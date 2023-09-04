وقد‭ ‬قامت‭ ‬البلدية‭ ‬بعقد‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬خاصة‭ ‬للطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬حاويات‭ ‬فرز‭ ‬المخلفات‭ ‬لترسيخ‭ ‬مفهوم‭ ‬إعادة‭ ‬التدوير‭ ‬لديهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬عقد‭ ‬محاضرات‭ ‬توعوية‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬تعريف‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬بدور‭ ‬البلدية‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬وما‭ ‬مدى‭ ‬أهمية‭ ‬إعادة‭ ‬التدوير‭ ‬للفرد‭ ‬والمجتمع،‭ ‬وذلك‭ ‬وسط‭ ‬تفاعل‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬الطلبة‭.‬‮

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وتحرص‭ ‬البلدية‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬المخصصة‭ ‬للأطفال‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬أهميتها‭ ‬وتأثيرها‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬سلوكية‭ ‬وتوعوية‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬لجميع‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬توعية‭ ‬المجتمع‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬المجتمعية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي‭ ‬بأهمية‭ ‬النظافة‭ ‬وإعادة‭ ‬تدوير‭ ‬المخلفات‭.‬‮

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وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكدت‭ ‬البلدية‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬بسواعد‭ ‬البلديين‭ ‬الصغار‮»‬،‭ ‬سيستمر‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬وسيشمل‭ ‬زيارات‭ ‬وفعاليات‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬والمعاهد‭ ‬ومراكز‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬بهدف‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬بالنظافة‭ ‬وغرس‭ ‬المفاهيم‭ ‬البيئية‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭.‬