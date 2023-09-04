نكسانز تليكوم سيستمز تغيّر علامتها التجارية إلى أجينود

نكسانز تليكوم سيستمز تغيّر علامتها التجارية إلى أجينود
التاريخ
9/4/2023 3:22:08 PM
(MENAFN- Asdaf News)
دبي – أصداف نيوز :
أعلنت“نكسانز تليكوم سيستمز” ، المزود الرائد للحلول المتكاملة للاتصالات والبنية التحتية لشبكات البيانات، والتي تدعم عملاءها من خلال توفير الحلول المتقدمة لشبكات البيانات ومراكز البيانات وشبكات الاتصالات منذ أكثر من 30 عامًا، عن تغيير علامتها التجارية إلى أجينود Aginode.
وتواصل الشركة باسمها الجديد تقديم خدماتها في أسواق الاتصالات والبيانات وتوفير حلول تصميم وتصنيع وبيع حلول الربط والاتصال للشبكات الرقمية في أسواق شبكات FTTx وشبكات خدمات الأجهزة المحمولة وLAN ومراكز البيانات. ويتمثل هدف أجينود في تمكين البنية التحتية التي توفر تطبيقات تعزز الترابط وتجعل الحياة أكثر إنتاجية ومتعة في الحاضر والمستقبل.
في هذا السياق قال عرفات يوسف، المدير التنفيذي لدى أجينود في الشرق الأوسط وأفريقيا:“يؤثر التحول الرقمي على البنية التحتية ومنصات التواصل الشبكي، لتصبح بدورها رقمية وتقدم الحلول المرنة للمؤسسات. وستعمل أجينود الآن لاغتنام الفرص في أسواق الربط العالمية والإقليمية والمحلية في ظل علامتها الجديدة المستقلة، مع تقديم المستوى المعهود من المنتجات والحلول الذي دأبت على تقديمه على مدى 30 عامًا.”
من الجدير بالذكر أن لدى أجينود سجلًا حافلًا بالتميز والإنجاز في مجال تطوير وتنفيذ وصيانة حلول البنية التحتية المتقدمة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وستواصل الشركة بيع وإدارة حلولها لشبكات LAN ومراكز البيانات، ومنها LANmarkTM وLANsenseTM وLANactive ، وحلولها لشبكات FTTx وشبكات خدمات الأجهزة المحمولة مثل XPLORERTM وBRIGHTBOXTM وINFRABIRDTM و UPSKYTM .
كما إن لدى أجينود بصمة بارزة في القطاع الصناعي ومكانة متميزة في المعرفة التقنية المتطورة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال غرب أفريقيا وآسيا. وستواصل الشركة عملها كمزود هام للتحول الرقمي والربط بفضل فريقها العالمي من خبراء المبيعات وشركاء القنوات المدربين على الصعيدين المحلي والإقليمي.
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