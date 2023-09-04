الرياض – أصداف نيوز:

أعلنت“يونيفونك”، منصة الاتصالات الرائدة في تزويد حلول تواصل العملاء في الشرق الأوسط، مشاركتها في فعاليات معرض“سيملس السعودية 2023′′، أحد أهم الفعاليات التي تُعنى بابتكارات المدفوعات والتقنية المالية والبيع بالتجزئة والتجارة الالكترونية، حيث ستستعرض الـ Chatbot القائم على الذكاء الاصطناعي، وهو أحدث الابتكارات الذكية ليونيفونك.

وتتفرّد الشركة بمكانة خاصة في المعرض باعتبارها أحد أبرز اللاعبين الرائدين في مجال الاتصالات على مستوى المنطقة، حيث تستعرض منصتها المبتكرة أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة.

ويشكّل“سيملس السعودية 2023” منصةً مميّزة، تتيح لخبراء ومحبّي التقنية فرصة تجربة Chatbot الجديد الذي ابتكرته“يونيفونك” بهدف إحداث تحولٍ في تجربة العملاء، تجسيداً لحرص الشركة على تطوير حلول مبتكرة لتعزيز العلاقات مع العملاء، والارتقاء بالتجارب التي تقدمها العلامات التجارية.

ويعتمد Chatbot على قدرة الذكاء الاصطناعي لجمع وتحليل الأنماط السلوكية واللغة البشرية، متيحاً بذلك تفاعلات ومحادثات دقيقة مع العملاء، استناداً إلى إمكاناتٍ لغوية تمكّنه من تلبية احتياجات المستخدمين باللغات الإنجليزية والعربية والأورديّة، للوصول لأكبر عدد ممكن من العملاء والتفاعل معهم. وبفضل قدراتها المتقدمة في اتخاذ القرارات، تعزز هذه التقنية المبتكرة سلاسة التواصل بين العلامات التجارية والعملاء، بما يحقق للمؤسَّسات مزايا عديدة، تشمل تحديد العملاء المحتملين وتقديم المساعدة على مدار الساعة، وضبط التكاليف وغيرها. علاوة على ذلك، يعتمد Chatbot الجديد على أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصالات، ويولي أهميةً كبيرة لحماية خصوصية البيانات وتعزيز الأمن لترسيخ ثقة العملاء. كما تم دمج الروبوت مع المئات من تطبيقات البرمجيات كخدمة SaaS، مثل HubSpot،Zid،Salla وSalesforce، بهدف دعم المؤسَّسات ومساعدتها على أتمتة عملياتها وتقديم تجربة تواصل أكثر كفاءةً وأوسع نطاقاً.

وعملت“يونيفونك” على دمج نموذج فهم اللغة الطبيعية (NLU) ضمن Chatbot، لتمكينه من فهم الرسائل بدقة أكبر، والتعلّم بصورةٍ مستمرة من خلال تفاعلات المستخدمين مع خوارزميات تعلم الآلة، ما يوفر تجارب ذكية تساهم في تحسين تجربة العملاء.

ويشكِّل Chatbot نقلةً نوعية في منظومات التواصل المؤتمتة، وحلاً ذكياً يُسهم في رفع كفاءة العمليات، عبر إتاحة المجال لفرق العمل للتركيز على المسائل والتحديات المعقدة، وعمليات دعم العملاء التي تتجاوز قدرات Chatbot. كما يمثِّل هذا الابتكار إضافةً جديدة تعزز خدمات“يونيفونك” القائمة على الذكاء الاصطناعي، بعد استحواذها على شركة أتمتة المحادثات بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي (Sestek) في العام 2022.

وبالإضافة إلى Chatbot، تستعرض يونيفونك مجموعة من حلولها وخدماتها الحديثة الكفيلة بتطوير تفاعل العملاء وفق أعلى معايير التقدم التقني. ويأتي هذا الالتزام تماشياً مع مستهدفات“يونيفونك” لدعم رؤى واستراتيجيات المملكة العربية السعودية، بما في ذلك“رؤية المملكة 2030′′، لدفع عجلة التحول الرقمي في القطاعات الحكومية والخاصة.