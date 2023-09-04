الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان الرئيس السنغافوري بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية
التاريخ
9/4/2023 7:08:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ثارمان شانموغاراتنام، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرا في جمهورية سنغافورة.
وأعرب جلالته في البرقية عن خالص تهانيه، متمنيا لفخامته كل التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي لتحقيق طموحات وتطلعات شعب جمهورية سنغافورة الصديق في تحقيق المزيد من التقدم والتطور والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ثارمان شانموغاراتنام، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرا في جمهورية سنغافورة.
وأعرب سموه في البرقية عن أطيب تهانيه، متمنياً لفخامته كل التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي لتحقيق طموحات وتطلعات شعب جمهورية سنغافورة الصديق بما يصب في تحقيق المزيد من النماء والتقدم والتطور.
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