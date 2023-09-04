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بايدن: لن اتقاعد وسوف اخوض الانتخابات القادمة

9/4/2023 3:10:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه كلما كبر في السن ازداد حكمة، وإنه بالرغم من الانتقاد الموجه إليه، لن يتقاعد وسيخوض غمار الانتخابات المقبلة رغم كبر سنه.
وأضاف بايدن خلال كلمة ألقاها أمام النقابات العمالية في مدينة فيلادلفيا بمناسبة عيد العمال اليوم الاثنين: "سأخبركم بشيء، كما تعلمون قال أحدهم تقدم بايدن بالسن، ولم يعد أهلا لإدارة البلاد، أنظروا، هذا غير صحيح، فالشيء الوحيد الذي يأتي مع التقدم في السن هو القليل من الحكمة".
واختتم بايدن قائلا: "خضت غمار عالم السياسة لفترة طويلة جدا، ربما أطول من أي شخص آخر، ولكم أن تحكموا، سأستمر في فعل ذلك بمساعدتكم".

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