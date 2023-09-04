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ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة في الأردن

9/4/2023 3:10:53 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إنه اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع حتى يوم الخميس القادم.
وبيّنت الدائرة، في نشرتها المفصلة، أنه يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، اما ليلاً، تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
ويوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وليلاً الأجواء تكون معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
أما يوم الخميس، يطرأ ارتفاع جديد على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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