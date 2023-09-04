بنك ((إلى)) يطلق حملة العودة إلى المدارس المخصصة لحاملي البطاقات مسبقة الدفع
التاريخ
9/4/2023 7:09:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن المساعي الحثيثة التي يبذلها لتلبية احتياجات العملاء، سيمنح البنك الرقمي الرائد المتوافر حصريًا عبر الهواتف الذكية عشرة فائزين محظوظين أحدث الأجهزة الذكية لمساعدتهم في بدء العام الدراسي المقبل بحماس.
قام بنك «إلى» الرقمي الرائد في مملكة البحرين، المتوافر حصريًا عبر الهواتف الذكية، بإطلاق حملة العودة إلى المدارس المخصصة لحاملي البطاقات مسبقة الدفع. وتجسد الحملة التي تنتهي في تاريخ 30 سبتمبر 2023، جهود البنك المستمرة من أجل تقديم حلول مصرفية مناسبة وشاملة، إذ سيقدم بنك «إلى» لعشرة فائزين محظوظين أحدث الأجهزة التكنولوجية. وتهدف الجوائز إلى المساهمة في استكمال مشتريات العملاء وتخفيف العبء عنهم في تجهيزات العودة إلى المدارس وبدء العام الدراسي الجديد.
وفي تعليق له على إطلاق الحملة، قال عبدالله أبو إدريس رئيس قسم التسويق والاستحواذ في بنك «إلى»: لقد أصبحت البطاقات مسبقة الدفع شائعة بين الطلاب وأولياء الأمور المهتمين بالتحكم في طريقة إنفاق أبنائهم. ومن أجل تحسين تجربة عملائنا بشكل أكبر، سيمنح البنك من خلال حملة العودة إلى المدارس جوائز قيمة مثل أجهزة التابلت وساعات ذكية وتلفزيونات ذكية، وذلك من أجل ضمان الاستعداد الجيد لعام دراسي جديد مثمر. تعكس هذه الحملة التي جاءت في الوقت المناسب التزامنا الدائم بتقديم الخدمات المصرفية التي تتماشى مع أسلوب حياة عملائنا.
ويمكن للعملاء الحصول على بطاقة «إلى» مسبقة الدفع لغرض الاستخدام الشخصي أو منحها لأحد أفراد الأسرة الذين لا تقل أعمارهم عن 7 سنوات. كما تمتاز البطاقة بالمرونة وسهولة طلبها وتسلمها، وتمكن العملاء من تتبع المشتريات التي تتم من خلالها بسلاسة عبر تطبيق «إلى» سهل الاستخدام، ويمكن للعملاء وضع حد للمعاملات (سواء كانت عبر نقاط البيع أو للمشتريات عبر الانترنت أو أجهزة الصراف الآلي) والتحكم في عدد المعاملات في اليوم الواحد، كما يمكن تفعيل أو تجميد البطاقة من خلال خطوات بسيطة عبر تطبيق «إلى».
ويمكن للعملاء أن يحصلوا على فرصة واحدة للدخول في السحوبات على جوائز «العودة إلى المدرسة» مقابل كل 50 دينارًا بحرينيًا (أو ما يعادلها بأي عملة) يتم إنفاقها باستخدام بطاقة «إلى» مسبقة الدفع. وسيتم إجراء سحبين لاختيار خمسة فائزين محظوظين في كل سحب. وسيتم إجراء السحب الأول في تاريخ 14 سبتمبر 2023، بينما سيعقد السحب الثاني في تاريخ 12 أكتوبر 2023.
وبالنسبة إلى المعاملات التي سيتم إدراجها في السحب سيتم احتساب المعاملات التي تتم عبر نقاط البيع (المحلية والدولية) والمعاملات عبر الانترنت خلال فترة الحملة والتي تظهر في الحساب قبل ثلاثة أيام من تاريخ السحب. وتُطبق شروط وأحكام أخرى متوافرة عبر تطبيق بنك «إلى».
وتم طرح البطاقة مسبقة الدفع من أجل تعزيز المزيد من الشمول المالي في البحرين والمساعدة في تسهيل عملية التحول إلى اقتصاد رقمي غير نقدي. وفي إطار التزامه بدعم مستخدميه الصغار، أطلق بنك «إلى» في وقت سابق من هذا العام بطاقة مسبقة الدفع مخصصة للطلاب مع استرداد نقدي على المعاملات التي تتم في كافتيريات المدارس التي تشرف عليها مخابز الشرقية.
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