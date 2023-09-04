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الدكتور محمد سلمان: عشر نصائح لبداية صحية في موسم العودة إلى المدارس

9/4/2023 7:09:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عودة‭ ‬الأطفال‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬تحديات‭ ‬تعليمية‭ ‬واجتماعية‭ ‬بل‭ ‬تتطلب‭ ‬أيضا‭ ‬اهتماما‭ ‬بصحتهم‭ ‬وسلامتهم‭ ‬

علينا‭ ‬العمل‭ ‬جميعًا‭ ‬معًا‭ ‬لضمان‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬وآمنة‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬المدارس‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬أطفالنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬الحيوية‭ ‬من‭ ‬حياتهم‭.‬

في‭ ‬المقال‭ ‬التالي‭ ‬نطّلع‭ ‬على‭ ‬نصائح‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ ‬المالكي‭ ‬اختصاصي‭ ‬طب‭ ‬الأطفال‭ ‬بمستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬لبداية‭ ‬عام‭ ‬دراسي‭ ‬صحية‭ ‬وآمنة‭ ‬لأولادنا‭.. ‬بدأ‭ ‬حديثه‭ ‬قائلا‭: ‬

تعتبر‭ ‬عودة‭ ‬الأطفال‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬التعليمية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬ولكنها‭ ‬تثير‭ ‬أيضًا‭ ‬قلق‭ ‬الاهل‭ ‬بشأن‭ ‬صحتهم‭ ‬وسلامتهم‭. ‬وتتعلق‭ ‬هذه‭ ‬المخاوف‭ ‬بالعدوى‭ ‬وانتقال‭ ‬الفيروسات‭ ‬والبكتريا‭ ‬بين‭ ‬الأطفال،‭ ‬ولكن‭ ‬يمكننا‭ ‬تجنب‭ ‬مشاكل‭ ‬العدوى‭ ‬وتعزيز‭ ‬صحة‭ ‬أطفالنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتباع‭ ‬بعض‭ ‬الإجراءات‭ ‬البسيطة‭ ‬والعادات‭ ‬الصحية‭ ‬اليومية‭. ‬ولكم‭ ‬عشر‭ ‬نصائح‭ ‬مهمة‭: ‬

1‭. ‬التطعيمات‭: ‬يُعَدّ‭ ‬التطعيم‭ ‬جزءًا‭ ‬مهما‭ ‬من‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬للأطفال‭. ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الآباء‭ ‬والأمهات‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬تحديث‭ ‬جدول‭ ‬التطعيمات‭ ‬لأطفالهم‭ ‬والالتزام‭ ‬بالتواريخ‭ ‬الموصى‭ ‬بها‭. ‬التطعيم‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬ويقلل‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬انتقال‭ ‬العدوى‭.‬

2‭. ‬التغذية‭ ‬الصحية‭: ‬يجب‭ ‬تشجيع‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬تناول‭ ‬وجبات‭ ‬صحية‭ ‬ومتوازنة‭. ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يشمل‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬للأطفال‭ ‬الفواكه‭ ‬والخضراوات‭ ‬والحبوب‭ ‬الكاملة‭ ‬والمصادر‭ ‬الجيدة‭ ‬للبروتين‭ ‬مثل‭ ‬اللحوم‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬والأسماك‭ ‬والبقوليات‭. ‬يجب‭ ‬تجنب‭ ‬تناول‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬والوجبات‭ ‬الغنية‭ ‬بالسكر‭ ‬والدهون‭ ‬المشبعة‭.‬

3‭. ‬الاهتمام‭ ‬بالنظافة‭ ‬الشخصية‭: ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الأهل‭ ‬والمدرسين‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الأطفال‭ ‬يفهمون‭ ‬أهمية‭ ‬غسل‭ ‬اليدين‭ ‬بانتظام‭. ‬يعدّ‭ ‬غسل‭ ‬اليدين‭ ‬بالماء‭ ‬والصابون‭ ‬عملية‭ ‬فعالة‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬الجراثيم‭ ‬والفيروسات‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬غسل‭ ‬اليدين‭ ‬قبل‭ ‬الأكل‭ ‬وبعد‭ ‬استخدام‭ ‬الحمام‭ ‬وعند‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭. ‬كما‭ ‬ينبغي‭ ‬تشجيع‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬المعقمات‭ ‬المضادة‭ ‬للجراثيم‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتوافر‭ ‬الماء‭ ‬والصابون

4‭. ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭: ‬يجب‭ ‬تشجيع‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬بانتظام‭. ‬يُعَدّ‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬جزءًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬من‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭. ‬يمكن‭ ‬للأطفال‭ ‬ممارسة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية،‭ ‬وركوب‭ ‬الدراجات،‭ ‬والسباحة،‭ ‬والمشي،‭ ‬والرقص،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬وتقوية‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭.‬

5‭. ‬نمط‭ ‬النوم‭ ‬الصحي‭: ‬يحتاج‭ ‬الأطفال‭ ‬إلى‭ ‬قسط‭ ‬كافٍ‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬لصحتهم‭ ‬ونموهم‭ ‬الجسدي‭ ‬والعقلي‭. ‬ينبغي‭ ‬تحديد‭ ‬ساعات‭ ‬نوم‭ ‬منتظمة‭ ‬للأطفال‭ ‬وإنشاء‭ ‬بيئة‭ ‬هادئة‭ ‬ومريحة‭ ‬للنوم‭. ‬يُفضّل‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬المدرسة‭ ‬على‭ ‬9‭-‬11‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬الليل‭.‬

6‭. ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والنفسي‭: ‬يجب‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والعاطفي‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭. ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يتمتعوا‭ ‬بوقت‭ ‬ممتع‭ ‬مع‭ ‬أسرتهم‭ ‬وأصدقائهم،‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬مشاعرهم‭ ‬ومشاركة‭ ‬أفكارهم‭. ‬يجب‭ ‬أيضًا‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬ومحفزة‭ ‬لنموهم‭ ‬العقلي‭ ‬والعاطفي‭.‬

7‭. ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬الحوادث‭: ‬يجب‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬كافية‭ ‬لحماية‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬الحوادث‭ ‬المنزلية‭ ‬والمدرسية‭. ‬ينبغي‭ ‬تأمين‭ ‬المنزل‭ ‬والمدرسة‭ ‬وإزالة‭ ‬المواد‭ ‬الخطرة،‭ ‬واستخدام‭ ‬حواجز‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬الدرج‭ ‬والمناور،‭ ‬وتوفير‭ ‬معدات‭ ‬السلامة‭ ‬المناسبة‭ ‬عند‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭.‬

8‭. ‬الاستمتاع‭ ‬بالوقت‭ ‬الخارجي‭: ‬ينبغي‭ ‬تشجيع‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬قضاء‭ ‬وقت‭ ‬كاف‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬الطبيعة‭. ‬ممارسة‭ ‬الأنشطة‭ ‬مثل‭ ‬التجوال‭ ‬في‭ ‬الحديقة،‭ ‬واللعب‭ ‬بالكرة،‭ ‬والحدائق‭ ‬العامة‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬والاسترخاء‭ ‬العقلي‭.‬

9‭. ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الشاشات‭: ‬يجب‭ ‬تقليل‭ ‬وقت‭ ‬استخدام‭ ‬الشاشات‭ ‬مثل‭ ‬التلفزيون‭ ‬والهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬والأجهزة‭ ‬اللوحية‭. ‬يُفضّل‭ ‬تحديد‭ ‬وقت‭ ‬زمني‭ ‬محدد‭ ‬لاستخدام‭ ‬الشاشات‭ ‬وتحفيز‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬أنشطة‭ ‬بديلة‭ ‬مثل‭ ‬القراءة‭ ‬واللعب‭.‬

10‭. ‬الاستشارة‭ ‬الدورية‭ ‬للطبيب‭: ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يتمتع‭ ‬الأطفال‭ ‬بفحص‭ ‬دوري‭ ‬لدى‭ ‬الطبيب‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬صحتهم‭ ‬العامة‭ ‬وتقييم‭ ‬نموهم‭ ‬وتطورهم‭. ‬يمكن‭ ‬للأطباء‭ ‬تقديم‭ ‬المشورة‭ ‬والتوجيه‭ ‬حول‭ ‬العادات‭ ‬الصحية‭ ‬والتغذية‭ ‬واللقاحات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.. ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬استشارة‭ ‬طبيب‭ ‬الأطفال‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مشورة‭ ‬متخصصة‭ ‬وفقًا‭ ‬لظروف‭ ‬الطفل‭ ‬الفردية‭.‬

تمنياتي‭ ‬لجميع‭ ‬الطلبة‭ ‬بعام‭ ‬دراسي‭ ‬مفعم‭ ‬بالحيوية‭ ‬والنشاط‭ ‬والصحة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتفوق‭ ‬العلمي‭. ‬

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