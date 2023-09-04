وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬تسلم‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬بحوث‭ ‬التخرج،‭ ‬حيث‭ ‬هنأ‭ ‬الرائد‭ ‬ركن‭ ‬طلال‭ ‬عجلان،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬لاجتياز‭ ‬الدورة‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬منتسبو‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬وانضباط‭ ‬في‭ ‬الأداء،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يحظون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجية‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التحصيل‭ ‬العلمي‭ ‬لمنتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬قدراتهم‭ ‬وينعكس‭ ‬إيجابا‭ ‬على‭ ‬واقع‭ ‬العمل‭ ‬الأمني،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭. ‬