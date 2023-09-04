أوكرانيا: وزير الدفاع يقدم استقالته

أوكرانيا: وزير الدفاع يقدم استقالته
التاريخ
9/4/2023 3:10:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قدم وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الاثنين، استقالته رسمياً إلى برلمان أوكرانيا.
ووفقاً لوكالة الأنباء الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إنه في غضون أسبوع سيقدم في البرلمان اقتراحا بإقالة ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع وتعيين رستم عميروف الذي يشغل حاليا منصب رئيس صندوق ممتلكات الدولة الأوكراني، ليحل محله.
MENAFN04092023000208011052ID1107005669
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.