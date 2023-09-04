حبس أمين مالي اختلس 47 ألف ديـنـار تبرعات لجمعية خيرية

‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬بأن‭ ‬استمعت‭ ‬إلى‭ ‬شهود‭ ‬الواقعة‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬والجمعية‭ ‬والمدقق‭ ‬المالي‭ ‬المنتدب‭ ‬من‭ ‬الجمعية،‭ ‬وفحص‭ ‬ودراسة‭ ‬المستندات‭ ‬والأوراق‭ ‬المالية‭ ‬وما‭ ‬خلص‭ ‬إليه‭ ‬تقرير‭ ‬المدقق‭ ‬المالي‭ ‬المنتدب،‭ ‬وقد‭ ‬ثبُت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الأدلة‭ ‬ثبوت‭ ‬دأب‭ ‬المتهم‭ ‬على‭ ‬اختلاس‭ ‬أموال‭ ‬التبرعات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬47‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬وذلك‭ ‬بقيامه‭ ‬بالتلاعب‭ ‬في‭ ‬الشيكات‭ ‬المخصصة‭ ‬لأوجه‭ ‬صرف‭ ‬تلك‭ ‬التبرعات‭ ‬بإضافة‭ ‬مبالغ‭ ‬عليها‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬صرفها‭ ‬لنفسه‭ ‬مستغلا‭ ‬وظيفته‭ ‬كأمين‭ ‬مالي‭ ‬للجمعية‭.‬

‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬تم‭ ‬استجواب‭ ‬المتهم‭ ‬ومواجهته‭ ‬بالأدلة‭ ‬القولية‭ ‬والفنية‭ ‬الثابتة‭ ‬ضده،‭ ‬والذي‭ ‬أقر‭ ‬بما‭ ‬نسب‭ ‬إليه‭ ‬فأمرت‭ ‬النيابة‭ ‬بحبسه‭ ‬احتياطيا‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬القضية،‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬استكمال‭ ‬التحقيق‭ ‬تمهيدا‭ ‬لإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية‭. ‬