65 ألف ولي أمر شاركوا في اليوم التعريفي الأول بالمدارس

وقام‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بزيارة‭ ‬مدرسة‭ ‬الهداية‭ ‬الخليفية‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين،‭ ‬وذلك‭ ‬لتفقد‭ ‬سير‭ ‬اليوم‭ ‬التعريفي،‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬و5‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬اطلع‭ ‬الوزير‭ ‬على‭ ‬آلية‭ ‬استقبال‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والطلبة،‭ ‬ومراحل‭ ‬المرور‭ ‬باليوم‭ ‬التعريفي،‭ ‬وطبيعة‭ ‬المعلومات‭ ‬المقدمة‭ ‬لأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬حول‭ ‬العام‭ ‬الدراسي،‭ ‬ومحتويات‭ ‬الملف‭ ‬التعريفي‭.‬

كما‭ ‬التقى‭ ‬الوزير‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬بالأستاذ‭ ‬ياسر‭ ‬بني‭ ‬حماد‭ ‬رئيس‭ ‬المدارس‭ ‬والمكلف‭ ‬بمتابعة‭ ‬مدرسة‭ ‬الهداية‭ ‬الخليفية‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئتين‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭.‬

وتحدث‭ ‬الوزير‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬وتعرف‭ ‬على‭ ‬انطباعاتهم‭ ‬بشأن‭ ‬عملية‭ ‬التنظيم،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬الطواقم‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭ ‬بجميع‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بذلوه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مثمرة‭ ‬في‭ ‬الاستعداد‭ ‬الأمثل‭ ‬لتنظيم‭ ‬الأيام‭ ‬التعريفية‭ ‬واستقبال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭.‬

كما‭ ‬شكر‭ ‬الوزير‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬والمحلات‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الأيام‭ ‬التعريفية‭ ‬عبر‭ ‬توزيع‭ ‬قسائم‭ ‬التخفيض‭ ‬للمستلزمات‭ ‬المدرسية‭ ‬على‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬الطلبة‭ ‬كأحد‭ ‬نتاجات‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مشيدا‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المميزة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الخيارات‭ ‬أمام‭ ‬المستفيدين‭ ‬منها‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬مخفضة‭.‬

وأشاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بجهود‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬الإعداد‭ ‬للأيام‭ ‬التعريفية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬تمهيدا‭ ‬مهما‭ ‬للطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬لاستقبال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬منوهين‭ ‬بالخطط‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬طرحتها‭ ‬الوزارة‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية،‭ ‬منها‭ ‬اتاحة‭ ‬المجال‭ ‬لمواليد‭ ‬الأشهر‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬إلى‭ ‬ديسمبر‭ ‬2017م‭ ‬للتسجيل‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬مشيدين‭ ‬باستعدادات‭ ‬المدارس‭ ‬المختلفة‭ ‬لاستقبال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي،‭ ‬وتمنوا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عاما‭ ‬متميزا‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬التعليمية‭ ‬لأبنائهم‭.‬