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نصائح للمرأة الحامل خلال أشهر الحمل المختلفة تقدمها الدكتورة وفاء أجور

9/4/2023 7:09:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يعتبر‭ ‬الحمل‭ ‬حدثا‭ ‬سعيدا‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬المرأة‭ ‬خصوصاً،‭ ‬وحياة‭ ‬الزوج‭ ‬والعائلة‭ ‬عموماً،‭ ‬لأنه‭ ‬سيضيف‭ ‬فرداً‭ ‬عزيزاً‭ ‬إلى‭ ‬حياة‭ ‬الزوجين‭ ‬والأسرة،‭ ‬ويجب‭ ‬إعطاء‭ ‬إرشادات‭ ‬ونصائح‭ ‬للحامل،‭ ‬التي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الالتزام‭ ‬بها‭ ‬سيكون‭ ‬حملها‭ ‬ميسراً،‭ ‬وسيولد‭ ‬طفلها‭ ‬سليماً‭ ‬معافى‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.‬

في‭ ‬المقال‭ ‬التالي‭ ‬توضح‭ ‬لنا‭ ‬الدكتورة‭ ‬وفاء‭ ‬أجور‭ ‬استشاري‭ ‬أمراض‭ ‬النساء‭ ‬والولادة‭ ‬أهم‭ ‬النصائح‭ ‬التي‭ ‬تفيد‭ ‬المرأة‭ ‬الحامل‭ ‬وتمنحها‭ ‬حملا‭ ‬آمنا‭ ‬خلال‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬كاملة‭.‬

قالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬وفاء‭: ‬بعض‭ ‬النساء‭ ‬الحوامل‭ ‬تزيد‭ ‬معهن‭ ‬اللوعة‭ ‬أثناء‭ ‬استخدم‭ ‬فرشاة‭ ‬الأسنان‭ ‬والمعجون‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬تسعة‭ ‬شهور‭ ‬الحمل‭ ‬ويهملن‭ ‬نظافة‭ ‬أسنانهن‭ ‬فيؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬حدوث‭ ‬نزيف‭ ‬في‭ ‬اللثة‭ ‬أو‭ ‬التهابات‭ ‬أو‭ ‬تسوسات‭.‬

لذلك‭ ‬أنصح‭ ‬بضرورة‭ ‬تفريش‭ ‬الأسنان‭ ‬بأقل‭ ‬نوع‭ ‬يسبب‭ ‬لها‭ ‬اللوعة‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬بفرشاة‭ ‬خالية‭ ‬ومتابعة‭ ‬طبيب‭ ‬الاسنان‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬مرتين‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحمل‭. ‬

لا‭ ‬يمنع‭ ‬الحمل‭ ‬زيارة‭ ‬طبيب‭ ‬الأسنان‭ ‬لعمل‭ ‬اللازم‭ ‬من‭ ‬تنظيف‭ ‬أو‭ ‬خلع‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأسنان‭ ‬وحمايتها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحمل‭.‬

مع‭ ‬ضرورة‭ ‬الاهتمام‭ ‬بأخذ‭ ‬جرعة‭ ‬الكالسيوم‭ ‬اليومية‭ ‬وتناول‭ ‬الحليب‭ ‬من‭ ‬كوب‭ ‬الى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أكواب‭ ‬يوميا،‭ ‬لان‭ ‬الطفل‭ ‬يأخذ‭ ‬حاجته‭ ‬من‭ ‬الكالسيوم‭ ‬من‭ ‬الام‭ ‬لبناء‭ ‬العظام‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬تساقط‭ ‬الاسنان‭ ‬او‭ ‬لين‭ ‬العظام‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬انصح‭ ‬الحامل‭ ‬بالمتابعة‭ ‬الدورية‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬الحمل،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الشهور‭ ‬الأولى‭ ‬للحمل‭ ‬للاطمئنان‭ ‬على‭ ‬مكان‭ ‬الجنين‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬الرحم‭ ‬وللتأكد‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬نسبة‭ ‬الهرمون‭ ‬في‭ ‬معدلاته‭ ‬الطبيعية‭ ‬ولعمل‭ ‬السونار‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬أمراض‭ ‬في‭ ‬الجنين،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الدورية‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬الاكتشاف‭ ‬المبكر‭ ‬لأي‭ ‬تطور‭ ‬غير‭ ‬طبيعي‭ ‬للأم‭ ‬أو‭ ‬الجنين‭. ‬

الأم‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬مزمنة‭ ‬كالغدة‭ ‬الدرقية‭ ‬والسكر‭ ‬والضغط‭ ‬يجب‭ ‬عليها‭ ‬عمل‭ ‬التحاليل‭ ‬الدورية‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬التحاليل‭ ‬مع‭ ‬الفحوصات‭ ‬الدورية‭. ‬

وهناك‭ ‬بعض‭ ‬السيدات‭ ‬اللاتي‭ ‬يعانين‭ ‬من‭ ‬الاجهاضات‭ ‬المتكررة‭.. ‬هؤلاء‭ ‬يحتجن‭ ‬الى‭ ‬اخذ‭ ‬الادوية‭ ‬المثبتة‭ ‬للحمل،‭ ‬وقد‭ ‬يحتجن‭ ‬الى‭ ‬عملية‭ ‬ربط‭ ‬لعنق‭ ‬الرحم‭ ‬في‭ ‬الاسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬عشر،‭ ‬وطوال‭ ‬فترة‭ ‬الحمل‭ ‬تقوم‭ ‬بعمل‭ ‬السونار‭ ‬وعمل‭ ‬جميع‭ ‬الفحوصات‭ ‬الدورية‭.‬

كما‭ ‬أنصح‭ ‬السيدات‭ ‬بعد‭ ‬الولادة‭ ‬والسيدات‭ ‬بعد‭ ‬الزواج‭ ‬بثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بعمل‭ ‬مسحة‭ ‬لعنق‭ ‬الرحم،‭ ‬وهي‭ ‬دورية‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬اجرائها‭ ‬للاكتشاف‭ ‬المبكر‭ ‬لسرطان‭ ‬عنق‭ ‬الرحم‭ ‬وأمراض‭ ‬عنق‭ ‬الرحم‭ ‬وفيروس‭ ‬الورم‭ ‬الرحيمي‭ ‬وأيضا‭ ‬الفحص‭ ‬الذاتي‭ ‬والكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬وعمل‭ ‬المموجرام‭ ‬للسيدات‭ ‬فوق‭ ‬سن‭ ‬35‭ ‬عاما‭ ‬وبالنسبة‭ ‬لمن‭ ‬لديهن‭ ‬عوامل‭ ‬خطورة‭ ‬فينصح‭ ‬بعمل‭ ‬الفحوصات‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة‭.‬

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