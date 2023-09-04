مذكرتا تفاهم للتعاون بين البحرين وإسرائيل

كما‭ ‬وقع‭ ‬الوزيران‭ ‬على‭ ‬بيانين‭ ‬مشتركين،‭ ‬يتعلق‭ ‬البيان‭ ‬الأول‭ ‬بإنشاء‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي،‭ ‬وهو‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬المنفعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬البحريني‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬البرمجيات‭ ‬والهندسة‭ ‬والعلوم‭ ‬والمجالات‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬بينما‭ ‬يتعلق‭ ‬البيان‭ ‬الثاني‭ ‬بالتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الشباب،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الأنشطة‭ ‬للشباب‭ ‬والتواصل‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭.‬

كما‭ ‬وقع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬مع‭ ‬رون‭ ‬كلاين‭ ‬نائب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لسلطة‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بشأن‭ ‬التعاون‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬إطار‭ ‬للتعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬بشأن‭ ‬المسائل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والابتكار‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬الجانبان‭ ‬عن‭ ‬أملهما‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬دفعة‭ ‬جديدة‭ ‬تعزز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وتنمي‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المتبادلة‭.‬