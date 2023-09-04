Tuesday, 05 September 2023 02:26 GMT

طبيب يحذر: هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بالصداع التوتري

9/4/2023 3:10:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يشتهر الصداع بأنه عرض لعدد من الأمراض، ولكن المفاجأة أنه في بعض الأحيان قد يكون مرضًا مستقلًا بذاته، حسبما ذكر الدكتور طارق الجمال، أستاذ المخ والأعصاب.
وقال الجمال إن الصداع الأوّلي من الأمراض الشائعة حول العالم، مشيرًا إلى أنه ينقسم إلى 3 أنواع، هم:
- الصداع العصبي التوتري.
- الصداع النصفي الوعائي "صداع الشقيقة"
- الصداع العنقودي.
وأوضح أستاذ المخ والأعصاب أن الصداع العصبي التوتري عادةً ما تحدث الإصابة به في سن صغيرة، خاصةً عند النساء، موضحًا أن أعراضه تتمثل في:
- ألم حاد أو مزمن في الرأس.
- الإجهاد والتعب.
- صعوبة الحصول على القسط الكافي من النوم.

MENAFN04092023000208011052ID1107005670

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث