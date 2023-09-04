مذكرتا تفاهم للتعاون بين البحرين وإسرائيل

مذكرتا تفاهم للتعاون بين البحرين وإسرائيل
التاريخ
9/4/2023 7:08:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وإيلي كوهين وزير خارجية دولة إسرائيل، أمس، بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الثقافة، وهي تهدف إلى تطوير التعاون الثقافي بين البلدين، وذلك على أساس الإنصاف والمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة.
كما وقع الوزيران على بيانين مشتركين، يتعلق البيان الأول بإنشاء برنامج تدريبي، وهو يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المنفعة من خلال إنشاء «برنامج التدريب البحريني الإسرائيلي» في مجالات البرمجيات والهندسة والعلوم والمجالات الأخرى ذات الصلة، بينما يتعلق البيان الثاني بالتعاون المشترك في مجال الشباب، ويهدف إلى تعزيز الأنشطة للشباب والتواصل بين الشعبين.
كما وقع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، مع رون كلاين نائب المدير العام لسلطة الأوراق المالية في دولة إسرائيل، على مذكرة تفاهم بشأن التعاون المصرفي والمالي بين البلدين والتي تهدف إلى توفير إطار للتعاون بين السلطتين بشأن المسائل المتعلقة بأسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية والابتكار.
وقد أعرب الجانبان عن أملهما في أن تكون هذه الخطوة دفعة جديدة تعزز التعاون المشترك بين البلدين وتنمي العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المتبادلة.
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