Tuesday, 05 September 2023 02:39 GMT

بـلـديـة الـمـنـطـقـة الجنوبية تقيم فعالية للصغار بنادي شريفة العوضي

9/4/2023 7:09:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬البرنامج‭ ‬التوعوي‭ ‬‮«‬بسواعد‭ ‬البلديين‭ ‬الصغار‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬بنادي‭ ‬شريفة‭ ‬العوضي‭ ‬للأطفال‭ ‬والناشئة‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفاع‭ ‬للطلبة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬الصيفية‭ ‬في‭ ‬النادي‭.‬‮

وقد‭ ‬قامت‭ ‬البلدية‭ ‬بعقد‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬خاصة‭ ‬للطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬حاويات‭ ‬فرز‭ ‬المخلفات‭ ‬لترسيخ‭ ‬مفهوم‭ ‬إعادة‭ ‬التدوير‭ ‬لديهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬عقد‭ ‬محاضرات‭ ‬توعوية‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬تعريف‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬بدور‭ ‬البلدية‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬وما‭ ‬مدى‭ ‬أهمية‭ ‬إعادة‭ ‬التدوير‭ ‬للفرد‭ ‬والمجتمع،‭ ‬وذلك‭ ‬وسط‭ ‬تفاعل‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬الطلبة‭.‬‮

وتحرص‭ ‬البلدية‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬المخصصة‭ ‬للأطفال‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬أهميتها‭ ‬وتأثيرها‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬سلوكية‭ ‬وتوعوية‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬لجميع‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬توعية‭ ‬المجتمع‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬المجتمعية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي‭ ‬بأهمية‭ ‬النظافة‭ ‬وإعادة‭ ‬تدوير‭ ‬المخلفات‭.‬‮

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكدت‭ ‬البلدية‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬بسواعد‭ ‬البلديين‭ ‬الصغار‮»‬،‭ ‬سيستمر‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬وسيشمل‭ ‬زيارات‭ ‬وفعاليات‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬والمعاهد‭ ‬ومراكز‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬بهدف‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬بالنظافة‭ ‬وغرس‭ ‬المفاهيم‭ ‬البيئية‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭.‬

MENAFN04092023000055011008ID1107005826

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث