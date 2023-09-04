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نيمار: عشنا الجحيم أنا وميسي في سان جرمان

9/4/2023 7:09:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬النجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬إنه‭ ‬عاش‭ ‬‮«‬الجحيم‮»‬‭ ‬مع‭ ‬صديقه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬غادراه‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭. ‬وأشار‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬المنتقل‭ ‬إلى‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬بصفقة‭ ‬مقدّرة‭ ‬بمائة‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬‮«‬سعيد‭ ‬جداً‮»‬‭ ‬لإحراز‭ ‬ميسي،‭ ‬المنتقل‭ ‬بدوره‭ ‬إلى‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬يونيو،‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬

لكنه‭ ‬كشف‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬غلوبو‭ ‬البرازيلية‭ ‬ان‭ ‬ميسي‭ (‬36‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬والذي‭ ‬حمل‭ ‬ألوان‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬سنتين‭ ‬منذ‭ ‬2021،‭ ‬‮«‬اختبر‭ ‬الوجه‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬الميدالية‮»‬‭. ‬قال‭ ‬نيمار‭ ‬البالغ‭ ‬31‭ ‬عاماً‭ ‬والذي‭ ‬لعب‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ميسي‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬قبل‭ ‬اجتماعهما‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬المملوك‭ ‬قطرياً‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬عرف‭ ‬الجنة‭ ‬مع‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬فاز‭ ‬بكلّ‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ومع‭ ‬باريس‭ ‬عاش‭ ‬الجحيم،‭ ‬عشنا‭ ‬الجحيم‭ ‬هو‭ ‬وأنا‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬ستة‭ ‬مواسم‭ ‬مع‭ ‬سان‭ ‬جرمان،‭ ‬أحرز‭ ‬‮«‬ني‮»‬‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬مع‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬ينجح‭ ‬هو‭ ‬أو‭ ‬ميسي‭ ‬في‭ ‬قيادته‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬عانى‭ ‬مع‭ ‬ميسي‭ ‬خلال‭ ‬مشوارهما‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬من‭ ‬صافرات‭ ‬استهجان‭ ‬الجماهير‭ ‬المحلية‭ ‬الطامحة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الثنائي‭ ‬اللامع‭. ‬

تابع‭ ‬لاعب‭ ‬سانتوس‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬غاضبين‭ ‬لأننا‭ ‬لم‭ ‬نتواجد‭ ‬هناك‭ ‬لهذا‭ ‬الأمر،‭ ‬بل‭ ‬لتقديم‭ ‬افضل‭ ‬ما‭ ‬لدينا،‭ ‬كي‭ ‬نكون‭ ‬أبطالاً،‭ ‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬عدنا‭ ‬ولعبنا‭ ‬سوياً،‭ ‬جئنا‭ ‬سوياً‭ ‬كي‭ ‬نكتب‭ ‬التاريخ‭.. ‬للأسف‭ ‬لم‭ ‬ننجح‮»‬‭. ‬ورغم‭ ‬الاغراءات‭ ‬المالية‭ ‬والإمكانات‭ ‬الهائلة‭ ‬التي‭ ‬وفّرها‭ ‬الملاك‭ ‬القطريون‭ ‬لسان‭ ‬جرمان،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬الاخير‭ ‬لم‭ ‬يفك‭ ‬عقدته‭ ‬بإحراز‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬وكانت‭ ‬أبرز‭ ‬نتائجه‭ ‬بلوغ‭ ‬نهائي‭ ‬2020‭ ‬عندما‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬بهدف‭ ‬لاعبه‭ ‬السابق‭ ‬كينغسلي‭ ‬كومان‭. ‬


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