المركاتو الصيفي في السعودية يقفل في 7 سبتمبر

ومنذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬تعاقدت‭ ‬الاندية‭ ‬السعودية‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نجم‭ ‬عالمي‭ ‬أبرزهم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬المنتقل‭ ‬الى‭ ‬النصر،‭ ‬ثم‭ ‬لحق‭ ‬به‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬والبرازيلي‭ ‬نيمار،‭ ‬ونجوم‭ ‬آخرون‭ ‬امثال‭ ‬البرازيلي‭ ‬روبرتو‭ ‬فيرمينو‭ ‬وقائد‭ ‬ليفربول‭ ‬السابق‭ ‬جوردان‭ ‬هندرسون‭. ‬واضاف‭ ‬كلوب‭: ‬‮«‬كان‭ ‬لهذا‭ ‬الامر‭ ‬تأثير‭ ‬علينا‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭. ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬تعلم‭ ‬كيفية‭ ‬ادارة‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‮»‬‭. ‬وارتبط‭ ‬أيضاً‭ ‬اسم‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬مهاجم‭ ‬ليفربول‭ ‬أخيراً‭ ‬بشائعات‭ ‬حيال‭ ‬إمكانية‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬الخليجية،‭ ‬ويُعتقد‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬قدم‭ ‬عرضاً‭ ‬شفهياً‭ ‬لليفربول‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬بحسب‭ ‬تقارير‭ ‬صحافية‭. ‬











