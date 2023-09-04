طريقة غير متوقعة للتخلص من النقرس!



في هذا الصدد، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن الزنجبيل يلعب دورًا كبيرًا في تحسين الحالة الصحية لمرضى النقرس، ويرجع ذلك إلى سببين، هما:

- يغني الزنجبيل مرضى النقرس عن تناول الأدوية المسكنة، لأنه يساهم في تخفيف ألم المفاصل وتورمها بفعالية كبيرة، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.

- يساعد الزنجبيل على تقليل أعراض النقرس، لأنه يحفز الجسم على إفراز المزيد من العرق، مما يساهم في خفض مستويات حمض اليوريك بالدم.

وأوصى استشاري التغذية العلاجية مرضى النقرس بمراجعة الطبيب المعالج قبل الإقدام على تناول الزنجبيل، لأن هناك حالات تستدعي من المريض الابتعاد عنه.

وأشار إلى ضرورة ألا تزيد الكمية المستهلكة من مشروب الزنجبيل عن 3 أكواب في اليوم، لأن الإفراط فيه قد يهدد مرضى النقرس ببعض الأضرار، مثل الإسهال والحموضة وانتفاخ البطن وقرحة المعدة.