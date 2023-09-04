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وقف تصدير البضائع من قطاع غزة بقرار من جيش الاحتلال

9/4/2023 3:10:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، وقف تصدير البضائع من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر، بحجة ضبط مواد متفجرة في شحنة ملابس.

وزعم جيش الاحتلال، إحباط تهريب مواد متفجرة من قطاع غزة ضمن شحنة ملابس من خلال معبر كرم أبو سالم الواقع إلى الجنوب من القطاع.

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