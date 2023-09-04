حبس متهم بسرقة مبالغ نقدية ومصوغات ذهبية بخمسة آلاف دينار من منزل بمدينة حمد
التاريخ
9/4/2023 7:09:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) النيابة العامة قد تلقت إخطاراً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مفاده أنه وعلى إثر واقعة سرقة مبالغ نقدية ومصوغات ذهبية تقدر قيمتها بما يقارب من الخمسة آلاف دينار، من داخل أحد المنازل بمنطقة مدينة حمد، فقد توصلت عمليات البحث والتحري إلى تحديد المتهم القائم بارتكاب الواقعة والقبض عليه.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات بالواقعة وقامت بتفريغ محتوى الكاميرات الأمنية، والاستماع لأقوال المجني عليها، واستجواب المتهم ومواجهته بالأدلة. وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهم سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، واستعجال تقرير مسرح الجريمة وتقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص العينات المرفوعة من مكان الواقعة، ولا زالت التحقيقات جارية، تمهيداً لتقديم المتهم للمحاكمة الجنائية.
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