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كأس العالم لكرة السلةمواجهة مفتوحة في ربع النهائي وحضور أوروبي

9/4/2023 7:09:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يشهد‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وغدا‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الفلبين‭ ‬منافسة‭ ‬مفتوحة‭ ‬بين‭ ‬ثمانية‭ ‬منتخبات،‭ ‬بينها‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬أوروبا،‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬خلافة‭ ‬إسبانيا،‭ ‬فيما‭ ‬تحاول‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تخطي‭ ‬غياب‭ ‬نجوم‭ ‬دوري‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭ ‬الذين‭ ‬يلمعون‭ ‬راهناً‭ ‬مع‭ ‬كندا‭ ‬وسلوفينيا‭ ‬وألمانيا‭. ‬وتقام‭ ‬البطولة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬دول‭ ‬هي‭ ‬الفلبين‭ ‬واليابان‭ ‬وإندونيسيا،‭ ‬بيد‭ ‬ان‭ ‬مباريات‭ ‬الأدوار‭ ‬الاقصائية‭ ‬تحتضنها‭ ‬باساي،‭ ‬إحدى‭ ‬ضواحي‭ ‬العاصمة‭ ‬الفلبينية‭ ‬مانيلا‭.‬

جرس‭ ‬إنذار‭ ‬للأمريكي

يأمل‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي‭ ‬تعويض‭ ‬خسارته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬أمام‭ ‬ليتوانيا‭ (‬110-114‭)‬،‭ ‬عندما‭ ‬يلاقي‭ ‬إيطاليا‭ ‬التي‭ ‬تصدّرت‭ ‬مجموعتها‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬على‭ ‬صربيا‭ ‬وبورتوريكو‭ ‬وبلغت‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬1998‭. ‬ويبحث‭ ‬الأمريكيون‭ ‬عن‭ ‬مواصلة‭ ‬نهجهم‭ ‬الإيجابي‭ ‬أمام‭ ‬الطليان،‭ ‬إذ‭ ‬فازوا‭ ‬عليهم‭ ‬12‭ ‬مرة‭ ‬مقابل‭ ‬خسارتين‭ ‬فقط‭. ‬وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬الامريكي،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬أعوام‭ ‬1954،‭ ‬1986،‭ ‬1994،‭ ‬2010‭ ‬و2014،‭ ‬قد‭ ‬أنهى‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬عام‭ ‬2019‭. ‬

ورأى‭ ‬مدرّبه‭ ‬الأمريكي‭ ‬ستيف‭ ‬كير‭ ‬ان‭ ‬فريقه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يستهل‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬اختبار‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬تعيّن‭ ‬علينا‭ ‬الردّ،‭ ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬المقبلة‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نبدأ‭ ‬كما‭ ‬خضنا‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬ليتوانيا‭. ‬وتابع‭ ‬مدرب‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬الذي‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬تشكيلته‭ ‬نجوم‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭ ‬وكان‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬أنتوني‭ ‬إدواردز‭ ‬مع‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬أنه‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬التساهل‭ ‬في‭ ‬المباريات‭. ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬قد‭ ‬تعلّمنا‭ ‬من‭ ‬الدرس‮»‬‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬قال‭ ‬مدرب‭ ‬إيطاليا‭ ‬جانماركو‭ ‬بوتسيكو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬لاعباً‭ ‬دولياً‭ ‬قبل‭ ‬25‭ ‬سنة‭ ‬انه‭ ‬يملك‭ ‬‮«‬12‭ ‬أسداً‭ ‬في‭ ‬الملعب‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬حتى‭ ‬والدتي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬واثقة‭ ‬من‭ ‬قدرتنا‮»‬‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭. ‬وتابع‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬بورتوريكو‭ ‬73-57‭: ‬‮«‬سألتهم‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬يريدون‭ ‬الاستمرار‭ ‬فجاء‭ ‬ردّهم‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

ألمانيا‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬للاتفيا

وتتركّز‭ ‬الأنظار‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬ألمانيا‭ ‬ولاتفيا‭ ‬بعد‭ ‬الأداء‭ ‬اللافت‭ ‬للمنتخبين‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬الحالية،‭ ‬علماً‭ ‬ان‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬يلاقي‭ ‬الفائز‭ ‬بين‭ ‬إيطاليا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭. ‬وبلغت‭ ‬ألمانيا‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬2006،‭ ‬فيما‭ ‬تذوّقت‭ ‬لاتفيا‭ ‬هذا‭ ‬الطعم‭ ‬من‭ ‬مشاركتها‭ ‬الأولى‭. ‬وتملك‭ ‬ألمانيا‭ ‬بقيادة‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬تورونتو‭ ‬رابتورز‭ ‬دنيس‭ ‬شرودر‭ ‬الأفضلية‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭ (‬3-2‭)‬،‭ ‬وقد‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬لاتفيا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراة‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬أوروبا‭ ‬2011‭. ‬

وتقدّم‭ ‬لاتفيا‭ ‬مستويات‭ ‬مبهرة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة،‭ ‬فأسهمت‭ ‬في‭ ‬اقصاء‭ ‬فرنسا،‭ ‬الوصيفة‭ ‬الأولمبية‭ ‬وثالثة‭ ‬مونديال‭ ‬2019،‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول،‭ ‬وتغلبت‭ ‬على‭ ‬إسبانيا‭ ‬والبرازيل‭ ‬في‭ ‬الثاني‭. ‬وقال‭ ‬مدرّبها‭ ‬الإيطالي‭ ‬لوكا‭ ‬بانكي‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬جهود‭ ‬قائده‭ ‬دايريس‭ ‬بيرتانس‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مدرب‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭. ‬يتمتعون‭ ‬بالصلابة،‭ ‬الوعي،‭ ‬الدقة‭ ‬والثقة‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬بمقدورنا‭ ‬التأقلم،‭ ‬يعرفون‭ ‬المطلوب‭ ‬منهم‭ ‬عندما‭ ‬ألجأ‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الخيارات‮»‬‭.‬

شاي‭ ‬وباريت‭ ‬لمتابعة‭ ‬الحلم‭ ‬الكندي

بلغت‭ ‬كندا‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬1994‭ ‬بعد‭ ‬اطاحتها‭ ‬إسبانيا‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬88‭-‬85،‭ ‬وستلاقي‭ ‬سلوفينيا‭ ‬ونجمها‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش‭ (‬دالاس‭ ‬مافريكس‭) ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬توالياً‭. ‬وتعوّل‭ ‬كندا‭ ‬على‭ ‬نجميها‭ ‬شاي‭ ‬غيلجيوس‭-‬ألكسندر‭ ‬وآر‭ ‬جاي‭ ‬باريت‭ ‬لاعبي‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر‭ ‬ونيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭. ‬وقال‭ ‬غليجيوس‭-‬ألكسندر‭ ‬الذي‭ ‬انهى‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بثلاثين‭ ‬نقطة‭: ‬‮«‬أردنا‭ ‬المزيد‭. ‬كنا‭ ‬نعرف‭ ‬ماذا‭ ‬ينتظرنا‭ ‬وحسمنا‭ ‬المسألة‮»‬‭. ‬وعلى‭ ‬غرار‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ضمنت‭ ‬كندا‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬وستخوضه‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬24‭ ‬عاماً‭ ‬عندما‭ ‬حلت‭ ‬سابعة‭ ‬في‭ ‬سيدني‭. ‬

وقال‭ ‬مدربها‭ ‬الإسباني‭ ‬جوردي‭ ‬فرنانديس‭: ‬‮«‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬والأولمبياد‭ ‬ليس‭ ‬الهدف‭ ‬النهائي‭. ‬لا‭ ‬معنى‭ ‬أبداً‭ ‬للتراخي‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬الأمريكي‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬العالم‭ ‬أننا‭ ‬نطرق‭ ‬على‭ ‬الباب‭. ‬نملك‭ ‬الموهبة‭ ‬للوجود‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‮»‬‭. ‬والتقى‭ ‬الطرفان‭ ‬مرة‭ ‬يتيمة‭ ‬عندما‭ ‬خرجت‭ ‬ليتوانيا‭ ‬فائزة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬التأهيل‭ ‬لأولمبياد‭ ‬2008‭. ‬لم‭ ‬تخسر‭ ‬ليتوانيا،‭ ‬ثالثة‭ ‬2010،‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الحالية،‭ ‬وتخوض‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬ضد‭ ‬صربيا‭ ‬منتشية‭ ‬من‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬أما‭ ‬صربيا‭ ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬البطولة‭ ‬دون‭ ‬بطل‭ ‬دوري‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش،‭ ‬فعوّضت‭ ‬خسارتها‭ ‬أمام‭ ‬إيطاليا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬لتبلغ‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬توالياً،‭ ‬بينها‭ ‬المشوار‭ ‬المميز‭ ‬نحو‭ ‬الوصافة‭ ‬في‭ ‬2014‭. ‬وتقام‭ ‬مباراتا‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬سبتمبر‭ ‬والنهائي‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬منه‭.‬

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