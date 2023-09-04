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ميسي يقود إنتر ميامي لفوز جديد

9/4/2023 7:09:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مرّر‭ ‬النجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬كرتين‭ ‬حاسمتين‭ ‬وقاد‭ ‬فريقه‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬أف‭ ‬سي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬لينعش‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬الادوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وهي‭ ‬المباراة‭ ‬الـ11‭ ‬توالياً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬لإنتر‭ ‬ميامي،‭ ‬منها‭ ‬10‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬منذ‭ ‬وصول‭ ‬ميسي‭ ‬إلى‭ ‬صفوفه‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬طويلة‭ ‬غنية‭ ‬بالألقاب‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني،‭ ‬حيث‭ ‬استهل‭ ‬مغامرته‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالفوز‭ ‬بكأس‭ ‬الرابطتين‭ ‬للأندية‭ ‬الأمريكية‭ ‬والمكسيكية‭. ‬قال‭ ‬ميسي‭ (‬36‭ ‬عاماً‭) ‬المتوج‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬7‭ ‬مرات‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة‭ ‬بدنياً‭. ‬أستطيع‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬ومساعدة‭ ‬الفريق‭ ‬بطريقة‭ ‬أو‭ ‬بأخرى،‭ ‬وآمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬نستمر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحيوية‮»‬‭. ‬

واضطلع‭ ‬ميسي‭ ‬الذي‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬بدور‭ ‬حاسم‭ ‬في‭ ‬الهدفين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث،‭ ‬بعدما‭ ‬افتتح‭ ‬مواطنه‭ ‬الشاب‭ ‬فاكوندو‭ ‬فارياس‭ (‬21‭ ‬عاما‭) ‬التسجيل‭ ‬بعد‭ ‬14‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬صافرة‭ ‬البداية‭. ‬وجاء‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬ثمرة‭ ‬عمل‭ ‬جماعي‭ ‬بين‭ ‬ثلاثي‭ ‬برشلونة‭ ‬السابق،‭ ‬بدأه‭ ‬الإسباني‭ ‬سيرجيو‭ ‬بوسكيتس‭ ‬الذي‭ ‬مرّر‭ ‬كرة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬البرغوث‮»‬‭ ‬الصغير‭ ‬حولها‭ ‬الاخير‭ ‬بدوره‭ ‬إلى‭ ‬مواطن‭ ‬الأول‭ ‬جوردي‭ ‬ألبا‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬تابعها‭ ‬بقدمه‭ ‬اليسرى‭ ‬في‭ ‬المرمى،‭ ‬ليضاعف‭ ‬النتيجة‭ ‬2‭-‬صفر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬51‭. ‬وعاد‭ ‬ميسي،‭ ‬المتوج‭ ‬مع‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بلقب‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة‭ ‬مجدداً‭ ‬بتمريره‭ ‬كرة‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬البديل‭ ‬الإكوادوري‭ ‬ليوناردو‭ ‬كامبانا‭ (‬83‭). ‬

وسجل‭ ‬لوس‭ ‬أنجلزس‭ ‬هدف‭ ‬إنقاذ‭ ‬ماء‭ ‬الوجه‭ ‬عبر‭ ‬مدافعه‭ ‬راين‭ ‬هولينغسهيد‭ (‬90‭). ‬ورفع‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تدريبه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خيراردو‭ ‬‮«‬تاتا‮»‬‭ ‬مارتينو‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬متأخراً‭ ‬بفارق‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬دي‭ ‬سي‭ ‬يونايتد‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬الأخير‭ ‬المؤهل‭ ‬للأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬‮«‬بلاي‭ ‬أوف‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬9‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬النهاية‭. ‬

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