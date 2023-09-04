Tuesday, 05 September 2023 02:37 GMT

تمكين يبرم اتفاقية مع مؤسسة (E-Growth) في اليابان لطرح فرص تدريب دوليّة للشباب البحريني

9/4/2023 7:08:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬لدعم‭ ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬الدولي‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنيّة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ (‬ E ‭-‬ Growth ‭) ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬التطبيقات‭ ‬في‭ ‬اليابان‭. ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬العالمي،‭ ‬وتشكّل‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬تمكين‭ ‬والسفارة‭ ‬البحرينيّة‭ ‬في‭ ‬اليابان‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬البرنامج‭ ‬سينضم‭ ‬المرشحون‭ ‬المؤهلون‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬برمجيات‭ ‬شركة‭ (‬ E ‭-‬ Growth ‭) ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التطبيقات،‭ ‬حيث‭ ‬سيعملون‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الشركة‭ ‬لإنشاء‭ ‬وتصميم‭ ‬وتطوير‭ ‬تطبيقات ‭[‬FR 1 ‭][‬FR 2 ‭][‬FR 3 ‭]‬ ‭ ‬مختلفة،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬المعني‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمختلف‭ ‬مستويات‭ ‬البنية‭ ‬التحتيّة‭ ‬للبرمجيات‭. ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬اليابان‭ ‬تعتبر‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬العملاقة‭ ‬التي‭ ‬تستثمر‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي،‭ ‬حيث‭ ‬ساهم‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬5‭.‬1 ‭%‬ ‭ ‬ ‭[‬NB 4 ‭]‬
‬في‭ ‬سنة‭ ‬2021‭.‬

وعليه،‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬درجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬تخصصات‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬والذي‭ ‬يمتد‭ ‬لمدة‭ ‬12‭ ‬شهراً‭. ‬وللراغبين‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬التدريبية‭ ‬المماثلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬بالإمكان‭ ‬التقديم‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬كوادر‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬تمكين‭ ‬مؤخرًا ‭[‬MM 5 ‭][‬MM 6 ‭][‬MM 7 ‭][‬MM 8 ‭]‬ ‭.‬‮

‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قالت‭ ‬مها‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المثمرة‭ ‬بين‭ ‬تمكين‭ ‬ومؤسسة‭ (‬ E ‭-‬ Growth ‭) ‬فرصة‭ ‬نوعيّة‭ ‬قيّمة‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أو‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الرئيسي‭ ‬سريع‭ ‬النمو‭. ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬اليابانيّة‭ ‬المتقدّمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬ستتاح‭ ‬لشبابنا‭ ‬فرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬التدريب‭ ‬التقني‭ ‬واكتساب‭ ‬معارف‭ ‬وخبرات‭ ‬عمليّة‭ ‬ثرية‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬عمالقة‭ ‬صناعة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬العالم‭.
‬كما‭ ‬ستساهم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬تزويد‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬بمهارات‭ ‬متخصصة‭ ‬تساعدهم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التقدّم‭ ‬المهني،‭ ‬ليس‭ ‬ذلك‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تعزز‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬جاهزيتهم‭ ‬وقدرتهم‭ ‬على‭ ‬التنافس‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭. ‬كما‭ ‬ستساعد‭ ‬الفرصة‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬والكفاءات،‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬الابتكار،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬للتميّز‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬التكنولوجيّة‮»‬‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ (‬ E ‭-‬ Growth ‭) ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬مؤسسات‭ ‬تطوير‭ ‬التطبيقات‭ ‬في‭ ‬اليابان،‭ ‬ويشمل‭ ‬شركاؤها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬كبرى‭ ‬المؤسسات‭ ‬اليابانيّة‭ ‬والعالميّة‭ ‬مثل‭ ‬آي‭ ‬بي‭ ‬إم‭ (‬ IBM ‭) ‬وإتش‭ ‬بي‭ (‬ HP ‭) ‬وشركة‭ ‬سيجا‭ (‬ Sega ‭) ‬ومجموعة‭ ‬سوفت‭ ‬بنك‭ (‬ Softbank ‭ ‬ Technology ‭) ‬في‭ ‬اليابان‭. ‬ ‭[‬YB 9 ‭][‬YB 10 ‭][‬YB 11 ‭]‬ ‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬مؤسسة‭ (‬ E ‭-‬ Growth ‭) ‬أكيوشي‭ ‬ساكاغوتشي‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬شكري‭ ‬وامتناني‭ ‬لفريق‭ ‬عمل‭ ‬تمكين‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتحقيق‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ (‬ E ‭-‬ Growth ‭) ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬نسير‭ ‬معًا‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬نحو‭ ‬تغيير‭ ‬عالم‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينيّة‮»‬‭.‬

يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الرائد‭ ‬والأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤيتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬والتميّز‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭. ‬ففي‭ ‬يومنا‭ ‬الحاضر،‭ ‬أصبح‭ ‬الحضور‭ ‬الرقمي‭ ‬للمؤسسات‭ ‬والخدمات‭ ‬ضرورة‭ ‬لا‭ ‬غنى‭ ‬عنها،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬تتجلّى‭ ‬أهمية‭ ‬تطوير‭ ‬التطبيقات‭ ‬إذ‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تيسير‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدم‭ ‬وتحسينها،‭ ‬وضمان‭ ‬الوصول‭ ‬بسهولة‭ ‬لمختلف‭ ‬المنصات‭ ‬الإلكترونيّة‭. ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تصميم‭ ‬حلول‭ ‬رقميّة‭ ‬مبتكرة‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬تطور‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬النامي‭ ‬ ‭[‬FR 12 ‭][‬FR 13 ‭]‬ ‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬العالمي‭ ‬قد‭ ‬قدم‭ ‬الدعم‭ ‬لـ51 ‭[‬NB 14 ‭][‬NB 15 ‭][‬NB 16 ‭][‬NB 17 ‭]‬ ‭ ‬بحرينيًا‭ ‬حتى‭ ‬اليوم،‭ ‬حيث‭ ‬التحقوا‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬مقرات‭ ‬متعددة‭ ‬لشركات‭ ‬دوليّة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬تضمنت‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬فايفز‮»‬‭ ‬وشركة‭ ‬آرلا‭ ‬للأغذية‭ ‬ومنظمة‭ ‬‮«‬سيرن‮»‬‭ ‬وشركة‭ (‬ ZEN ‭ ‬ Data ‭) ‬وبرودرايف‭ ‬إنترناشونال‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬اولويات‭ ‬تمكين‭ ‬للعام‭ ‬2023‭ ‬المرتكزة‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسيّة،‭ ‬وهي‭ ‬دعم‭ ‬تطوّر‭ ‬المؤسسات‭ ‬ونموها،‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رفع‭ ‬نسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬البحرينيين،‭ ‬والتدريب‭ ‬على‭ ‬المهارات‭ ‬الجديدة‭ ‬والناشئة‭ ‬بحسب‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭.‬

MENAFN04092023000055011008ID1107005800

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث