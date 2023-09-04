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وزير الخارجية: دعم جهود ترسيخ الأمن وتعزيز السلام

9/4/2023 7:08:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وإيلي‭ ‬كوهين‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬مؤتمرًا‭ ‬صحفيًا‭ ‬أمس‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارة‭ ‬الوزير‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ورحب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بزيارة‭ ‬إيلي‭ ‬كوهين‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬ستكون‭ ‬علامة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬قد‭ ‬استقبل‭ ‬إيلي‭ ‬كوهين،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬سموه‭ ‬نهج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والازدهار‭ ‬وترسيخ‭ ‬السلام‭ ‬لصالح‭ ‬الجميع،‭ ‬وأهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المشتركة‭.‬

وأضاف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نوه‭ ‬بأهمية‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلام‭ ‬ومساعي‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬الجميع،‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬إيمان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الراسخ‭ ‬بأن‭ ‬الحوار‭ ‬والنهج‭ ‬السلمي‭ ‬والحضاري‭ ‬ضرورة‭ ‬حتمية‭ ‬لتسوية‭ ‬الصراعات‭ ‬والنزاعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وضمان‭ ‬حقوق‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬والنماء‭ ‬والازدهار،‭ ‬مؤكداً‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬والداعم‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬والمستدام‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬الحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والذي‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الاستقرار‭ ‬والنماء‭ ‬والازدهار‭ ‬للشعبين‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والإسرائيلي‭ ‬وجميع‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭.‬

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬ترحيبه‭ ‬بفرصة‭ ‬إجراء‭ ‬مناقشات‭ ‬مثمرة‭ ‬وبناءة‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاسرائيلي،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الرغبة‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬عبر‭ ‬أوسع‭ ‬نطاق‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والتجارية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭.‬‮

وقال‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬المباحثات‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬تعميق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬وتوسيع‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬والسنوات‭ ‬المقبلة‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مختلف‭ ‬مذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬المبرمة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬وتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تعزيز‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬اتفاق‭ ‬المبادئ‭ ‬الابراهيمية‭ ‬وإعلان‭ ‬تأييد‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬أمس‭ ‬افتتاح‭ ‬السفارة‭ ‬الجديدة‭ ‬لدولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬رسميا‭ ‬بحضور‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إيلي‭ ‬كوهين،‭ ‬معتبرًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التاريخية‭ ‬هي‭ ‬معلم‭ ‬مهم‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وتعكس‭ ‬دعمنا‭ ‬للجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬السفارة‭ ‬لمواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التوقيع‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬للتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الثقافة،‭ ‬ومذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬للتعاون‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي،‭ ‬وبيانين‭ ‬مشتركين؛‭ ‬الأول‭ ‬حول‭ ‬إنشاء‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬والثاني‭ ‬حول‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الشباب،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬أن‭ ‬تعطي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬زخمًا‭ ‬جديدًا‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬إيلي‭ ‬كوهين‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بزيارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كأول‭ ‬بلد‭ ‬يزوره‭ ‬ضمن‭ ‬الدول‭ ‬الموقعة‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬المبادئ‭ ‬الإبراهيمية،‭ ‬منوهًا‭ ‬بما‭ ‬لقيه‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬من‭ ‬كرم‭ ‬الضيافة‭ ‬وحسن‭ ‬الوفادة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬والتعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وتطوير‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬إزاء‭ ‬مختلف‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬طموحات‭ ‬وتطلعات‭ ‬الجانبين‭.‬

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