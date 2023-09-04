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بوتين: مستعدون للعودة إلى صفقة الحبوب بشرط

9/4/2023 3:10:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، استعداد روسيا لاستئناف العمل بصفقة الحبوب مع الأمم المتحدة، التي تسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانية، بشرط أن يتم تطبيق الشق الخاص بتصدير المنتجات الزراعية الروسية.
وقال بوتين، خلال لقاء جمعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي الروسية:"دفعتنا الدول الغربية لوقف تنفيذ صفقة الحبوب، وتم منع توريد قطع الغيار للمعدات الزراعية ومنعوا استخدامنا للنظم البنكية".
وأضاف بوتين: حصدت روسيا هذا العام 130 مليون طن من الحبوب.

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