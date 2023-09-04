وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه،‭ ‬متمنيا‭ ‬لفخامته‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭ ‬الرئاسي‭ ‬لتحقيق‭ ‬طموحات‭ ‬وتطلعات‭ ‬شعب‭ ‬جمهورية‭ ‬سنغافورة‭ ‬الصديق‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‭ ‬والازدهار‭.‬

وبعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬ثارمان‭ ‬شانموغاراتنام،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬سنغافورة‭.‬

وأعرب‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه،‭ ‬متمنياً‭ ‬لفخامته‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭ ‬الرئاسي‭ ‬لتحقيق‭ ‬طموحات‭ ‬وتطلعات‭ ‬شعب‭ ‬جمهورية‭ ‬سنغافورة‭ ‬الصديق‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النماء‭ ‬والتقدم‭ ‬والتطور‭.‬