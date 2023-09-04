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ديار المحرق تطرح ((الوَسِم)) أول مشروع سكني فاخر مطل على القنوات المائية

9/4/2023 7:09:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤخرًا‭ ‬طرح‭ ‬قسائم‭ ‬سكنية‭ ‬فاخرة‭ ‬مطلة‭ ‬على‭ ‬القنوات‭ ‬المائية‭ ‬وأخرى‭ ‬داخلية‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬الوَسِم‮»‬،‭ ‬أحدث‭ ‬المخططات‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬وأول‭ ‬مشاريع‭ ‬التملك‭ ‬في‭ ‬الجزر‭ ‬الشمالية‭ ‬من‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭.‬

ويتميز‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬الوَسِم‮»‬‭ ‬بموقعه‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭ ‬الشمالية‭ ‬من‭ ‬المدينة،‭ ‬وهو‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬فئتين‭ ‬من‭ ‬القسائم‭ ‬السكنية‭: ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬قسيمة‭ ‬أرض‭ ‬مطلة‭ ‬على‭ ‬القنوات‭ ‬المائية‭ ‬بمساحات‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬360‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬تقريبًا،‭ ‬وتطل‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القناة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬ديار‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭ ‬الجنوبية‭ ‬مثل‭ ‬مشروع‭ ‬النسيم‭ ‬والبارح‭ ‬ومزون‭. ‬فيما‭ ‬تشتمل‭ ‬الفئة‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬75‭ ‬قسيمة‭ ‬أرض‭ ‬سكنية‭ ‬داخلية‭ ‬تبدأ‭ ‬مساحاتها‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬تقريبًا‭.‬

ويأتي‭ ‬طرح‭ ‬هذه‭ ‬القسائم‭ ‬إثر‭ ‬النجاح‭ ‬الواسع‭ ‬الذي‭ ‬لاقته‭ ‬مشاريع‭ ‬ديار‭ ‬السكنية‭ ‬من‭ ‬فلل‭ ‬وقسائم،‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تتسم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬مجهزة‭ ‬بأفضل‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬مخطط‭ ‬المشروع‭ ‬جميع‭ ‬الخدمات‭ ‬لتلبية‭ ‬مختلف‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المعيشية‭ ‬اليومية‭ ‬للأهالي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬احتوائه‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬مجتمعي‭ ‬ومسجد‭ ‬ومنطقة‭ ‬لعب‭ ‬للأطفال،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المساحات‭ ‬الخارجية‭ ‬الخضراء‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬العمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬أن‭ ‬ندشن‭ ‬للجمهور‭ ‬أحدث‭ ‬مخططاتنا‭ ‬السكنية،‭ ‬مشروع‭ (‬الوَسِم‭) ‬الفريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬بموقعة‭ ‬المتميز‭ ‬ومساحاته‭ ‬المتنوعة‭ ‬والمتفاوتة،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬قسائم‭ ‬سكنية‭ ‬بإطلالات‭ ‬استثنائية‭ ‬على‭ ‬القنوات‭ ‬المائية‭ ‬وقسائم‭ ‬داخلية‭ ‬فاخرة‭. ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬توفر‭ ‬هذه‭ ‬القسائم‭ ‬فرصا‭ ‬عقارية‭ ‬موائمة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬بأسلوب‭ ‬حياة‭ ‬فاخر‭ ‬بمدينة‭ ‬عصرية‭ ‬ومتكاملة‮»‬‭.‬

وتُعد‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬أكبر‭ ‬مدينة‭ ‬سكنية‭ ‬متكاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬تتسم‭ ‬بطابعها‭ ‬الفاخر‭ ‬واحتفاظها‭ ‬بالقيم‭ ‬العائلية‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬خيارات‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬السكن‭ ‬وسبل‭ ‬الحياة‭ ‬العصرية‭. ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬بجانب‭ ‬المزيج‭ ‬الفريد‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬السكنية‭ ‬والتجارية‭ ‬والترفيهية‭ ‬التي‭ ‬تأصل‭ ‬نموذج‭ ‬المدينة‭ ‬العصرية‭ ‬المتكاملة‭ ‬والمستقبلية‭.‬

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