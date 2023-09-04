وزير الخارجية: دعم جهود ترسيخ الأمن وتعزيز السلام

وزير الخارجية: دعم جهود ترسيخ الأمن وتعزيز السلام
التاريخ
9/4/2023 7:08:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وإيلي كوهين وزير خارجية دولة إسرائيل مؤتمرًا صحفيًا أمس بمناسبة زيارة الوزير الإسرائيلي لمملكة البحرين.
ورحب وزير الخارجية بزيارة إيلي كوهين والوفد المرافق له لمملكة البحرين، معربًا عن ثقته بأن هذه الزيارة ستكون علامة أخرى في تطور العلاقات بين البلدين والشعبين.
وقال إن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد قد استقبل إيلي كوهين، حيث أكد سموه نهج مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في تعزيز الأمن والازدهار وترسيخ السلام لصالح الجميع، وأهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل في مختلف المجالات بما يحقق التطلعات المشتركة.
وأضاف وزير الخارجية أن صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد نوه بأهمية دعم جهود ترسيخ الأمن وتعزيز السلام ومساعي التنمية والازدهار في المنطقة بما يعود بالخير والنفع على الجميع، من منطلق إيمان مملكة البحرين الراسخ بأن الحوار والنهج السلمي والحضاري ضرورة حتمية لتسوية الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية، وضمان حقوق البشرية في الأمن والنماء والازدهار، مؤكداً موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والذي سيؤدي إلى الاستقرار والنماء والازدهار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وجميع شعوب المنطقة.
وأعرب وزير الخارجية عن ترحيبه بفرصة إجراء مناقشات مثمرة وبناءة مع وزير الخارجية الاسرائيلي، ما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية عبر أوسع نطاق من المجالات، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وغيرها من مجالات التعاون.
وقال إنه تم خلال المباحثات تأكيد أهمية تعميق العلاقات الثنائية، وتوسيع العمل المشترك في الأشهر والسنوات المقبلة. كما تم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مختلف مذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر حول المجالات التي يمكن من خلالها تعزيز المصالح المشتركة وتحقيق أهداف اتفاق المبادئ الابراهيمية وإعلان تأييد السلام بين البلدين.
وقال وزير الخارجية إنه تم أمس افتتاح السفارة الجديدة لدولة إسرائيل في مملكة البحرين رسميا بحضور وزير الخارجية إيلي كوهين، معتبرًا أن هذه الخطوة التاريخية هي معلم مهم آخر في العلاقات بين البلدين، وتعكس دعمنا للجهود الدبلوماسية التي تبذلها السفارة لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية.
وأضاف أنه تم التوقيع خلال هذه الزيارة على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الثقافة، ومذكرة تفاهم للتعاون المصرفي والمالي، وبيانين مشتركين؛ الأول حول إنشاء برنامج تدريبي والثاني حول التعاون المشترك في قضايا الشباب، معربًا عن أمله أن تعطي هذه الخطوات زخمًا جديدًا لتعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين.
من جانبه أعرب إيلي كوهين عن اعتزازه بزيارة مملكة البحرين كأول بلد يزوره ضمن الدول الموقعة على اتفاق المبادئ الإبراهيمية، منوهًا بما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الوفادة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل المشترك والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وتطوير التنسيق المشترك إزاء مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما يلبي طموحات وتطلعات الجانبين.
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