قام‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬الرقمي‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬المتوافر‭ ‬حصريًا‭ ‬عبر‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬بإطلاق‭ ‬حملة‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬المخصصة‭ ‬لحاملي‭ ‬البطاقات‭ ‬مسبقة‭ ‬الدفع‭. ‬وتجسد‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬تنتهي‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬جهود‭ ‬البنك‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬مصرفية‭ ‬مناسبة‭ ‬وشاملة،‭ ‬إذ‭ ‬سيقدم‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬لعشرة‭ ‬فائزين‭ ‬محظوظين‭ ‬أحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬التكنولوجية‭. ‬وتهدف‭ ‬الجوائز‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬استكمال‭ ‬مشتريات‭ ‬العملاء‭ ‬وتخفيف‭ ‬العبء‭ ‬عنهم‭ ‬في‭ ‬تجهيزات‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬وبدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭. ‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬الحملة،‭ ‬قال‭ ‬عبدالله‭ ‬أبو‭ ‬إدريس‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التسويق‭ ‬والاستحواذ‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭: ‬لقد‭ ‬أصبحت‭ ‬البطاقات‭ ‬مسبقة‭ ‬الدفع‭ ‬شائعة‭ ‬بين‭ ‬الطلاب‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬المهتمين‭ ‬بالتحكم‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬إنفاق‭ ‬أبنائهم‭. ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬عملائنا‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر،‭ ‬سيمنح‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حملة‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬جوائز‭ ‬قيمة‭ ‬مثل‭ ‬أجهزة‭ ‬التابلت‭ ‬وساعات‭ ‬ذكية‭ ‬وتلفزيونات‭ ‬ذكية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬الاستعداد‭ ‬الجيد‭ ‬لعام‭ ‬دراسي‭ ‬جديد‭ ‬مثمر‭. ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬التزامنا‭ ‬الدائم‭ ‬بتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬عملائنا‭.‬

ويمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬مسبقة‭ ‬الدفع‭ ‬لغرض‭ ‬الاستخدام‭ ‬الشخصي‭ ‬أو‭ ‬منحها‭ ‬لأحد‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬أعمارهم‭ ‬عن‭ ‬7‭ ‬سنوات‭. ‬كما‭ ‬تمتاز‭ ‬البطاقة‭ ‬بالمرونة‭ ‬وسهولة‭ ‬طلبها‭ ‬وتسلمها،‭ ‬وتمكن‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬تتبع‭ ‬المشتريات‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬بسلاسة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬سهل‭ ‬الاستخدام،‭ ‬ويمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬للمعاملات‭ (‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬عبر‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬أو‭ ‬للمشتريات‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬أو‭ ‬أجهزة‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي‭) ‬والتحكم‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المعاملات‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الواحد،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬تفعيل‭ ‬أو‭ ‬تجميد‭ ‬البطاقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطوات‭ ‬بسيطة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭. ‬

ويمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬أن‭ ‬يحصلوا‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬واحدة‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬السحوبات‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‮»‬‭ ‬مقابل‭ ‬كل‭ ‬50‭ ‬دينارًا‭ ‬بحرينيًا‭ (‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادلها‭ ‬بأي‭ ‬عملة‭) ‬يتم‭ ‬إنفاقها‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬مسبقة‭ ‬الدفع‭. ‬وسيتم‭ ‬إجراء‭ ‬سحبين‭ ‬لاختيار‭ ‬خمسة‭ ‬فائزين‭ ‬محظوظين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬سحب‭. ‬وسيتم‭ ‬إجراء‭ ‬السحب‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬بينما‭ ‬سيعقد‭ ‬السحب‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬12‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المعاملات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬إدراجها‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬سيتم‭ ‬احتساب‭ ‬المعاملات‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬عبر‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ (‬المحلية‭ ‬والدولية‭) ‬والمعاملات‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحملة‭ ‬والتي‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬السحب‭. ‬وتُطبق‭ ‬شروط‭ ‬وأحكام‭ ‬أخرى‭ ‬متوافرة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭. ‬

وتم‭ ‬طرح‭ ‬البطاقة‭ ‬مسبقة‭ ‬الدفع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬اقتصاد‭ ‬رقمي‭ ‬غير‭ ‬نقدي‭. ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬التزامه‭ ‬بدعم‭ ‬مستخدميه‭ ‬الصغار،‭ ‬أطلق‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بطاقة‭ ‬مسبقة‭ ‬الدفع‭ ‬مخصصة‭ ‬للطلاب‭ ‬مع‭ ‬استرداد‭ ‬نقدي‭ ‬على‭ ‬المعاملات‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬في‭ ‬كافتيريات‭ ‬المدارس‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬عليها‭ ‬مخابز‭ ‬الشرقية‭. ‬