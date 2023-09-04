وأضاف‭ ‬‮«‬البكري‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬اقتحامات‭ ‬المستوطنين‭ ‬تخللتها‭ ‬تأدية‭ ‬لطقوس‭ ‬تلمودية،‭ ‬وجولات‭ ‬استفزازية‭ ‬في‭ ‬باحات‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لفرض‭ ‬التقسيم‭ ‬الزماني‭ ‬والمكاني‭.‬

وتابع‭ ‬البكري‭: ‬‮«‬احتفل‭ ‬المستوطنون‭ ‬بعقد‭ ‬قران‭ ‬يهودي‭ ‬مقابل‭ ‬حائط‭ ‬البراق‭ ‬والمسجد‭ ‬الأقصى،‭ ‬كما‭ ‬منع‭ ‬الاحتلال‭ ‬استكمال‭ ‬أعمال‭ ‬الترميم‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاحتلال‭ ‬منع‭ ‬رفع‭ ‬الأذان‭ ‬في‭ ‬51‭ ‬وقتا‭ ‬بالحرم‭ ‬الإبراهيمي‭ ‬بمدينة‭ ‬الخليل،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إغلاقه‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بحجة‭ ‬الأعياد‭ ‬اليهودية،‭ ‬ومنع‭ ‬المصلين‭ ‬من‭ ‬الصلاة‭ ‬فيه،‭ ‬واعتدى‭ ‬على‭ ‬زاوية‭ ‬ومسجد‭ ‬الشبلي‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة،‭ ‬بعد‭ ‬تكسير‭ ‬زجاج‭ ‬الأضرحة‭ ‬والمسجد‭.‬

وأردف‭: ‬اعتدى‭ ‬الاحتلال‭ ‬ومستوطنوه‭ ‬على‭ ‬مسجد‭ ‬قيطون‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬من‭ ‬الخليل،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬عشب‭ ‬صناعي،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تمهيدية‭ ‬للاستيلاء‭ ‬عليه‭ ‬واستخدام‭ ‬قطعان‭ ‬المستوطنين‭ ‬له،‭ ‬كما‭ ‬اعتدَوا‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الوقفية‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬الأربعين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬الخيام‭ ‬في‭ ‬المكان‭.‬

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‬وشدد‭ ‬وزير‭ ‬الأوقاف‭ ‬والشؤون‭ ‬الدينية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬وتيرة‭ ‬الاعتداءات‭ ‬على‭ ‬المساجد‭ ‬والأماكن‭ ‬الدينية‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬سياسة‭ ‬تندرج‭ ‬تحت‭ ‬إطار‭ ‬التطهير‭ ‬الديني‭ ‬والعرقي،‭ ‬داعيا‭ ‬المواطنين‭ ‬وجميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬إلى‭ ‬القيام‭ ‬بواجباتهم‭ ‬لمحاربة‭ ‬مخططات‭ ‬الاحتلال‭ ‬بالسيطرة‭ ‬على‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭. ‬ووجه‭ ‬البكري‭ ‬الدعوات‭ ‬لتعزيز‭ ‬الرباط‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صد‭ ‬اقتحامات‭ ‬المستوطنين،‭ ‬وإفشال‭ ‬مخططاتهم‭.‬