65 ألف ولي أمر شاركوا في اليوم التعريفي الأول بالمدارس

65 ألف ولي أمر شاركوا في اليوم التعريفي الأول بالمدارس
التاريخ
9/4/2023 7:08:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت المدارس الحكومية في مختلف أنحاء المملكة أولياء أمور الطلبة والطالبات خلال أول أيام اليوم التعريفي الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث توافد أولياء الأمور بصحبة أبنائهم إلى مقار المدارس التي شكلت فرقا من المعلمين والإداريين لاستقبالهم وتعريفهم بالمدرسة وخططها التعليمية للعام الدراسي وكذلك تعريفهم بمرافق المدرسة بالإضافة إلى توزيع الملفات التعليمية التي تتضمن أهم المعلومات الأكاديمية التي يحتاج إليها الطالب، من جدول دراسي وتقويم دراسي والإرشادات والعامة وغيرها من المواد الإيضاحية التي تعين الطالب على التعرف على سيرورة العام الدراسي، كما حضر مسؤولو الوزارة واختصاصيو المناطق التعليمية في مختلف المدارس للمشاركة في الأيام التعريفية والوقوف من كثب على انسيابية عمليات استقبال الطلبة وأولياء أمورهم والإجابة عن استفساراتهم، واستثمار هذه الفعاليات التربوية لتعميق الشراكة المجتمعية مع أولياء الأمور لما يخدم مصلحة أبنائنا الطلبة.
وقام الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم بزيارة مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين، وذلك لتفقد سير اليوم التعريفي، الذي تنظمه الوزارة في 4 و5 سبتمبر الجاري، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وخلال الزيارة اطلع الوزير على آلية استقبال أولياء الأمور والطلبة، ومراحل المرور باليوم التعريفي، وطبيعة المعلومات المقدمة لأولياء الأمور حول العام الدراسي، ومحتويات الملف التعريفي.
كما التقى الوزير خلال الزيارة بالأستاذ ياسر بني حماد رئيس المدارس والمكلف بمتابعة مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين، وعدد من أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية.
وتحدث الوزير خلال زيارته إلى عدد من أولياء الأمور، وتعرف على انطباعاتهم بشأن عملية التنظيم، معبرا عن بالغ شكره وتقديره لجميع الطواقم التعليمية والإدارية بجميع المدارس الحكومية على ما بذلوه من جهود مثمرة في الاستعداد الأمثل لتنظيم الأيام التعريفية واستقبال العام الدراسي الجديد.
كما شكر الوزير جميع المؤسسات والشركات والمحلات التجارية التي أسهمت مع وزارة التربية والتعليم في تنظيم الأيام التعريفية عبر توزيع قسائم التخفيض للمستلزمات المدرسية على أولياء أمور الطلبة كأحد نتاجات التعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مشيدا بهذه الشراكة المميزة بين القطاعين التي تسهم في زيادة الخيارات أمام المستفيدين منها والحصول على أسعار مخفضة.
وأشاد عدد من أولياء الأمور بجهود وزارة التربية والتعليم في الإعداد للأيام التعريفية التي تعد تمهيدا مهما للطلبة والطالبات لاستقبال العام الدراسي الجديد، منوهين بالخطط والمبادرات التي طرحتها الوزارة خلال الأشهر الماضية، منها اتاحة المجال لمواليد الأشهر من سبتمبر إلى ديسمبر 2017م للتسجيل في المدارس الحكومية، مشيدين باستعدادات المدارس المختلفة لاستقبال العام الدراسي، وتمنوا أن يكون عاما متميزا من الناحية التعليمية لأبنائهم.
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