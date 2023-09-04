70 مليون درهم استثمارات الأجانب في سوق دبي

اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في سوق دبي المالي، بصافي استثمار 70.2 مليون درهم، بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 187.4 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 117.2 مليون درهم.

واجتذبت الأسهم المحلية أمس سيولة بنحو 1.28 مليار درهم، موزعة بواقع 974.65 مليون درهم في سوق أبوظبي، و309.5 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 272.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 21.2 ألف صفقة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.53 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.844 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و686.7 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

استحوذت 3 أسهم على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، وهي «إعمار العقارية» و«الخليج للملاحة» و«الإمارات دبي الوطني»، في جلسة أمس، أولى جلسات الأسبوع، بسيولة جاوزت 171.2 مليون درهم، بنسبة 55.3 % من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 309.5 ملايين درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي في ختام تداولات جلسة أمس، بدعم سهمي «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي»، وبالتزامن مع صعود مؤشر قطاع العقارات 0.14 %، وأغلق المؤشر عند 4068.65 نقطة، منخفضا بنسبة 0.52 %.

وتصدر سهما «إعمار العقارية» و«الخليج للملاحة»، تداولات سوق دبي المالي، مسجلين سيولة بقيمة 134 مليون درهم، بختام جلسة أمس، وأغلق السهمان عند سعر 7.13 و7.01 دراهم على التوالي، وجاء سهما «إعمار العقارية»، و«مصرف عجمان» في مقدم ارتفاعات 5 أسهم بسوق دبي، وارتفعا 0.7 % و0.4 % على التوالي.

وصعدت في سوق دبي أسهم تيكوم 0.4 %، ودبي الإسلامي 0.2 %، وجي إف إتش المالية 0.1 %.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9748.23 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.39 %، وشهد السوق ارتفاع أسهم أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ 14.7 %، وحياة للتأمين 3.7 %، والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 3.2%، ورأس الخيمة للأسمنت الأبيض 3.1 %، وبالمز الرياضية 2.6%.

وزاد أبوظبي الوطنية للتأمين 2.5 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق 1.6 %، والعالمية القابضة 0.2 %، وألفا ظبي القابضة 0.2 %.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 209.55 ملايين درهم، تلاه «ملتيبلاي» بسيولة جاوزت 120.3 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 101.2 مليون درهم.

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