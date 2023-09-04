وزير الخارجية: البحرين كانت ولا تزال منارة للتسامح وتعزيز التعايش الإنساني
التاريخ
9/4/2023 7:08:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، وإيلي كوهين وزير خارجية دولة إسرائيل، أمس، بافتتاح المقر الجديد لسفارة دولة إسرائيل لدى المملكة.
وفي بداية الحفل قام الوزيران بقص شريط الافتتاح ورفع الستار عن اللوحة التذكارية، ثم قاما بجولة في أرجاء السفارة واطلعا على ما تحتويه من مرافق.
وقد ألقى وزير خارجية دولة إسرائيل كلمة عبر فيها عن سعادته بزيارة مملكة البحرين لأول مرة، مؤكدًا أن افتتاح سفارة دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين يعكس اهتمام البلدين بالدفع بعلاقاتهما الثنائية نحو آفاق أوسع بعد مرور ثلاث سنوات على التوقيع على اتفاق المبادئ الإبراهيمية، والذي أسهم في دخول منطقة الشرق الأوسط مرحلة جديدة من الازدهار والسلام والاستقرار، مشيرًا إلى ما يشكله ذلك من فرصة لمواصلة العمل على ترويج الأهداف المشتركة للبلدين والمتمثلة في التنوع والتعاون والتسامح والاستقرار.
كما أعرب وزير خارجية دولة إسرائيل عن خالص شكره وتقديره للجهود الحثيثة التي بذلها آيتان نائي سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين، في التحضير لافتتاح السفارة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات الأمنية والتجارية والثقافية وغيرها، بما يعود بالخير والنفع على البلدين.
من جانبه أعرب وزير الخارجية عن سعادته بالمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي للمقر الجديد لسفارة دولة إسرائيل في مملكة البحرين، بحضور الوزير إيلي كوهين، باعتباره حدثًا مهمًا يرمز إلى الالتزام المشترك بتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية التي تخدم المصالح المشتركة، وتسهم في إشاعة السلم والأمن والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة.
وقد أكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين كانت ولا تزال منارة للتسامح، وتعزيز التعايش الإنساني والاحترام المتبادل، وتؤمن إيمانًا راسخًا بقوة الحوار والتفاهم لتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقا، مشيرًا إلى أن زيارة إيلي كوهين، وزير خارجية إسرائيل، تشهد افتتاح معلم بارز في العلاقة المتنامية بين البلدين، وتصميمنا المشترك على تعزيز الوئام والتعاون.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية تعميق المساعي الدبلوماسية وتطوير التعاون الثنائي عبر مختلف القطاعات، مشيرًا إلى إن إنشاء هذه السفارة الجديدة يضطلع بدور محوري في جهودنا التعاونية لتحقيق الأهداف المحددة في إعلان تأييد السلام واتفاق المبادئ الإبراهيمية ومنتدى النقب والعمل بلا كلل لتحسين مصالحنا المتبادلة.
حضر حفل الافتتاح السفير الدكتور محمد علي بهزاد، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، وخالد يوسف الجلاهمة، سفير مملكة البحرين لدى دولة إسرائيل، وآيتان نائيه، سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين، وعدد من السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية والوفد المرافق للوزير.
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