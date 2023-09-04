الصين تدشن أول سفينة سياحية تعمل بالكهرباء

الصين تدشن أول سفينة سياحية تعمل بالكهرباء
التاريخ
9/4/2023 7:09:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت تقارير صحفية في الصين أمس أن من المقرر أن تُبحر أول سفينة سياحية تعمل بالبطاريات الكهربائية في نهر «هوانجبو» بمدينة «شنغهاي» في وقت لاحق هذا العام.
وذكرت صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية، نقلا عن تيان يي المسؤول عن نظام طاقة بطاريات السفينة، أنها مزودة بعدد 150 مقعدا، ولا تصدر عنها انبعاثات، ولا تسبب أي تلوث، كما أنها تصدر صوتا منخفضا.
وقالت الصحيفة إن النظام خضع لعمليات بحث وتطوير بشكل مستقل من جانب معهد «شنغهاي» لأبحاث المعدات البحرية التابع لشركة بناء السفن الصينية الحكومية.
وتم تسليم السفينة «شنغهاي جيويشي»، التي يبلغ طولها 41.51 مترا وعرضها 10.9 أمتار، للشركة المشغلة في أغسطس الماضي، وجار تجهيزها وإتمام إجراءات ترخيصها، قبل أن تدخل الخدمة في وقت لاحق من هذا العام.
ويفيد تقرير لـ«تشاينا شيب نيوز» بأن أكثر من 50 سفينة سياحية تبحر في نهر هوانجبو بشنغهاي، يعمل معظمها بالوقود التقليدي، وإذا تم تجهيزها بمحركات جديدة فسيتم الحد من انبعاثات الكربون بآلاف بل حتى بعشرات الآلاف من الأطنان المترية كل عام.
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