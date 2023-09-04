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الإماراتي سلطان النيادي يعود إلى الأرض بعد أطول مهمة لرائد عربي في الفضاء

9/4/2023 7:09:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صباح أمس الاثنين إلى كوكب الأرض على متن كبسولة « دراغن » لشركة « سبايس إكس » ، بعد أن أنجز أطول مهمّة لرائد فضاء عربي في محطة الفضاء الدولية، وفق ما أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة أنباء الإمارات « وام ». وكان النيادي (41 عاماً ) الملقّب بـ « سلطان الفضاء » قد غادر إلى محطة الفضاء الدولية في مطلع مارس في صاروخ « فالكون من شركة « سبايس اكس ». كما أنه أصبح أول رائد فضاء عربي يغادر محطة الفضاء الدولية نحو ست ساعات وثلاثين دقيقة . وقال مركز محمد بن راشد للفضاء عبر منصّة « إكس » ( تويتر سابقًا ) إن المركبة دراغن التي تحمل على متنها النيادي وزملاءه في طاقم كرو 6 « هبطت في الماء قرب فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية » ، مرفقًا المنشور بلقطات تُظهر لحظة الهبوط نقلًا عن وكالة الفضاء الأمريكية ( ناسا ). وفريق ( كرو 6) مؤلف من أربعة رواد فضاء هم النيادي والأمريكيان ستيفن بون ووارن هوبرغ والروسي أندري فيدياييف . كما أظهرت مشاهد أخرى خروج النيادي من المركبة إلى سفينة الإنقاذ ملوّحًا بيده ثمّ جلوسه على كرسي متحرّك بمساعدة شخصين، تمهيدًا لنقله إلى مرفق طبي للتأكد من أن وضعه الصحّي جيّد . وأصبح النيادي رابع رائد فضاء متحدر من دولة عربية، وثاني إماراتي يشارك في مهمة فضائية بعد هزاع المنصوري الذي أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية في سبتمبر 2019. وكتب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على « إكس »: « ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالماً إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء ». وأضاف : « صنعتَ مع فرق العمل الوطنية إنجازاً إماراتياً تاريخياً وأسهمتم في خدمة العلم والبشرية ». وهنّأ رئيس الوزراء الإماراتي حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر « إكس » شعب الإمارات بعودة النيادي سالمًا، مشيرًا إلى أنه « أجرى 200 مهمة بحثية علمية .. وقضى أكثر من 4400 ساعة في الفضاء .. وألهم ملايين الشباب العربي بأننا قادرون على المساهمة الإيجابية في مسيرة البشرية العلمية والحضارية ».

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