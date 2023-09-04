وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيقات‭ ‬بالواقعة‭ ‬وقامت‭ ‬بتفريغ‭ ‬محتوى‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية،‭ ‬والاستماع‭ ‬لأقوال‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬واستجواب‭ ‬المتهم‭ ‬ومواجهته‭ ‬بالأدلة‭. ‬وقد‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بحبس‭ ‬المتهم‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬احتياطياً‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق،‭ ‬واستعجال‭ ‬تقرير‭ ‬مسرح‭ ‬الجريمة‭ ‬وتقرير‭ ‬الأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬الخاص‭ ‬بفحص‭ ‬العينات‭ ‬المرفوعة‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬الواقعة،‭ ‬ولا‭ ‬زالت‭ ‬التحقيقات‭ ‬جارية،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لتقديم‭ ‬المتهم‭ ‬للمحاكمة‭ ‬الجنائية‭.‬

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