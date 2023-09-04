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إفريقيا تريد جذب استثمارات لمحاربة الاحترار مع انطلاق قمتها المناخية

9/4/2023 7:09:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نيروبي‭ - ‬الوكالات‭: ‬افتتح‭ ‬الرئيس‭ ‬الكيني‭ ‬وليام‭ ‬روتو‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬نيروبي‭ ‬أعمال‭ ‬قمة‭ ‬المناخ‭ ‬الإفريقية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬القارة‭ ‬قوة‭ ‬ناشئة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬تخصيص‭ ‬مساعدات‭ ‬مالية‭ ‬دولية‭ ‬لها‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬والمهارات‭ ‬المتاحة‭ ‬لديها‭. ‬

تُعقد‭ ‬قمة‭ ‬المناخ‭ ‬الإفريقية‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬تتكثف‭ ‬فيها‭ ‬المفاوضات‭ ‬الدولية‭ ‬حول‭ ‬المناخ‭ ‬والتي‭ ‬ستتوج‭ ‬بمعركة‭ ‬حول‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬الثامن‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬من‭ ‬أواخر‭ ‬نوفمبر‭ ‬إلى‭ ‬أوائل‭ ‬ديسمبر‭. ‬

على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬سيشارك‭ ‬قادة‭ ‬ومسؤولون‭ ‬من‭ ‬إفريقيا‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬يؤمل‭ ‬أن‭ ‬تسمح‭ ‬للقارة‭ ‬بإيجاد‭ ‬لغة‭ ‬مشتركة‭ ‬بشأن‭ ‬التنمية‭ ‬والمناخ‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬اقتراح‭ ‬حلول‭ ‬إفريقية‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬الثامن‭ ‬والعشرين‭. ‬

وقال‭ ‬روتو‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬‮«‬إن‭ ‬توفير‭ ‬الرخاء‭ ‬والرفاهية‭ ‬للأعداد‭ ‬المتزايدة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬إفريقيا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬دفع‭ ‬العالم‭ ‬نحو‭ ‬كارثة‭ ‬مناخية‭ ‬أعمق‭ ‬ليس‭ ‬اقتراحا‭ ‬مجردا‭ ‬أو‭ ‬أمنية‭ ‬صادقة‭. ‬بل‭ ‬هو‭ ‬إمكانية‭ ‬حقيقية،‭ ‬أثبتها‭ ‬العلم‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬الموضوع‭ ‬الرئيسي‭.. ‬هو‭ ‬فرصة‭ ‬لا‭ ‬تضاهى‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬إفريقيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المناخ‭.. ‬لقد‭ ‬أطلنا‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسألة،‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لننطلق‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الكيني‭ ‬‮«‬إن‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬يدها‭ ‬مفتاح‭ ‬تسريع‭ ‬عملية‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون‭ ‬من‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭. ‬نحن‭ ‬لسنا‭ ‬مجرد‭ ‬قارة‭ ‬غنية‭ ‬بالموارد،‭ ‬بل‭ ‬نحن‭ ‬قوة‭ ‬ذات‭ ‬إمكانات‭ ‬غير‭ ‬مستغلة،‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬والمنافسة‭ ‬بنزاهة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‮»‬‭. ‬

تجمع‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬انعقاد‭ ‬القمة‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المسجلين‭ ‬فيه‭ ‬30‭ ‬ألفًا،‭ ‬وفقًا‭ ‬للحكومة‭ ‬الكينية،‭ ‬للتنديد‭ ‬‮«‬بأجندتها‭ ‬الفاسدة‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬مصالح‭ ‬الدول‭ ‬الثرية‭. ‬وقال‭ ‬دون‭ ‬كلايف‭ ‬أوشينغ‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬نطالب‭ ‬بإنهاء‭ ‬رأسمالية‭ ‬المناخ‮»‬‭. ‬ورفع‭ ‬بعض‭ ‬المتظاهرين‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭: ‬‮«‬قدر‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الكلام،‭ ‬ومزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‮»‬‭. ‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إفريقيا‭ ‬تساهم‭ ‬بنسبة‭ ‬2 % ‭ ‬إلى‭ ‬3 % ‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬العالمية،‭ ‬فإنها‭ ‬تعاني‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬متناسب‭ ‬من‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬وتتحمل‭ ‬أعباء‭ ‬موجات‭ ‬الجفاف‭ ‬والفيضانات‭ ‬الشديدة‭ ‬المتزايدة،‭ ‬وفقًا‭ ‬لأرقام‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تعجز‭ ‬البلدان‭ ‬الإفريقية‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬برامج‭ ‬مستدامة‭ ‬بسبب‭ ‬عبء‭ ‬الديون‭ ‬المتزايد‭ ‬ونقص‭ ‬التمويل‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إمكاناتها‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية،‭ ‬فإن‭ ‬3 % ‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬استثمارات‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تتم‭ ‬في‭ ‬القارة‭. ‬

وقال‭ ‬روتو‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬ننظر‭ ‬إلى‭ ‬النمو‭ ‬الأخضر‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬باعتباره‭ ‬ضرورة‭ ‬مناخية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬أيضًا‭ ‬باعتباره‭ ‬يوفر‭ ‬فرصًا‭ ‬اقتصادية‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات،‭ ‬إفريقيا‭ ‬والعالم‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬للاستفادة‭ ‬منها‮»‬‭. ‬

قبل‭ ‬افتتاح‭ ‬القمة،‭ ‬دعا‭ ‬روتو‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬تخصيص‭ ‬أموال‭ ‬للقارة‭ ‬وتخفيف‭ ‬عبء‭ ‬الديون‭ ‬الذي‭ ‬يثقل‭ ‬كاهل‭ ‬بلدانها‭. ‬وقال‭ ‬روتو‭ ‬إن‭ ‬لدى‭ ‬إفريقيا‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬الكامل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬بفضل‭ ‬الموارد‭ ‬المتجددة‭. ‬ومثالًا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬كينيا‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬طاقة‭ ‬متجددة‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭. ‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬مشترك،‭ ‬قال‭ ‬وليام‭ ‬روتو‭ ‬ورئيس‭ ‬كوب‭ ‬28‭ ‬سلطان‭ ‬الجابر‭ ‬ورئيس‭ ‬مفوضية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬موسى‭ ‬فقي‭ ‬محمد‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نضمن‭ ‬زيادة‭ ‬الأموال‭ ‬المخصصة‭ ‬للمناخ‭ ‬لجميع‭ ‬البلدان‭ ‬النامية‭ ‬وتسهيل‭ ‬حصولها‭ ‬عليها‭ ‬والوصول‭ ‬إليها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬البلدان‭ ‬الإفريقية‮»‬‭. ‬ودعوا‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الدولية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬الالتزامات‭ ‬إلى‭ ‬أفعال‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬القارة‮»‬‭. ‬

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