . واتصل رايان بالمسعفين بعد أن لاحظ أن والدته أليسيا (27 عاما ) كانت تعاني من حالة خطرة من الحساسية المفرطة، ما جعلها غير قادرة على التحدث أو التنفس . وعانت الأم من رد الفعل التحسسي بعد أن وصف لها طبيبها مضادا حيويا لالتهاب المسالك البولية . وقالت الأم إنها شعرت أنها فقدت وعيها وتحول جلدها إلى اللون الأحمر القرمزي، وبدلا من الذعر اتصل طفلها الصغير بالإسعاف . وقالت الأم : « لقد ذهبت بعد الغداء مباشرة إلى الصيدلية للحصول على المضادات الحيوية، بعد 5 دقائق من تناولها بدأت المعاناة، حكة في الحلق وعدم قدرة على التنفس ». وأضافت : « اتصل ابني بالإسعاف وأجابهم عن كل الأسئلة المتعلقة بعنوان المنزل، عادة ما يكون الطفل بهذه المواقف قلقا للغاية، وهادئا وخجولا، لا أعرف كيف فعل ذلك ». وتابعت : « أنا فخورة للغاية، فهو ناضج جدا، لقد علمته منذ سن الرابعة أو الخامسة في حالة إصابتي بنوبة ربو أن يتصل بالرقم 999 إذا كنت بحاجة إلى ذلك ».
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