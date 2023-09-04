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البرلمان الفدرالي بعدسة كاميرات ماغنوم

9/4/2023 3:11:24 PM
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    فشلت معظم الثورات الأوروبية في عام 1848، وتقهقرت القارة الأوروبية مرة أخرى إلى الوراء. لكن الأمر كان مختلفاً في سويسرا: ففي 12 سبتمبر 1848، تم اعتماد أول دستور أساسي للدولة السويسرية الحديثة.

    "إنه عيد ميلاد، لذلك يتعين علي بالطبع التقاط الصور"، تقول المصورة كريستينا دي ميدل، في فيلم وثائقي ضمن معرض الصور "جلسة" في كورنهاوس برن (Kornhausforum Bern). بمناسبة الذكرى السنوية للدستور، تمت دعوة أربعة مصورين ومصورات من وكالة "ماغنوم" الأسطورية لإلقاء نظرة جديدة على أعمال البرلمان. كان لدى أعضاء الفريق عام 2022 فرصة الوصول إلى مبنى البرلمان على مدار 24 ساعة في اليوم دون حواجز أمنية كبيرة وذلك لعدة أسابيع.


    • Cristina de Middel/magnum photos

    • Cristina de Middel/magnum photos

    • Cristina de Middel/magnum photos

    • Cristina de Middel/magnum photos

    • Cristina de Middel/magnum photos

    • Alex Majoli/magnum photos

    • Alex Majoli/magnum photos

    • Alex Majoli/magnum photos

    • Alex Majoli/magnum photos

    • Alex Majoli/magnum photos

    • Alex Webb/magnum photos

    • Alex Webb/magum photos

    • Alex Webb/magnum photos

    • Alex Webb/magnum photos

    • Alex Webb/magnung photos

    • Newsha Tavakolian/magnum photos

    • Newsha Tavakolian/magnum photos

    • Newsha Tavakolian/magnum photos

    • Newsha Tavakolian/magnum photos

    • Newsha Tavakolian/magnum photos

    بالنسبة لدي ميدل، التي تعاطت مع موضوع الدعارة في مشاريع أخرى باستخدام صور حميمية لعاملات الجنس، فإن هذا يعبر عن الكثير من "الشفافية والثقة في هذا البلد". لكنها لم تكن مهتمة في البداية بمبنى البرلمان، فقد ركزت على طفل عيد الميلاد، وصورت أقدم دستور في الأرشيف الفدرالي تعود نسخته إلى عام 1884.

    أبحث عن النواقص

    قامت دي ميدل بتصوير الدستور في الإطار الأحمر باستخدام عدسة ماكرو، بينما كان موظّف في مؤسسة الأرشيف يرتدي قفازًا أبيض ويتصفح الدستور. وفي صور دي ميدل، تبدو وثيقة تنظيم الدولة تقريبًا ككائن يجب ترميمه، ويحاول المرء توثيق عيوبه.

    قامت المصورة أيضاً بـ"فحص الجودة" لمبنى البرلمان وعثرت على بقع صغيرة على أرضيته، وعلى قماش ممزق على الكراسي المفروشة بالقطيفة المخملية ونباتات الزينة اليابسة.

    مبنى البرلمان بدا أيضا شبه غريب للمصورة الإيرانية نيوشا تافاكوليان.
    شرعت نيوشا في التقاط الصور بشكل احترافي كمصورة صحفية في إيران في سن السادسة عشرة، وفي سن الثامنة عشرة قامت بتوثيق احتجاجات الطلاب والطالبات عام 1999. تلتقط نيوشا الصور عادة في مناطق لا يمكن التنبؤ بها: فبعد بضع سنوات قامت بتصوير الحرب في العراق. وتقول نيوشا إن ثقتها بالسياسيين ضعيفة.

    في مشروعها، لا تنغمس المصورة الإيرانية في الإعجاب الزائف، ولكنها تحقق في الانزعاج الناجم عن سماح "الدولة الأكثر ديمقراطية" لنسائها بالذهاب إلى صناديق الاقتراع في وقت متأخر جدًا. في البداية كانت نيوشا مترددة في تناول موضوع نسائي مرة أخرى – فقد رافقت في مشاريع سابقة مقاتلات في حرب العصابات ومغنيات إيرانيات يجب أن يعملن في الخفاء. لكنها رأت أيضًا أن من واجبها أن تنظر إلى الأمر بنفسها في مبنى البرلمان السويسري.

    صورها للنساء تتصارع فيها معاني القوة والإقصاء، حيث تُظهر السياسيات وهن ينظرن من خلال النوافذ الزجاجية جزئيًا كما لو أنه لم يُسمح لهن بعد بدخول قاعة البرلمان، ولكن في نفس الوقت تصوّرهن وهنّ يتحدثن عبر الهاتف في القاعات ذات الأعمدة ويقفن بثقة على الزوايا. في صورة أخرى، ترصد عدسة نوشا تماثيل البرلمان الفدرالي وتٌظهر أن النساء في ثوب كائنات جميلة حتى في هن مصنوعات من الصخور، بينما يتم تصوير الرجال كمحاربين وفلاسفة.

    الخوف من الهدوء

    عبّر المصور الإيطالي أليكس ماجولي من خلال عدسته عن قلقه أيضًا بشأن الكمال في مبنى البرلمان السويسري: "كان كل شيء مثاليًا، ولا يمكن المساس به تقريبًا. ولكن الكثير يغيب تحت طلاء التجميل". يصور ماجولي عادة الحروب أو معاناة اللاجئين. في هذا الفيلم الوثائقي، يشكو من أن طرح الأفكار ليس بالأمر السهل تمامًا في مكان مثل البرلمان السويسري: "ليس من السّهل أن تكون في نفس المكان كل يوم، وترى نفس الأشخاص وتصوّر مشروعاً استثنائياً ".

    في صوره الفوتوغرافية، يسلب ماجولي مسرح السلطة أسراره، ويُضفي حماسة حتى على عملية فرز الأصوات، كما لو كان يصور طاولة قمار يلتف حولها المقامرون والمقامرات، ويضفي على الدُرْجِ في مبنى البرلمان فخامة ما كان ينبغي له أن يتمتع بها أبدًا.

    غادر مصور الشوارع أليكس ويب مبنى البرلمان في الغالب لإجراء أبحاثه. "بالنسبة لي، الديمقراطية لا تحدث فقط في البرلمان، بل في الشوارع" – أراد ويب أن يُظهر المارة في المنطقة المحيطة بمحطة القطار وسط المدينة، ولكن أيضًا السياسيين عند مخارج البرلمان، ليكشف التداخل والتشابك بين الخارج والداخل.

    يستمر معرض "جلسة" في منتدى كورنهاوس حتى 3 سبتمبر 2023. وسيعقب المعرض كتاب بعنوان "جلسة"، صادر عن دار نشر "ستورم آند درانغ" 2023.

    ترجمة: مي المهدي

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