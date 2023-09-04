محافظ الجنوبية يتسلم خطاب التعاون من منظمة الصحة العالمية
التاريخ
9/4/2023 7:08:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية الدكتورة تسنيم عطاطرة ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين، بحضور الدكتورة وفاء الشربتي مدير إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة وعدد من مسؤولي المحافظة ووزارة الصحة.
وفي مستهل اللقاء رحّب سمو المحافظ بالحضور، مؤكداً سموه دور التعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة من أجل تعزيز بيئة داعمة للصحة، وتوعية المجتمع بالقضايا الصحية، منوهاً سموه إلى أن المحافظة اخذت على عاتقها تولية المبادرات الصحية على رأس اولوياتها بما يعزز ذلك من مفهوم الصحة المستدامة.
بعدها تسّلم سمو المحافظ خطاب التعاون من منظمة الصحة العالمية الذي يؤسس لبدء العمل في برنامج اعتماد الرفاع مدينة صحية، حيث أكد سموه أن هذا الخطاب يعد خطوة أولى، ومن ثم العمل بشكل مباشر بالمعايير والاشتراطات الواجب توافرها في برنامج المدن الصحية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك ضمن الخطط الموضوعة نحو نيل الرفاع هذا اللقب من قبل المنظمة.
وأكد سمو المحافظ أن فكرة إطلاق برنامج المدن الصحية من مدينة الرفاع يؤطر جهود المحافظة المبذولة لأجل رعاية الصحة العامة وتنميتها، وتشجيع افراد مجتمع المحافظة على المشاركة الفاعلة، منوهاً سموه إلى أن مدينة الرفاع تزخر بصروح صحية وتنموية تؤهلها لنيل لقب المدينة الصحية، مؤكداً سموه أن نجاح البرنامج ينعكس إيجاباً على خدمة الأهالي وتحسين انماطهم الصحية.
من جانبها، أشادت الدكتورة تسنيم عطاطرة بالجهود الحثيثة والمتميزة التي يبذلها سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية نحو تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية لتحقيق أهداف الصحة العامة.
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