حبس أمين مالي اختلس 47 ألف ديـنـار تبرعات لجمعية خيرية

حبس أمين مالي اختلس 47 ألف ديـنـار تبرعات لجمعية خيرية
التاريخ
9/4/2023 7:09:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد تلقت بلاغا من وزارة التنمية الاجتماعية بشأن الشكوى المحالة إليهم من قبل إحدى الجمعيات الخيرية حيال ما قام به أمينها المالي باختلاس تبرعات نقدية من حسابها البنكي بلغ مجموعها 47 ألف دينار بحريني.
وبناء عليه باشرت النيابة تحقيقاتها بأن استمعت إلى شهود الواقعة من الوزارة والجمعية والمدقق المالي المنتدب من الجمعية، وفحص ودراسة المستندات والأوراق المالية وما خلص إليه تقرير المدقق المالي المنتدب، وقد ثبُت من خلال تلك الأدلة ثبوت دأب المتهم على اختلاس أموال التبرعات على مدار ست سنوات والتي بلغت قيمتها 47 ألف دينار بحريني وذلك بقيامه بالتلاعب في الشيكات المخصصة لأوجه صرف تلك التبرعات بإضافة مبالغ عليها ومن ثم صرفها لنفسه مستغلا وظيفته كأمين مالي للجمعية.
وبناء عليه تم استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة القولية والفنية الثابتة ضده، والذي أقر بما نسب إليه فأمرت النيابة بحبسه احتياطيا على ذمة القضية، إلى حين استكمال التحقيق تمهيدا لإحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية.
MENAFN04092023000055011008ID1107005817
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.