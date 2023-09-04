البحرين الإسلامي يدشن النسخة الثانية من مخيم ((رواد المستقبل)) بالتعاون مع إنجاز
التاريخ
9/4/2023 7:09:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في أعقاب نجاح النسخة الأولى أعلن بنك البحرين الإسلامي ( BisB )، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية بمملكة البحرين ومؤسسة إنجاز البحرين، تدشين النسخة الثانية من مخيم «رواد المستقبل» بدعم من وزارة الإعلام وشركة بنفت وشركة طيران الخليج ومجمع السيف، والذي انطلق منذ تاريخ 15 واستمر إلى 28 أغسطس 2023.
ويأتي المخيم ليُسلط الضوء على منتجات بنك البحرين الإسلامي المخصصة لفئة الناشئة والشباب وخاصة من حاملي سِوار روّاد المستقبل، وهو حساب للدفع غير النقدي يمنح أولياء الأمور إمكانية متابعة وإدارة مدفوعات أبنائهم وبناتهم التي يتم إجراؤها عن طريق استخدام بطاقة مُسبقة الدفع أو عبر أساور اليد من خلال تطبيق «الإسلامي الرقمي» أو الموقع الإلكتروني.
وقد شارك حوالي 200 طالب وطالبة في مخيم «رواد المستقبل»، حيث تضمن البرنامج القيام بجولة تعريفية حول أقسام بنك البحرين الإسلامي، والانطلاق ضمن رحلات تعليمية وترفيهية للشركاء المشاركين في هذا البرنامج بتنسيق من قبل مؤسسة إنجاز البحرين، وذلك بهدف تعلم مهارات متنوعة واكتساب المعرفة ضمن مجالات الإدارة المالية وتطوير التفكير الإبداعي والجانب القيادي وذلك عن طريق ممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية كرحلة البحث عن الكنز في مجمع السيف – المنامة التي تمنح المشاركين فرصة الفوز بجوائز نقدية فورية. علاوة على رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة عن طريق تشجيع الطلبة والطالبات على استخدام أساور «روّاد المستقبل» لشراء سلع صديقة للبيئة قابلة لإعادة التدوير. وفي ختام البرنامج حظي الطلاب الفائزون بتكريم من قبل الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي وممثلي مؤسسة إنجاز البحرين.
وبهذه المناسبة، صرحت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين قائلةً: «تأتي النسخة الثانية من مخيم «رواد المستقبل» لتُعزز من شراكتنا مع بنك البحرين الإسلامي وتؤكد مساعينا الرامية إلى التركيز على تطوير المواهب من فئة الناشئة والشباب ومنحهم الفرصة لإثراء معرفتهم وصقل مهاراتهم ضمن أجواء تتمتع بالحماس والإيجابية».
وأضاف ياسر الشريفي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي قائلاً: «لقد سُعدنا بنجاح النسخة الأولى من مخيم (رواد المستقبل). وبناء عليه، ارتأينا إطلاق النسخة الثانية مع توسيع نطاق شراكاتنا بهدف إثراء أجندة البرنامج وتوفير المزيد من الأنشطة التفاعلية. ونود أن نتقدم بالشكر الجزيل لجميع شركائنا في نسخة هذا العام ونتطلع إلى الاستمرار بتنمية وتطوير محتوى المخيم على مدى الأعوام القادمة وذلك عن طريق تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مختلف الهيئات والمؤسسات».
من جانبها، قالت فاطمة العلوي الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي: «يُمثل مخيم (رواد المستقبل) بادرة فريدة من نوعها ضمن القطاع المصرفي المحلي، كونه يمنح المشاركين فرصة تعلم فن الإدارة المالية وتعزيز ثقافة التوفير والادخار وغيرها من المهارات اللازمة لتأسيس قادة المستقبل، حيث حرصنا على إدراج الطلبة والطالبات ضمن أنشطة ترفيهية وتثقيفية تميزت بالتنوع والشمولية. ونحن نتطلع إلى استضافة نسخة ثالثة مُحدثة ومُطورة العام المُقبل، تتضمن فعاليات مختلفة تتلاءم مع مختلف الفئات العمرية».
وبإمكان وليّ الأمر أو الوصي القانوني فتح حساب «رواد المستقبل» بالنيابة عن الأبناء أو البنات الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و18 عامًا، بينما بإمكان هؤلاء الأكبر سنًا إتمام عملية فتح الحساب بأنفسهم عن طريق موقع بنك البحرين الإسلامي الإلكتروني أو من خلال تطبيق «الإسلامي الرقمي».
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