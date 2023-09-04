الإماراتي سلطان النيادي يعود إلى الأرض بعد أطول مهمة لرائد عربي في الفضاء
التاريخ
9/4/2023 7:09:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صباح أمس الاثنين إلى كوكب الأرض على متن كبسولة « دراغن » لشركة « سبايس إكس » ، بعد أن أنجز أطول مهمّة لرائد فضاء عربي في محطة الفضاء الدولية، وفق ما أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة أنباء الإمارات « وام ». وكان النيادي (41 عاماً ) الملقّب بـ « سلطان الفضاء » قد غادر إلى محطة الفضاء الدولية في مطلع مارس في صاروخ « فالكون 9» من شركة « سبايس اكس ». كما أنه أصبح أول رائد فضاء عربي يغادر محطة الفضاء الدولية نحو ست ساعات وثلاثين دقيقة . وقال مركز محمد بن راشد للفضاء عبر منصّة « إكس » ( تويتر سابقًا ) إن المركبة دراغن التي تحمل على متنها النيادي وزملاءه في طاقم كرو 6 « هبطت في الماء قرب فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية » ، مرفقًا المنشور بلقطات تُظهر لحظة الهبوط نقلًا عن وكالة الفضاء الأمريكية ( ناسا ). وفريق ( كرو 6) مؤلف من أربعة رواد فضاء هم النيادي والأمريكيان ستيفن بون ووارن هوبرغ والروسي أندري فيدياييف . كما أظهرت مشاهد أخرى خروج النيادي من المركبة إلى سفينة الإنقاذ ملوّحًا بيده ثمّ جلوسه على كرسي متحرّك بمساعدة شخصين، تمهيدًا لنقله إلى مرفق طبي للتأكد من أن وضعه الصحّي جيّد . وأصبح النيادي رابع رائد فضاء متحدر من دولة عربية، وثاني إماراتي يشارك في مهمة فضائية بعد هزاع المنصوري الذي أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية في سبتمبر 2019. وكتب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على « إكس »: « ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالماً إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء ». وأضاف : « صنعتَ مع فرق العمل الوطنية إنجازاً إماراتياً تاريخياً وأسهمتم في خدمة العلم والبشرية ». وهنّأ رئيس الوزراء الإماراتي حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر « إكس » شعب الإمارات بعودة النيادي سالمًا، مشيرًا إلى أنه « أجرى 200 مهمة بحثية علمية .. وقضى أكثر من 4400 ساعة في الفضاء .. وألهم ملايين الشباب العربي بأننا قادرون على المساهمة الإيجابية في مسيرة البشرية العلمية والحضارية ».
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