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الصين تدشن أول سفينة سياحية تعمل بالكهرباء

9/4/2023 7:09:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تُبحر‭ ‬أول‭ ‬سفينة‭ ‬سياحية‭ ‬تعمل‭ ‬بالبطاريات‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬نهر‭ ‬‮«‬هوانجبو‮»‬‭ ‬بمدينة‭ ‬‮«‬شنغهاي‮»‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

‭ ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬تشاينا‭ ‬ديلي‮»‬‭ ‬الصينية،‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬تيان‭ ‬يي‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬نظام‭ ‬طاقة‭ ‬بطاريات‭ ‬السفينة،‭ ‬أنها‭ ‬مزودة‭ ‬بعدد‭ ‬150‭ ‬مقعدا،‭ ‬ولا‭ ‬تصدر‭ ‬عنها‭ ‬انبعاثات،‭ ‬ولا‭ ‬تسبب‭ ‬أي‭ ‬تلوث،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تصدر‭ ‬صوتا‭ ‬منخفضا‭. ‬

وقالت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إن‭ ‬النظام‭ ‬خضع‭ ‬لعمليات‭ ‬بحث‭ ‬وتطوير‭ ‬بشكل‭ ‬مستقل‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬معهد‭ ‬‮«‬شنغهاي‮»‬‭ ‬لأبحاث‭ ‬المعدات‭ ‬البحرية‭ ‬التابع‭ ‬لشركة‭ ‬بناء‭ ‬السفن‭ ‬الصينية‭ ‬الحكومية‭.‬

وتم‭ ‬تسليم‭ ‬السفينة‭ ‬‮«‬شنغهاي‭ ‬جيويشي‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬طولها‭ ‬41‭.‬51‭ ‬مترا‭ ‬وعرضها‭ ‬10‭.‬9‭ ‬أمتار،‭ ‬للشركة‭ ‬المشغلة‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬وجار‭ ‬تجهيزها‭ ‬وإتمام‭ ‬إجراءات‭ ‬ترخيصها،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

ويفيد‭ ‬تقرير‭ ‬لـ«تشاينا‭ ‬شيب‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬سفينة‭ ‬سياحية‭ ‬تبحر‭ ‬في‭ ‬نهر‭ ‬هوانجبو‭ ‬بشنغهاي،‭ ‬يعمل‭ ‬معظمها‭ ‬بالوقود‭ ‬التقليدي،‭ ‬وإذا‭ ‬تم‭ ‬تجهيزها‭ ‬بمحركات‭ ‬جديدة‭ ‬فسيتم‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬بآلاف‭ ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬بعشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأطنان‭ ‬المترية‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

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