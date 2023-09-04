نكسانز تليكوم سيستمز تغيّر علامتها التجارية إلى أجينود

دبي – أصداف نيوز :

أعلنت“نكسانز تليكوم سيستمز” ، المزود الرائد للحلول المتكاملة للاتصالات والبنية التحتية لشبكات البيانات، والتي تدعم عملاءها من خلال توفير الحلول المتقدمة لشبكات البيانات ومراكز البيانات وشبكات الاتصالات منذ أكثر من 30 عامًا، عن تغيير علامتها التجارية إلى أجينود Aginode.

وتواصل الشركة باسمها الجديد تقديم خدماتها في أسواق الاتصالات والبيانات وتوفير حلول تصميم وتصنيع وبيع حلول الربط والاتصال للشبكات الرقمية في أسواق شبكات FTTx وشبكات خدمات الأجهزة المحمولة وLAN ومراكز البيانات. ويتمثل هدف أجينود في تمكين البنية التحتية التي توفر تطبيقات تعزز الترابط وتجعل الحياة أكثر إنتاجية ومتعة في الحاضر والمستقبل.

في هذا السياق قال عرفات يوسف، المدير التنفيذي لدى أجينود في الشرق الأوسط وأفريقيا:“يؤثر التحول الرقمي على البنية التحتية ومنصات التواصل الشبكي، لتصبح بدورها رقمية وتقدم الحلول المرنة للمؤسسات. وستعمل أجينود الآن لاغتنام الفرص في أسواق الربط العالمية والإقليمية والمحلية في ظل علامتها الجديدة المستقلة، مع تقديم المستوى المعهود من المنتجات والحلول الذي دأبت على تقديمه على مدى 30 عامًا.”

من الجدير بالذكر أن لدى أجينود سجلًا حافلًا بالتميز والإنجاز في مجال تطوير وتنفيذ وصيانة حلول البنية التحتية المتقدمة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وستواصل الشركة بيع وإدارة حلولها لشبكات LAN ومراكز البيانات، ومنها LANmarkTM وLANsenseTM وLANactive ، وحلولها لشبكات FTTx وشبكات خدمات الأجهزة المحمولة مثل XPLORERTM وBRIGHTBOXTM وINFRABIRDTM و UPSKYTM .

كما إن لدى أجينود بصمة بارزة في القطاع الصناعي ومكانة متميزة في المعرفة التقنية المتطورة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال غرب أفريقيا وآسيا. وستواصل الشركة عملها كمزود هام للتحول الرقمي والربط بفضل فريقها العالمي من خبراء المبيعات وشركاء القنوات المدربين على الصعيدين المحلي والإقليمي.