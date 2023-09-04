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أوكرانيا: وزير الدفاع يقدم استقالته

9/4/2023 3:10:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدم وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الاثنين، استقالته رسمياً إلى برلمان أوكرانيا.


ووفقاً لوكالة الأنباء الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إنه في غضون أسبوع سيقدم في البرلمان اقتراحا بإقالة ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع وتعيين رستم عميروف الذي يشغل حاليا منصب رئيس صندوق ممتلكات الدولة الأوكراني، ليحل محله.


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