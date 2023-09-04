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إعلان هام من محمد بن سلمان حول أزمة المياه العالمية

9/4/2023 3:10:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، عن تأسيس السعودية لمنظمة عالمية للمياه مقرها الرياض.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" تهدف المنظمة إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعياً لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها.
وبينت أنه تأتي هذه المبادرة تأكيداً لدور السعودية في التصدي لتحديات المياه حول العالم.

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