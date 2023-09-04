بـلـديـة الـمـنـطـقـة الجنوبية تقيم فعالية للصغار بنادي شريفة العوضي
التاريخ
9/4/2023 7:09:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت بلدية المنطقة الجنوبية البرنامج التوعوي «بسواعد البلديين الصغار» والذي عقد بنادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة بمنطقة الرفاع للطلبة المشاركين في البرامج الصيفية في النادي.
وقد قامت البلدية بعقد ورش عمل خاصة للطلبة والطالبات تمكنهم من صنع حاويات فرز المخلفات لترسيخ مفهوم إعادة التدوير لديهم، بالإضافة الى عقد محاضرات توعوية تم خلالها تعريف الطلبة والطالبات بدور البلدية المهم في الحفاظ على البيئة، وما مدى أهمية إعادة التدوير للفرد والمجتمع، وذلك وسط تفاعل كبير بين الطلبة.
وتحرص البلدية الجنوبية على تنظيم هذه الفعاليات المخصصة للأطفال نظراً إلى أهميتها وتأثيرها في نشر ثقافة سلوكية وتوعوية صديقة للبيئة لجميع الفئات العمرية، فضلاً عن دعم مسيرة العمل البلدي في توعية المجتمع وتعزيز الشراكات المجتمعية للوصول إلى أعلى مستوى من الوعي البيئي بأهمية النظافة وإعادة تدوير المخلفات.
وفي هذا الصدد، أكدت البلدية أن برنامج «بسواعد البلديين الصغار»، سيستمر طوال العام وسيشمل زيارات وفعاليات لعدد من المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة الجنوبية، بهدف نشر الوعي بالنظافة وغرس المفاهيم البيئية لدى الطلبة والطالبات.
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