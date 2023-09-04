‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬البرنامج‭ ‬سينضم‭ ‬المرشحون‭ ‬المؤهلون‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬برمجيات‭ ‬شركة‭ (‬ E ‭-‬ Growth ‭) ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التطبيقات،‭ ‬حيث‭ ‬سيعملون‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الشركة‭ ‬لإنشاء‭ ‬وتصميم‭ ‬وتطوير‭ ‬تطبيقات ‭[‬FR 1 ‭][‬FR 2 ‭][‬FR 3 ‭]‬ ‭ ‬مختلفة،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬المعني‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمختلف‭ ‬مستويات‭ ‬البنية‭ ‬التحتيّة‭ ‬للبرمجيات‭. ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬اليابان‭ ‬تعتبر‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬العملاقة‭ ‬التي‭ ‬تستثمر‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي،‭ ‬حيث‭ ‬ساهم‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬5‭.‬1 ‭%‬ ‭ ‬ ‭[‬NB 4 ‭]‬ ‭

‬في‭ ‬سنة‭ ‬2021‭.‬

وعليه،‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬درجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬تخصصات‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬والذي‭ ‬يمتد‭ ‬لمدة‭ ‬12‭ ‬شهراً‭. ‬وللراغبين‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬التدريبية‭ ‬المماثلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬بالإمكان‭ ‬التقديم‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬كوادر‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬تمكين‭ ‬مؤخرًا ‭[‬MM 5 ‭][‬MM 6 ‭][‬MM 7 ‭][‬MM 8 ‭]‬ ‭.‬‮

‬

‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قالت‭ ‬مها‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المثمرة‭ ‬بين‭ ‬تمكين‭ ‬ومؤسسة‭ (‬ E ‭-‬ Growth ‭) ‬فرصة‭ ‬نوعيّة‭ ‬قيّمة‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أو‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الرئيسي‭ ‬سريع‭ ‬النمو‭. ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬اليابانيّة‭ ‬المتقدّمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬ستتاح‭ ‬لشبابنا‭ ‬فرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬التدريب‭ ‬التقني‭ ‬واكتساب‭ ‬معارف‭ ‬وخبرات‭ ‬عمليّة‭ ‬ثرية‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬عمالقة‭ ‬صناعة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬العالم‭.

‬كما‭ ‬ستساهم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬تزويد‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬بمهارات‭ ‬متخصصة‭ ‬تساعدهم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التقدّم‭ ‬المهني،‭ ‬ليس‭ ‬ذلك‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تعزز‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬جاهزيتهم‭ ‬وقدرتهم‭ ‬على‭ ‬التنافس‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭. ‬كما‭ ‬ستساعد‭ ‬الفرصة‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬والكفاءات،‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬الابتكار،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬للتميّز‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬التكنولوجيّة‮»‬‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ (‬ E ‭-‬ Growth ‭) ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬مؤسسات‭ ‬تطوير‭ ‬التطبيقات‭ ‬في‭ ‬اليابان،‭ ‬ويشمل‭ ‬شركاؤها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬كبرى‭ ‬المؤسسات‭ ‬اليابانيّة‭ ‬والعالميّة‭ ‬مثل‭ ‬آي‭ ‬بي‭ ‬إم‭ (‬ IBM ‭) ‬وإتش‭ ‬بي‭ (‬ HP ‭) ‬وشركة‭ ‬سيجا‭ (‬ Sega ‭) ‬ومجموعة‭ ‬سوفت‭ ‬بنك‭ (‬ Softbank ‭ ‬ Technology ‭) ‬في‭ ‬اليابان‭. ‬ ‭[‬YB 9 ‭][‬YB 10 ‭][‬YB 11 ‭]‬ ‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬مؤسسة‭ (‬ E ‭-‬ Growth ‭) ‬أكيوشي‭ ‬ساكاغوتشي‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬شكري‭ ‬وامتناني‭ ‬لفريق‭ ‬عمل‭ ‬تمكين‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتحقيق‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ (‬ E ‭-‬ Growth ‭) ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬نسير‭ ‬معًا‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬نحو‭ ‬تغيير‭ ‬عالم‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينيّة‮»‬‭.‬

يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الرائد‭ ‬والأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤيتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬والتميّز‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭. ‬ففي‭ ‬يومنا‭ ‬الحاضر،‭ ‬أصبح‭ ‬الحضور‭ ‬الرقمي‭ ‬للمؤسسات‭ ‬والخدمات‭ ‬ضرورة‭ ‬لا‭ ‬غنى‭ ‬عنها،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬تتجلّى‭ ‬أهمية‭ ‬تطوير‭ ‬التطبيقات‭ ‬إذ‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تيسير‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدم‭ ‬وتحسينها،‭ ‬وضمان‭ ‬الوصول‭ ‬بسهولة‭ ‬لمختلف‭ ‬المنصات‭ ‬الإلكترونيّة‭. ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تصميم‭ ‬حلول‭ ‬رقميّة‭ ‬مبتكرة‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬تطور‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬النامي‭ ‬ ‭[‬FR 12 ‭][‬FR 13 ‭]‬ ‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬العالمي‭ ‬قد‭ ‬قدم‭ ‬الدعم‭ ‬لـ51 ‭[‬NB 14 ‭][‬NB 15 ‭][‬NB 16 ‭][‬NB 17 ‭]‬ ‭ ‬بحرينيًا‭ ‬حتى‭ ‬اليوم،‭ ‬حيث‭ ‬التحقوا‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬مقرات‭ ‬متعددة‭ ‬لشركات‭ ‬دوليّة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬تضمنت‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬فايفز‮»‬‭ ‬وشركة‭ ‬آرلا‭ ‬للأغذية‭ ‬ومنظمة‭ ‬‮«‬سيرن‮»‬‭ ‬وشركة‭ (‬ ZEN ‭ ‬ Data ‭) ‬وبرودرايف‭ ‬إنترناشونال‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬اولويات‭ ‬تمكين‭ ‬للعام‭ ‬2023‭ ‬المرتكزة‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسيّة،‭ ‬وهي‭ ‬دعم‭ ‬تطوّر‭ ‬المؤسسات‭ ‬ونموها،‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رفع‭ ‬نسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬البحرينيين،‭ ‬والتدريب‭ ‬على‭ ‬المهارات‭ ‬الجديدة‭ ‬والناشئة‭ ‬بحسب‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭.‬