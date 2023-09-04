تمكين يبرم اتفاقية مع مؤسسة (E-Growth) في اليابان لطرح فرص تدريب دوليّة للشباب البحريني
التاريخ
9/4/2023 7:08:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن صندوق العمل «تمكين» إبرام اتفاقية لدعم فرص التدريب الدولي للكوادر الوطنيّة مع مؤسسة ( E - Growth ) الرائدة في مجال تطوير التطبيقات في اليابان. تأتي هذه المبادرة ضمن برنامج التدريب العملي العالمي، وتشكّل محطة مهمة في مسيرة التعاون بين تمكين والسفارة البحرينيّة في اليابان.
وفي إطار البرنامج سينضم المرشحون المؤهلون إلى فريق برمجيات شركة ( E - Growth ) في اليابان وهي شركة متخصصة في تطوير عدد من التطبيقات، حيث سيعملون مع فريق الشركة لإنشاء وتصميم وتطوير تطبيقات [FR 1 ][FR 2 ][FR 3 ] مختلفة، فضلًا عن التنسيق مع الفريق المعني فيما يتعلق بمختلف مستويات البنية التحتيّة للبرمجيات. والجدير بالذكر ان اليابان تعتبر إحدى الدول العملاقة التي تستثمر في الاقتصاد الرقمي، حيث ساهم قطاع تقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي في اليابان ما نسبته 5.1 % [NB 4 ]
في سنة 2021.
وعليه، تم اختيار المشاركين من حاملي درجة البكالوريوس في تخصصات تقنية المعلومات والاتصالات للاستفادة من هذا البرنامج والذي يمتد لمدة 12 شهراً. وللراغبين في الحصول على المزيد من الفرص التدريبية المماثلة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، بالإمكان التقديم على منصة كوادر التي أطلقتها تمكين مؤخرًا [MM 5 ][MM 6 ][MM 7 ][MM 8 ] .
وبهذه المناسبة قالت مها مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين»: «تمثل هذه الشراكة المثمرة بين تمكين ومؤسسة ( E - Growth ) فرصة نوعيّة قيّمة للشباب البحريني من العاملين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات أو الراغبين في الانضمام إلى هذا القطاع الرئيسي سريع النمو. فمن خلال الاستفادة من الخبرات اليابانيّة المتقدّمة في هذا المجال، ستتاح لشبابنا فرصة الحصول على أعلى مستوى من التدريب التقني واكتساب معارف وخبرات عمليّة ثرية من أحد عمالقة صناعة التكنولوجيا في العالم.
كما ستساهم هذه المبادرة في تزويد الشباب البحريني بمهارات متخصصة تساعدهم على تحقيق التقدّم المهني، ليس ذلك فحسب، بل تعزز أيضًا من جاهزيتهم وقدرتهم على التنافس على الصعيد الدولي. كما ستساعد الفرصة على تنمية الكوادر والكفاءات، ودفع عجلة الابتكار، فضلًا عن ترسيخ مكانة المملكة كمركز للتميّز في القطاعات التكنولوجيّة».
يُذكر أن ( E - Growth ) تعتبر من أبرز مؤسسات تطوير التطبيقات في اليابان، ويشمل شركاؤها مجموعة من كبرى المؤسسات اليابانيّة والعالميّة مثل آي بي إم ( IBM ) وإتش بي ( HP ) وشركة سيجا ( Sega ) ومجموعة سوفت بنك ( Softbank Technology ) في اليابان. [YB 9 ][YB 10 ][YB 11 ] .
ومن جانبه قال رئيس مؤسسة ( E - Growth ) أكيوشي ساكاغوتشي: «أود أن أعرب عن شكري وامتناني لفريق عمل تمكين على الجهود المبذولة لتحقيق التعاون بين ( E - Growth ) ومملكة البحرين. ونأمل أن نسير معًا بخطى ثابتة نحو تغيير عالم تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب المساهمة في نمو هذا القطاع في البحرين وتطوير مهارات الكوادر البحرينيّة».
يعتبر هذا التعاون الرائد والأول من نوعه مع صندوق العمل (تمكين) خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة الهادفة إلى تعزيز الابتكار والتميّز في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. ففي يومنا الحاضر، أصبح الحضور الرقمي للمؤسسات والخدمات ضرورة لا غنى عنها، ومن هنا تتجلّى أهمية تطوير التطبيقات إذ تساعد على تيسير تجربة المستخدم وتحسينها، وضمان الوصول بسهولة لمختلف المنصات الإلكترونيّة. كما يهدف إلى تصميم حلول رقميّة مبتكرة تساهم في دفع عجلة تطور هذا القطاع النامي [FR 12 ][FR 13 ] .
الجدير بالذكر أن برنامج التدريب العملي العالمي قد قدم الدعم لـ51 [NB 14 ][NB 15 ][NB 16 ][NB 17 ] بحرينيًا حتى اليوم، حيث التحقوا بالعمل في مقرات متعددة لشركات دوليّة حول العالم تضمنت «مجموعة فايفز» وشركة آرلا للأغذية ومنظمة «سيرن» وشركة ( ZEN Data ) وبرودرايف إنترناشونال. وهو ما يتفق مع اولويات تمكين للعام 2023 المرتكزة على أربعة محاور رئيسيّة، وهي دعم تطوّر المؤسسات ونموها، وتطوير منظومة ريادة الأعمال، إلى جانب رفع نسبة مشاركة البحرينيين، والتدريب على المهارات الجديدة والناشئة بحسب متطلبات سوق العمل، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
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