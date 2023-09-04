سوريا الديمقراطية ترسل تعزيزات بعد أسبوع من التصعيد في دير الزور
التاريخ
9/4/2023 3:10:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أرسلت قوات سوريا الديمقراطية تعزيزات إلى محافظة دير الزور في شرق سوريا، حيث تدور الاشتباكات منذ أسبوع.
ووصلت إلى دير الزور تعزيزات لمقاتلين ضمن قوات سوريا الديمقراطية تباعا إلى المنطقة للاتجاه نحو ذبيان.
وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي، إن "هذه القوات تسعى إلى حسم الوضع في ذيبان، آخر بلدة يتمركز فيها المقاتلون المحليون، بعدما مشطت نهاية الأسبوع الماضي معظم القرى التي شهدت اشتباكات".
وأضاف شامي: "وجهنا نداء لخروج المدنيين من ذبيان"، مضيفا أن هناك توجها نحو "الحسم وإنهاء التوتر".
وقال مدير شبكة "دير الزور 24" عمر أبو ليلى: "يبدو أن العشائر الأخرى اتخذت موقفا مسبقا بعدم الدخول في هذا القتال، والأمور محصورة فقط في ذبيان حاليا خصوصا بعد تمشيط قوات سوريا الديمقراطية لبلدة الشحيل" القريبة.
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