محافظ الجنوبية يتسلم خطاب التعاون من منظمة الصحة العالمية

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء‭ ‬رحّب‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬بالحضور،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬دور‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬للصحة،‭ ‬وتوعية‭ ‬المجتمع‭ ‬بالقضايا‭ ‬الصحية،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬اخذت‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬تولية‭ ‬المبادرات‭ ‬الصحية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬اولوياتها‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬مفهوم‭ ‬الصحة‭ ‬المستدامة‭.‬

بعدها‭ ‬تسّلم‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬خطاب‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬الذي‭ ‬يؤسس‭ ‬لبدء‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬اعتماد‭ ‬الرفاع‭ ‬مدينة‭ ‬صحية،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الخطاب‭ ‬يعد‭ ‬خطوة‭ ‬أولى،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬بالمعايير‭ ‬والاشتراطات‭ ‬الواجب‭ ‬توافرها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الخطط‭ ‬الموضوعة‭ ‬نحو‭ ‬نيل‭ ‬الرفاع‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المنظمة‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الرفاع‭ ‬يؤطر‭ ‬جهود‭ ‬المحافظة‭ ‬المبذولة‭ ‬لأجل‭ ‬رعاية‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬وتنميتها،‭ ‬وتشجيع‭ ‬افراد‭ ‬مجتمع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬الفاعلة،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مدينة‭ ‬الرفاع‭ ‬تزخر‭ ‬بصروح‭ ‬صحية‭ ‬وتنموية‭ ‬تؤهلها‭ ‬لنيل‭ ‬لقب‭ ‬المدينة‭ ‬الصحية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬البرنامج‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬الأهالي‭ ‬وتحسين‭ ‬انماطهم‭ ‬الصحية‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أشادت‭ ‬الدكتورة‭ ‬تسنيم‭ ‬عطاطرة‭ ‬بالجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬والمتميزة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬نحو‭ ‬تفعيل‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭.‬