رئيس الأمن العام يؤكد أهمية التحصيل العلمي لمنتسبي الداخلية
التاريخ
9/4/2023 7:08:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، الرائد ركن طلال يوسف عجلان من قيادة خفر السواحل، بمناسبة اجتيازه دورة الأركان البحرية من كلية الحرب البحرية بولاية رودايلاند في الولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال اللقاء تسلم رئيس الأمن العام نسخة من بحوث التخرج، حيث هنأ الرائد ركن طلال عجلان، مشيداً بالجهود التي بذلها لاجتياز الدورة والتي تعكس ما يتمتع به منتسبو وزارة الداخلية من كفاءة وانضباط في الأداء، في ظل ما يحظون به من دعم ومساندة من قبل وزير الداخلية وفي إطار استراتيجية التطوير والتحديث المعمول بها.
وأكد رئيس الأمن العام على أهمية الاستمرار في التحصيل العلمي لمنتسبي الوزارة مما يسهم في صقل قدراتهم وينعكس إيجابا على واقع العمل الأمني، متمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرته العلمية والعملية.
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