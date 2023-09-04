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البرهان يعود إلى السودان بعد زيارة لجوبا.. والأمم المتحدة تطالب بمليار دولار

9/4/2023 7:09:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جوبا‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬عاد‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬الى‭ ‬بلاده‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬أمس‭ ‬لجنوب‭ ‬السودان‭ ‬حيث‭ ‬‮«‬بحث‮»‬‭ ‬تطورات‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬بينما‭ ‬أعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنها‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬إضافية‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬تضاعف‭ ‬عدد‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬النزاع‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬2023‭. ‬

وأعلن‭ ‬مجلس‭ ‬السيادة،‭ ‬أعلى‭ ‬سلطة‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬أنّ‭ ‬البرهان‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬بورتسودان،‭ ‬بعدما‭ ‬أجرى‭ ‬محادثات‭ ‬أمس‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬سلفا‭ ‬كير‭. ‬

وبحث‭ ‬الزعيمان‭ ‬‮«‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬دول‭ ‬الإقليم،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬دولة‭ ‬جنوب‭ ‬السودان،‭ ‬لمعالجة‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬السودان‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬مارتن‭ ‬إيليا‭ ‬لومورو‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬كير‭ ‬هو‭ ‬الشخص‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لديه‭ ‬معرفة‭ ‬بشأن‭ ‬السودان،‭ ‬ويمكنه‭ ‬إيجاد‭ ‬حلّ‭ ‬للأزمة‭ ‬السودانية‮»‬‭. ‬

إنها‭ ‬الزيارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الثانية‭ ‬للبرهان‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادته‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬حليفه‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭. ‬

والبرهان‭ ‬هو‭ ‬الحاكم‭ ‬الفعلي‭ ‬للسودان‭ ‬منذ‭ ‬تنفيذه‭ ‬انقلاباً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭. ‬

وزار‭ ‬البرهان‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬أغسطس‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬العلمين‭. ‬

وتأتي‭ ‬المحطتان‭ ‬الخارجيتان‭ ‬للبرهان‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬وساطات‭ ‬للتفاوض‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬دقلو‭ ‬خارج‭ ‬البلاد،‭ ‬سعيا‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلّ‭ ‬للنزاع‭. ‬

وأدّت‭ ‬الحرب‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ونزوح‭ ‬3‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬داخل‭ ‬البلاد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فرار‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬آخرين‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭. ‬

وتعتبر‭ ‬تشاد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الجيران‭ ‬الذين‭ ‬استقبلوا‭ ‬أعداداً‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬السودانيين‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الفارّين‭ ‬إليها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬تليها‭ ‬مصر‭ (‬287‭ ‬ألفا‭) ‬وجنوب‭ ‬السودان‭ (‬248‭ ‬ألفا‭). ‬

وطلبت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬أموالاً‭ ‬لمساعدة‭ ‬النازحين،‭ ‬ولم‭ ‬تتلق‭ ‬سوى‭ ‬ربع‭ ‬احتياجاتها‭. ‬

كذلك‭ ‬طلبت‭ ‬أمس‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬إضافية‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الذين‭ ‬يصلون‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬النائية‭ ‬يجدون‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬يائسة‮»‬‭. ‬

ويعيش‭ ‬كثر‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬مؤقتة‭ ‬بدون‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬أو‭ ‬إمكان‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مأوى‭ ‬أو‭ ‬ماء‭ ‬أو‭ ‬غذاء‭. ‬وأكدت‭ ‬سوزانا‭ ‬بورغيس‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬أنّ‭ ‬في‭ ‬تشاد‭ ‬مثلاً‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتلق‭ ‬البعض‭ ‬طعاماً‭ ‬منذ‭ ‬خمسة‭ ‬أسابيع‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬بحزن‭: ‬‮«‬يطعم‭ ‬الناس‭ ‬أطفالهم‭ ‬الحشرات‭ ‬والأعشاب‭ ‬وأوراق‭ ‬الشجر‮»‬‭. ‬

وشدّدت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يفاقم‭ ‬الأزمة‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يواجه‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬حالات‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬‮«‬الملاريا‭ ‬والإسهال‭ ‬وسوء‭ ‬التغذية‮»‬‭.‬

وذكّرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بأن‭ ‬الأوبئة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الكوليرا‭ ‬والحصبة،‭ ‬تنتشر‭ ‬بين‭ ‬اللاجئين‭ ‬وتقتل‭ ‬بعضهم‭. ‬

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