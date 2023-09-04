بوتين يجتمع مع زعيم كوريا الشمالية في روسيا هذا الشهر
التاريخ
9/4/2023 3:11:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مصادر أمريكية وحليفة اليوم الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يعتزم السفر إلى روسيا في سبتمبر الجاري، حيث يجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين لبحث إمكانية تقديم إمدادات الأسلحة في الحرب الدائرة بأوكرانيا.
وقالت الصحيفة إن كيم سيسافر من بيونج يانج، على الأرجح بقطار مصفح، إلى فلاديفوستوك على ساحل المحيط الهادي في روسيا، ليجتمع هناك مع بوتين.
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