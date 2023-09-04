نصائح للمرأة الحامل خلال أشهر الحمل المختلفة تقدمها الدكتورة وفاء أجور
التاريخ
9/4/2023 7:09:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يعتبر الحمل حدثا سعيدا في حياة المرأة خصوصاً، وحياة الزوج والعائلة عموماً، لأنه سيضيف فرداً عزيزاً إلى حياة الزوجين والأسرة، ويجب إعطاء إرشادات ونصائح للحامل، التي في حال الالتزام بها سيكون حملها ميسراً، وسيولد طفلها سليماً معافى بإذن الله.
في المقال التالي توضح لنا الدكتورة وفاء أجور استشاري أمراض النساء والولادة أهم النصائح التي تفيد المرأة الحامل وتمنحها حملا آمنا خلال تسعة أشهر كاملة.
قالت الدكتورة وفاء: بعض النساء الحوامل تزيد معهن اللوعة أثناء استخدم فرشاة الأسنان والمعجون في فترة تسعة شهور الحمل ويهملن نظافة أسنانهن فيؤدي ذلك إلى حدوث نزيف في اللثة أو التهابات أو تسوسات.
لذلك أنصح بضرورة تفريش الأسنان بأقل نوع يسبب لها اللوعة أو حتى بفرشاة خالية ومتابعة طبيب الاسنان على الاقل مرتين خلال فترة الحمل.
لا يمنع الحمل زيارة طبيب الأسنان لعمل اللازم من تنظيف أو خلع للحفاظ على الأسنان وحمايتها خلال فترة الحمل.
مع ضرورة الاهتمام بأخذ جرعة الكالسيوم اليومية وتناول الحليب من كوب الى ثلاثة أكواب يوميا، لان الطفل يأخذ حاجته من الكالسيوم من الام لبناء العظام حتى لا تعاني من تساقط الاسنان او لين العظام في المستقبل.
كما انصح الحامل بالمتابعة الدورية طوال فترة الحمل، وخاصة في الشهور الأولى للحمل للاطمئنان على مكان الجنين في داخل الرحم وللتأكد من زيادة نسبة الهرمون في معدلاته الطبيعية ولعمل السونار للتأكد من عدم وجود أي أمراض في الجنين، والمتابعة الدورية تساعد في الاكتشاف المبكر لأي تطور غير طبيعي للأم أو الجنين.
الأم التي تعاني من أمراض مزمنة كالغدة الدرقية والسكر والضغط يجب عليها عمل التحاليل الدورية للتأكد من سلامة التحاليل مع الفحوصات الدورية.
وهناك بعض السيدات اللاتي يعانين من الاجهاضات المتكررة.. هؤلاء يحتجن الى اخذ الادوية المثبتة للحمل، وقد يحتجن الى عملية ربط لعنق الرحم في الاسبوع الثاني عشر، وطوال فترة الحمل تقوم بعمل السونار وعمل جميع الفحوصات الدورية.
كما أنصح السيدات بعد الولادة والسيدات بعد الزواج بثلاث سنوات بعمل مسحة لعنق الرحم، وهي دورية لا بد من اجرائها للاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم وأمراض عنق الرحم وفيروس الورم الرحيمي وأيضا الفحص الذاتي والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعمل المموجرام للسيدات فوق سن 35 عاما وبالنسبة لمن لديهن عوامل خطورة فينصح بعمل الفحوصات في سن مبكرة.
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