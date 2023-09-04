ويأتي‭ ‬المخيم‭ ‬ليُسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬منتجات‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬المخصصة‭ ‬لفئة‭ ‬الناشئة‭ ‬والشباب‭ ‬وخاصة‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬سِوار‭ ‬روّاد‭ ‬المستقبل،‭ ‬وهو‭ ‬حساب‭ ‬للدفع‭ ‬غير‭ ‬النقدي‭ ‬يمنح‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬إمكانية‭ ‬متابعة‭ ‬وإدارة‭ ‬مدفوعات‭ ‬أبنائهم‭ ‬وبناتهم‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إجراؤها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬استخدام‭ ‬بطاقة‭ ‬مُسبقة‭ ‬الدفع‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬أساور‭ ‬اليد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬الإسلامي‭ ‬الرقمي‮»‬‭ ‬أو‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭.‬

وقد‭ ‬شارك‭ ‬حوالي‭ ‬200‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬‮«‬رواد‭ ‬المستقبل‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬القيام‭ ‬بجولة‭ ‬تعريفية‭ ‬حول‭ ‬أقسام‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬والانطلاق‭ ‬ضمن‭ ‬رحلات‭ ‬تعليمية‭ ‬وترفيهية‭ ‬للشركاء‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬بتنسيق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تعلم‭ ‬مهارات‭ ‬متنوعة‭ ‬واكتساب‭ ‬المعرفة‭ ‬ضمن‭ ‬مجالات‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬وتطوير‭ ‬التفكير‭ ‬الإبداعي‭ ‬والجانب‭ ‬القيادي‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ممارسة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬كرحلة‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الكنز‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السيف – المنامة‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬المشاركين‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬فورية‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تشجيع‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬أساور‭ ‬‮«‬روّاد‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬لشراء‭ ‬سلع‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬قابلة‭ ‬لإعادة‭ ‬التدوير‭. ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬البرنامج‭ ‬حظي‭ ‬الطلاب‭ ‬الفائزون‭ ‬بتكريم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬وممثلي‭ ‬مؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرحت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬قائلةً‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬‮«‬رواد‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬لتُعزز‭ ‬من‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬وتؤكد‭ ‬مساعينا‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬المواهب‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الناشئة‭ ‬والشباب‭ ‬ومنحهم‭ ‬الفرصة‭ ‬لإثراء‭ ‬معرفتهم‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬ضمن‭ ‬أجواء‭ ‬تتمتع‭ ‬بالحماس‭ ‬والإيجابية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬سُعدنا‭ ‬بنجاح‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ (‬رواد‭ ‬المستقبل‭). ‬وبناء‭ ‬عليه،‭ ‬ارتأينا‭ ‬إطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬مع‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬شراكاتنا‭ ‬بهدف‭ ‬إثراء‭ ‬أجندة‭ ‬البرنامج‭ ‬وتوفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬التفاعلية‭. ‬ونود‭ ‬أن‭ ‬نتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لجميع‭ ‬شركائنا‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬بتنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬محتوى‭ ‬المخيم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأعوام‭ ‬القادمة‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الهيئات‭ ‬والمؤسسات‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭: ‬‮«‬يُمثل‭ ‬مخيم‭ (‬رواد‭ ‬المستقبل‭) ‬بادرة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬ضمن‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬المحلي،‭ ‬كونه‭ ‬يمنح‭ ‬المشاركين‭ ‬فرصة‭ ‬تعلم‭ ‬فن‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬التوفير‭ ‬والادخار‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتأسيس‭ ‬قادة‭ ‬المستقبل،‭ ‬حيث‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬إدراج‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬ضمن‭ ‬أنشطة‭ ‬ترفيهية‭ ‬وتثقيفية‭ ‬تميزت‭ ‬بالتنوع‭ ‬والشمولية‭. ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬استضافة‭ ‬نسخة‭ ‬ثالثة‭ ‬مُحدثة‭ ‬ومُطورة‭ ‬العام‭ ‬المُقبل،‭ ‬تتضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬مختلفة‭ ‬تتلاءم‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‮»‬‭.‬

وبإمكان‭ ‬وليّ‭ ‬الأمر‭ ‬أو‭ ‬الوصي‭ ‬القانوني‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬رواد‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬بالنيابة‭ ‬عن‭ ‬الأبناء‭ ‬أو‭ ‬البنات‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬7‭ ‬و18‭ ‬عامًا،‭ ‬بينما‭ ‬بإمكان‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأكبر‭ ‬سنًا‭ ‬إتمام‭ ‬عملية‭ ‬فتح‭ ‬الحساب‭ ‬بأنفسهم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬موقع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬الإسلامي‭ ‬الرقمي‮»‬‭.‬