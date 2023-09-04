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حبس متهم بسرقة مبالغ نقدية ومصوغات ذهبية بخمسة آلاف دينار من منزل بمدينة حمد

9/4/2023 7:09:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬إخطاراً‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬مفاده‭ ‬أنه‭ ‬وعلى‭ ‬إثر‭ ‬واقعة‭ ‬سرقة‭ ‬مبالغ‭ ‬نقدية‭ ‬ومصوغات‭ ‬ذهبية‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بما‭ ‬يقارب‭ ‬من‭ ‬الخمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬أحد‭ ‬المنازل‭ ‬بمنطقة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬فقد‭ ‬توصلت‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬المتهم‭ ‬القائم‭ ‬بارتكاب‭ ‬الواقعة‭ ‬والقبض‭ ‬عليه‭.‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيقات‭ ‬بالواقعة‭ ‬وقامت‭ ‬بتفريغ‭ ‬محتوى‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية،‭ ‬والاستماع‭ ‬لأقوال‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬واستجواب‭ ‬المتهم‭ ‬ومواجهته‭ ‬بالأدلة‭. ‬وقد‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بحبس‭ ‬المتهم‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬احتياطياً‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق،‭ ‬واستعجال‭ ‬تقرير‭ ‬مسرح‭ ‬الجريمة‭ ‬وتقرير‭ ‬الأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬الخاص‭ ‬بفحص‭ ‬العينات‭ ‬المرفوعة‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬الواقعة،‭ ‬ولا‭ ‬زالت‭ ‬التحقيقات‭ ‬جارية،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لتقديم‭ ‬المتهم‭ ‬للمحاكمة‭ ‬الجنائية‭.‬

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