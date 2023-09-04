ديار المحرق تطرح ((الوَسِم)) أول مشروع سكني فاخر مطل على القنوات المائية
التاريخ
9/4/2023 7:09:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت شركة ديار المحرق، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري بمملكة البحرين، مؤخرًا طرح قسائم سكنية فاخرة مطلة على القنوات المائية وأخرى داخلية ضمن مشروع «الوَسِم»، أحدث المخططات السكنية في مدينة ديار المحرق وأول مشاريع التملك في الجزر الشمالية من ديار المحرق.
ويتميز مشروع «الوَسِم» بموقعه الاستراتيجي في الجزيرة الشمالية من المدينة، وهو يشتمل على فئتين من القسائم السكنية: الفئة الأولى تضم أكثر من 80 قسيمة أرض مطلة على القنوات المائية بمساحات تبدأ من 360 مترا مربعا تقريبًا، وتطل على هذه القناة العديد من مشاريع ديار الفاخرة في الجزيرة الجنوبية مثل مشروع النسيم والبارح ومزون. فيما تشتمل الفئة الأخرى من المشروع على أكثر من 75 قسيمة أرض سكنية داخلية تبدأ مساحاتها من 300 متر مربع تقريبًا.
ويأتي طرح هذه القسائم إثر النجاح الواسع الذي لاقته مشاريع ديار السكنية من فلل وقسائم، نظرًا إلى ما تتسم به من بنية تحتية مجهزة بأفضل معايير الجودة. ومن المقرر أن يتضمن مخطط المشروع جميع الخدمات لتلبية مختلف الاحتياجات المعيشية اليومية للأهالي، بالإضافة إلى احتوائه على مركز مجتمعي ومسجد ومنطقة لعب للأطفال، علاوة على العديد من المساحات الخارجية الخضراء.
وبهذه المناسبة، صرّح المهندس أحمد علي العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق قائلًا: «إنه لمن دواعي سرورنا أن ندشن للجمهور أحدث مخططاتنا السكنية، مشروع (الوَسِم) الفريد من نوعه بموقعة المتميز ومساحاته المتنوعة والمتفاوتة، الذي يضم قسائم سكنية بإطلالات استثنائية على القنوات المائية وقسائم داخلية فاخرة. ونأمل أن توفر هذه القسائم فرصا عقارية موائمة للعديد من الأسر التي ترغب في العيش بأسلوب حياة فاخر بمدينة عصرية ومتكاملة».
وتُعد ديار المحرق أكبر مدينة سكنية متكاملة في مملكة البحرين حيث تتسم بطابعها الفاخر واحتفاظها بالقيم العائلية للمجتمع البحريني، التي توفر من خلالها خيارات متنوعة من حلول السكن وسبل الحياة العصرية. يأتي هذا بجانب المزيج الفريد الذي تقدمه ديار المحرق من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية التي تأصل نموذج المدينة العصرية المتكاملة والمستقبلية.
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