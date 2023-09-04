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بوتين يجتمع مع زعيم كوريا الشمالية في روسيا هذا الشهر

9/4/2023 3:11:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مصادر أمريكية وحليفة اليوم الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يعتزم السفر إلى روسيا في سبتمبر الجاري، حيث يجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين لبحث إمكانية تقديم إمدادات الأسلحة في الحرب الدائرة بأوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن كيم سيسافر من بيونج يانج، على الأرجح بقطار مصفح، إلى فلاديفوستوك على ساحل المحيط الهادي في روسيا، ليجتمع هناك مع بوتين.

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