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وزير الخارجية: البحرين كانت ولا تزال منارة للتسامح وتعزيز التعايش الإنساني

9/4/2023 7:08:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬وإيلي‭ ‬كوهين‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬أمس،‭ ‬بافتتاح‭ ‬المقر‭ ‬الجديد‭ ‬لسفارة‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الحفل‭ ‬قام‭ ‬الوزيران‭ ‬بقص‭ ‬شريط‭ ‬الافتتاح‭ ‬ورفع‭ ‬الستار‭ ‬عن‭ ‬اللوحة‭ ‬التذكارية،‭ ‬ثم‭ ‬قاما‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬السفارة‭ ‬واطلعا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحتويه‭ ‬من‭ ‬مرافق‭.‬

وقد‭ ‬ألقى‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬كلمة‭ ‬عبر‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بزيارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬افتتاح‭ ‬سفارة‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬البلدين‭ ‬بالدفع‭ ‬بعلاقاتهما‭ ‬الثنائية‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬المبادئ‭ ‬الإبراهيمية،‭ ‬والذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬دخول‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الازدهار‭ ‬والسلام‭ ‬والاستقرار،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يشكله‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ترويج‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬للبلدين‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬التنوع‭ ‬والتعاون‭ ‬والتسامح‭ ‬والاستقرار‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬آيتان‭ ‬نائي‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬التحضير‭ ‬لافتتاح‭ ‬السفارة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الأمنية‭ ‬والتجارية‭ ‬والثقافية‭ ‬وغيرها،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬البلدين‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬للمقر‭ ‬الجديد‭ ‬لسفارة‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬الوزير‭ ‬إيلي‭ ‬كوهين،‭ ‬باعتباره‭ ‬حدثًا‭ ‬مهمًا‭ ‬يرمز‭ ‬إلى‭ ‬الالتزام‭ ‬المشترك‭ ‬بتعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬إشاعة‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬والازدهار‭ ‬لصالح‭ ‬جميع‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭.‬

وقد‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬منارة‭ ‬للتسامح،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعايش‭ ‬الإنساني‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل،‭ ‬وتؤمن‭ ‬إيمانًا‭ ‬راسخًا‭ ‬بقوة‭ ‬الحوار‭ ‬والتفاهم‭ ‬لتمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقا،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬إيلي‭ ‬كوهين،‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬إسرائيل،‭ ‬تشهد‭ ‬افتتاح‭ ‬معلم‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬المتنامية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وتصميمنا‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الوئام‭ ‬والتعاون‭.‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعميق‭ ‬المساعي‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬وتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬إن‭ ‬إنشاء‭ ‬هذه‭ ‬السفارة‭ ‬الجديدة‭ ‬يضطلع‭ ‬بدور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬جهودنا‭ ‬التعاونية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬تأييد‭ ‬السلام‭ ‬واتفاق‭ ‬المبادئ‭ ‬الإبراهيمية‭ ‬ومنتدى‭ ‬النقب‭ ‬والعمل‭ ‬بلا‭ ‬كلل‭ ‬لتحسين‭ ‬مصالحنا‭ ‬المتبادلة‭.‬

حضر‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬بهزاد،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية،‭ ‬وخالد‭ ‬يوسف‭ ‬الجلاهمة،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وآيتان‭ ‬نائيه،‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬السفراء‭ ‬المعتمدين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬للوزير‭. ‬

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