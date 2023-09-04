ودفع‭ ‬ذلك‭ ‬مقاتلين‭ ‬عربا‭ ‬محليين،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬المقربين‭ ‬من‭ ‬القيادي‭ ‬الموقوف،‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجمات‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تطورت‭ ‬إلى‭ ‬اشتباكات‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬حظراً‭ ‬للتجول‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬يومي‭ ‬السبت‭ ‬والأحد‭. ‬وأسفرت‭ ‬المواجهات‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬71‭ ‬شخصاً‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬المقاتلين،‭ ‬وبينهم‭ ‬تسعة‭ ‬مدنيين،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬فرهاد‭ ‬شامي‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬‮«‬حسم‮»‬‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬ذيبان،‭ ‬آخر‭ ‬بلدة‭ ‬يتمركز‭ ‬فيها‭ ‬المقاتلون‭ ‬المحليون،‭ ‬بعدما‭ ‬مشّطت‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬معظم‭ ‬القرى‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬اشتباكات‭. ‬

وأضاف‭ ‬شامي‭: ‬‮«‬وجّهنا‭ ‬نداء‭ ‬لخروج‭ ‬المدنيين‮»‬‭ ‬من‭ ‬ذبيان،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬توجها‭ ‬نحو‭ ‬‮«‬الحسم‭ ‬وإنهاء‭ ‬التوتر‮»‬‭. ‬وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬تعزيزات‭ ‬لمقاتلين‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬تباعاً‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬للاتجاه‭ ‬نحو‭ ‬ذبيان‭. ‬ويتمركز‭ ‬في‭ ‬ذيبان‭ ‬حالياً‭ ‬عشرات‭ ‬المقاتلين‭ ‬يقودهم‭ ‬أحد‭ ‬شيوخ‭ ‬أبرز‭ ‬عشائر‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تختلف‭ ‬ولاءات‭ ‬وجهائها،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬حركة‭ ‬نزوح‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬دير‭ ‬الزور‭ ‬24‮»‬‭ ‬المحلية‭ ‬عمر‭ ‬أبو‭ ‬ليلى‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬العشائر‭ ‬الأخرى‭ ‬اتخذت‭ ‬موقفاً‭ ‬مسبقاً‭ ‬بعدم‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القتال،‭ ‬والأمور‭ ‬محصورة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬ذبيان‭ ‬حالياً‭ ‬وخصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬تمشيط‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬لبلدة‭ ‬الشحيل‮»‬‭ ‬القريبة‭. ‬ومحافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬والتي‭ ‬يقطعها‭ ‬نهر‭ ‬الفرات،‭ ‬ذات‭ ‬غالبية‭ ‬عربية‭ ‬وتوجد‭ ‬فيها‭ ‬عشرات‭ ‬العشائر‭ ‬العربية‭. ‬وتتقاسم‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الشرقية‭ ‬للفرات،‭ ‬وقوات‭ ‬النظام‭ ‬التي‭ ‬تساندها‭ ‬فصائل‭ ‬موالية‭ ‬لطهران‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬

في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬نفّذ‭ ‬مقاتلون‭ ‬موالون‭ ‬لأنقرة‭ ‬قالوا‭ ‬إنهم‭ ‬ينتمون‭ ‬الى‭ ‬عشائر‭ ‬عربية‭ ‬هجمات‭ ‬ضد‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬دعماً‭ ‬للمقاتلين‭ ‬المحليين‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور‭. ‬وشدّدت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬التي‭ ‬خاضت‭ ‬مع‭ ‬مقاتلين‭ ‬عرب‭ ‬في‭ ‬صفوفها‭ ‬معركة‭ ‬طويلة‭ ‬ودامية‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬خلاف‭ ‬مع‭ ‬العشائر‭ ‬العربية‭. ‬ودعت‭ ‬سكان‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬‮«‬الى‭ ‬ألا‭ ‬ينجروا‭ ‬وراء‭ ‬هكذا‭ ‬فتن‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬على‭ ‬‮«‬تواصل‭ ‬دائم‮»‬‭ ‬مع‭ ‬العشائر‭. ‬

واتهمت‭ ‬مقاتلين‭ ‬‮«‬مستفيدين‮»‬‭ ‬من‭ ‬القيادي‭ ‬الموقوف‭ ‬أحمد‭ ‬الخبيل،‭ ‬و‮«‬مسلحين‭ ‬مرتزقة‭ ‬مرتبطين‭ ‬بالنظام‮»‬‭ ‬بمحاولة‭ ‬خلق‭ ‬‮«‬فتنة‮»‬‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬العشائر‭ ‬العربية‭. ‬ودعت‭ ‬واشنطن‭ ‬إلى‭ ‬الاستقرار‭. ‬وأعلنت‭ ‬سفارتها‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬لقاء‭ ‬بين‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمريكيين‭ ‬وقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬ووجهاء‭ ‬عشائر‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور،‭ ‬اتُفّق‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬خفض‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‮»‬‭. ‬