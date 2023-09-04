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أعراض ارتفاع الضغط والكوليسترول- 5 علامات تظهر على اليدين

9/4/2023 3:10:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- لارتفاع الضغط والكوليسترول تأثيرات سلبية على اليدين، حيث يتسببان في إصابتهما ببعض المشكلات المزعجة، لذلك يجب زيارة الطبيب فور ملاحظة أي تغيرات غريبة عليهما.
تأثير ارتفاع الكوليسترول على اليدين
1- إذا شعرت بألم في أصابع اليدين بشكل متكرر، خاصةً عند لمسها، فهذا دليل على انسداد الأوعية الدموية الطرفية، نتيجة لارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.
2- تغير لون اليدين إلى الأزرق من العلامات التحذيرية على ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم وترسبه في الأوعية الدموية المغذية للأطراف.
3- عندما ينخفض تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الأطراف عند مرضى الكوليسترول لا يتغير لونها إلى الأزرق فقط، بل يشعر المريض أيضًا بتنميل في اليدين والقدمين.
4- إذا تغير لون خطوط كف اليدين إلى الأصفر، فهذا مؤشر على ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، وترسب جزء منه تحت الجلد.
تأثير ارتفاع ضغط الدم على اليدين
هناك 3 أعراض لارتفاع ضغط الدم تظهر على اليدين، وهي:
- ألم اليدين.
- تنميل اليدين.
- تورم اليدين.
وتصبح هذه الأعراض علامة مؤكدة على ارتفاع ضغط الدم، إذا كان المريض يعاني في نفس الوقت من:
- الصداع.
- الدوخة.
- مشاكل في الرؤية
- نزيف الأنف.
- صعوبة التنفس.
- عدم انتظام ضربات القلب.
- التعب.
- الارتباك أو النسيان.
- التعرق الزائد.
- القلق.

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